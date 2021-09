Profesorul supranumit tonomatul de cântece: „Bunica mi-a insuflat dragostea pentru muzica populară”

Cântă de foarte mic. A început cu melodii auzite la bunica lui de la Tutana, unde şi-a petrecut toată copilăria.

„Pe la vârsta de patru ani am început să cânt. Bunica mea, care are un talent muzical deosebit, mi-a insuflat această dragoste şi pasiune pentru muzica populară şi tot ea a descoperit că am înclinaţie în acest sens. Într-un fel, a vrut ca eu să duc mai departe dragostea pentru muzică şi talentul ei. Este foarte mândră de mine, mă urmăreşte pe oriunde mă duc”, povesteşte, pentru "Adevărul", George Mărgineanu.

A fost unul dintre adolescenţii de succes ai Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti, unde a revenit ca profesor de Canto Muzică Populară şi unde se vede predând în continuare foarte mult timp.

Este absolvent al Liceului de Arte Dinu Lipatti din Piteşti şi al Facultatăţii de Pedagogie Muzicală a Universitatăţii din Piteşti, dar vrea să se perfecţioneze în continuare, astfel că, în prezent, urmează şi o specializare în Canto Muzică Populară la Universitatea Valahia din Târgovişte.

Îşi doreşte să pună multe alte cărămizi la un CV deja impresionant, căci are la activ peste 150 de participări la festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale, la spectacole de muzică populară precum şi premii importante la ”Mugurii Folclorului Argeşean”, ”Zavaidoc”, ”Sus pe Argeş la izvoare”, ”Maria Lătăreţu”, ”Cântecele neamului”, ”Tradiţii argeşene”, ”Festivalul de Folclor de la Plovdiv”.

Au venit de la sine, după efortul contabilizat în mii de ore de studiu.

Foto: Facebook George Mărgineanu

„Nu prea s-a nimerit să mi se ceară vreo piesă, iar eu să n-o ştiu"

Are în repertoriu peste o mie de piese şi nu doar de muzică populară, căci George Mărgineanu abordează natural şi alte genuri muzicale, de unde şi supranumele ”tonomatul de cântece”.





„Ştiu foarte multe piese din foarte multe genuri muzicale şi nu prea s-a nimerit la vreun eveniment sau la vreo recepţie să mi se ceară vreo piesă iar eu să n-o ştiu, începând de la cea mai veche până la cea mai nouă. Muzică populară, muzică de petrecere… muzică lăutărească, plus muzică uşoară veche, tot ce înseamnă vals, romanţe, tango…", mai spune, pentru „Adevărul", George Mărgineanu.

E mândru că a urcat pe scenă alături de Nicolae Botgros şi orchestra ”Lăutarii” din Chişinău, la Festivalul ”Marin Ghiocel” de la Giurgiu şi la Festivalul ”Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării” de la Brăila, dar şi alături de Tudor Gheorghe, ca solist al Corului Orfeu de la Curtea de Argeş, cu care a fost invitat să cânte în spectacolul ”De Primăvară”, susţinut de maestru, în urmă cu câţiva ani, la Casa Sindicatelor din Piteşti.

„Eram în cor şi am avut onoarea să cânt cu maestrul Tudor Gheorghe pe scena Casei sindicatelor din Piteşti. A fost o onoare, căci Tudor Gheorghe e o personalitate pe care o privesc cu foarte mult respect”, mai spune, pentru "Adevărul", George Mărgineanu.

Multă lume îl ştie însă pe George Mărgineanu ca realizator de emisiuni la postul naţional de televiziune Favorit, dar şi ca organizatorul a două spectacole caritabile, unul pentru Asociaţia ”Copii în dificultate”, la Curtea de Argeş, celălalt la Mioveni, pentru ajutorarea unui copil bolnav de cancer.

„Consider că talentul muzical este cel mai fumos. Pentru că poţi oferi foarte mult, poţi să bucuri oameni, poţi să faci oamenii să treacă prin multe stări... Iar dacă reuşesc să fac aceste lucruri e datorită talentului şi datorită a ceea ce mai am eu pe lângă", mai spune, pentru "Adevărul", George Mărgineanu.

