Psiholog: Bunăstarea interioară nu ar trebui să fie ultima pe lista de „cumpărături” la început de an

Specialistul explică de ce este important să ne facem o listă cu targeturi legate de dezvoltarea profesională şi personală, cum trebuie să o urmărim şi cum ne putem ambiţiona să ne ţinem de ea.

"Superstiţii, premoniţii, şanse ori neşanse, dorinţe, visuri, împliniri şi neajunsuri. Ce luăm cu noi când păşim în noul an? Am reuşit să spunem "mulţumesc" pentru tot ce am primit în anul care a trecut? Dacă ai uitat sau pur şi simplu nu mai reuşeşti să vezi lucrurile bune din viaţa ta, află că bunăstarea interioară nu ar trebui să fie ultima pe lista de <<cumpărături>>”, explică, pentru "Adevărul", psihologul Aurelia Mazilu.

"Singura modalitate de a afla cum va arăta viitorul tău este aceea de a-l crea"

Începutul de an poate fi startul cursei către aşezarea vieţii tale pe un traseu pozitiv, momentul unor decizii care să te ajute să-ţi atingi nişte obiective. Dar, ca să le atingi, trebuie, mai întâi să ţi le formulezi. Pune-le, pentru început, într-o listă de dorinţe!

"Această listă poate fi un plan de acţiune, o serie de obiective de atins în noul an sau un design complex de acţiuni menite să ne crească şi să ne transforme viaţa. Îmi place adesea să spun că singura modalitate de a afla cum va arăta viitorul tău este aceea de a-l crea. Cum aşa? Ei bine, viaţa noastră, aşa cum arată ea, este suma gândurilor, proiecţiilor, credinţelor şi faptelor noastre. Crearea noului an este concomitent un proces mental şi o hartă pe care o putem creiona singuri, iar singura limită este imaginaţia. Cum îmi doresc să arate viaţa mea peste un an? Dar peste doi ani? Peste 5? Cum voi fi eu atunci? Există lucruri pe care mi-aş dori să le îmbunătăţesc sau de care să mă descotorosesc?", arată specialistul.

Psihologul Aurelia Mazilu. Foto:Arhivă personală



„Lecţia anului trecut este că se poate"

Stabileşte unde te situezi acum şi unde vrei să ajungi şi ia în calcul faptul că ai reuşit să treci peste un an plin de restricţii, ca niciunul altul!

„Anul care a trecut a fost pentru noi toţi unul provocator pe toate planurile: al sănătăţii, social, relaţional, profesional, cultural, intim. Priorităţile au fost redefinite la nivel de suprasistem, iar, mai apoi, fiecare dintre noi, în intimitatea căminului său, a făcut ce i-a stat în putinţă să integreze aceste modificări. Iar asta înseamnă o putere imensă de creaţie, restructurare şi adaptare. Aşadar, lecţia anului trecut este că se poate", mai spune psihologul Aurelia Mazilu.

„În lipsa unei unei viziuni clare şansele de concretizare a planurilor sunt foarte mici"

A lăsa lucrurile să evolueze la întâmplare, amăgindu-te doar cu gândul că anul acesta vei fi mai bun nu e suficient. Pentru reuşită, planul trebuie trasat şi urmărit, pas cu pas, până la atingerea obiectivelor.

"Dar de ce ar trebui să ne facem acest design/listă/ proiect pentru noul an? Pentru că în lipsa unei organizări mentale şi a unei viziuni clare cu privire la ce ne dorim să realizăm, şansele de concretizare a planurilor sunt foarte mici. Aşadar, fie că ne propunem schimbări de natură personală sau pe plan profesional, planurile noastre şi obiectivele trebuie să aibă un termen şi anumiţi indicatori. Cum ştim că am obţinut ce ne-am propus? Cum mă voi simţi atunci când mi-am atins ţelurile? Cum va arăta viaţa mea? Sunt tot atâtea întrebări la care putem reflecta pentru a contura harta noului an. Amânarea şi “voia sorţii” sunt inamicii progresului la fel ca şi gândirea excesiv de critică", avertizează specialistul.

La fel de importantă este şi o listă cu realizările bifate de-a lungul anului. Nu doar că îţi va creşte stima de sine, dar te va şi ambiţiona să-ţi atingi şi restul angajamentelor.

„Pe măsură ce muncim la visurile noastre, trebuie să notăm micile progrese la fel ca şi marile salturi. De asemenea, este esenţial să avem în vedere resursele de care dispunem pentru concretizarea planurilor, iar aceste resurse ţin, pe de o parte, de propria persoană (motivaţia, organizarea, munca), iar pe de altă parte de mediul exterior: persoane care pot ajuta şi contribui, situaţii-cheie care pot fi fructificate, etc", încheie psihologul Aurelia Mazilu.

