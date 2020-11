Mariea din Leiceşti, artizana care i-a uimit pe englezii trimişi de Prinţul Charles la Viscri: „Când te îmbraci în costum popular, simţi că e sărbătoare“

Mariea Plopeanu (71 de ani) locuieşte în satul Leiceşti din comuna Coşeşti, Argeş, şi coase de când era mică.

„Pasiunea mea pentru portul popular vine de la bunica şi de la mama. Mama mea a fost croitoreasă. Eram foarte mică atunci când am început să cos. Când aveam 7 ani mi-a pus acul în mână. La început surfilam, ca să se deprindă mâna cu acul. Mi-a luat aproape doi ani să termin prima ie, când aveam 14 ani, a fost un model foarte greu. O păstrez şi acum.

La început nu coseam ca să vând, realizam ii pentru noi, cei din familie. Trebuia să avem grijă şi de animale, trebuia să şi învăţăm. Mergeam cu animalele pe deal şi luam cărţile cu mine ca să învăţ“, povesteşte artizana, care nu a rămas numai cu învăţăturile primite acasă, ea absolvind şi cursurile Şcolii profesionale de croitorie de la Costeşti.

Viaţa sa a fost dificilă, brăzdată de momente de cumpănă. A avut patru fete şi un băiat, însă una dintre copile s-a prăpădit când era la grădiniţă, în urma unui teribil accident de motocicletă.

„I-am îmbrăcat pe copii în costumul popular de mici. Le-am făcut costume încă de când erau la grădiniţă. Am lucrat foarte mult pentru copiii mei. Am toate hăinuţele lor lucrate acasă la mine şi niciuna dintre ele nu e de vânzare. Iar costumele pe care le-au purtat bunicile mele şi mama mea le duc mai departe. Pe unele dintre ele le-am recondiţionat“, spune Mariea Plopeanu, care deţine 30 de costume populare autentice, alături de alte zeci de ii.

Pânza din care sunt făcute iile din colecţia sa este deosebită, este pânză din lada de zestre a mamei, pânză lucrată manual, aşa cum se făcea pe vremuri. Nu lipsesc nici maramele din borangic, care au şi ele o istorie specială. „Sunt marame muscelene. Cât am fost copii, am crescut viermi de mătase, în schimb ni se dădea borangic. La Câmpulung Muscel s-au lucrat maramele muscelene, însă am altele noi, lucrate în Vâlcea, de o familie ai cărei membri sunt meşteri populari şi cresc viermi de mătase; tot ei extrag firul şi îl ţes“, spune Mariea, care a îmbrăcat în port românesc toate fetiţele din ansamblurile populare din oraşul Mioveni şi din alte judeţe.

Nepreţuitor costum popular al Reginei Maria

Mariea Plopeanu deţine în colecţia sa şi un costum popular vechi de 200 de ani, lucrat cu fir de aur şi argint. „Îl am de la o doamnă din oraşul Ştefăneşti. Mai am şi un costum al bunicii, din anul 1900. Am primit oferte de mii de lei ca să vând costumul vechi de 200 de ani, însă le-am refuzat.“

Meştera populară a deţinut un foarte valoros costum popular muscelean purtat de regina Maria şi pe care l-a primit de la o mătuşă. „Un domn, care locuieşte chiar în Câmpulung Muscel, l-a cumpărat cu 1.000 de euro acum câţiva ani. Nu am negociat nimic cu dumnealui. I-am dat costumul şi apoi am aşteptat două săptămâni să vină cu banii. A insistat să nu-i fac public numele. Mi-a spus că respectivul costum purtat de regina Maria merită mult mai mult de 1.000 de euro. Fiica acelui client a făcut o ramă specială şi a pus costumul în ramă, protejat cu geam, ca să nu poată fi atins“, spune Mariea Plopeanu.

I-a uimit pe englezi

Acum trei ani, Mariea Plopeanu a participat, la Viscri, la un curs de meşteşuguri populare organizat de fundaţia prinţului Charles al Marii Britanii. A fost cazată chiar în camera în care locuieşte prinţul atunci când vine în România. La curs, au fost selectate doar 11 femei şi un bărbat meşter popular din toată ţara.

„Prinţul Charles, care este un admirator şi un susţinător al meşteşugurilor populare, a trimis la curs doi profesori englezi ca să ne înveţe să creăm modele prin geometrie. La început, eu neştiind engleza, nu înţelegeam ce ne explică. A doua zi m-am dus la o doamnă care le traducea la curs englezilor şi am rugat-o să-mi traducă. Mi-a spus că va veni şi va lucra cu mine separat – o doamnă foarte amabilă“, îşi aminteşte Mariea Plopeanu.

Ulterior, la masa de prânz, artizana a descoperit că doamna foarte amabilă era Aura Woodward, atunci director executiv al Fundaţiei Prinţul de Wales şi fost jurnalist BBC. „A venit la mine, mi-a explicat clar şi am desenat. Ulterior, am scos costumele vechi de sute de ani pe care le aveam cu mine în geamantan şi le-am arătat profesorilor englezi. Au rămas uimiţi şi mi-au spus că nu le vine să creadă că românii pot realiza asemenea porturi populare minunate“, spune ea.

A participat la zeci de ateliere şi târguri în toată ţara. Şi peste tot unde merge se îmbracă în costum popular. Unele dintre costumele create de Mariea Plopeanu sunt acum la Muzeul Satului din Bucureşti, la Muzeul Goleşti şi în alte muzee din ţară. Porturile populare realizate de Mariea Plopeanu se bucură de succes şi peste hotare: a avut clienţi din Japonia şi SUA până în Irlanda şi Franţa.

O vestimentaţie ca o sărbătoare

Legat de timpul de lucru, Mariea Plopeanu spune că realizarea unei ii autentice poate dura până la două luni. În medie, preţul unei piese originale este de 1.000-1.200 de lei.

Artizana din Coşeşti şi-a învăţat şi cele trei fiice să coasă, deşi acestea au urmat alte meserii. Inclusiv ginerii o susţin în pasiunea sa. Recunoaşte, însă, că meşteşugul a fost uitat de mulţi, iar ea a reuşit să-l ducă mai departe pentru că a rămas la sat, în vatra strămoşească. „Cei care doresc să înţeleagă şi să urmeze acest meşteşug trebuie să înceapă cu lucrul mărunt, după aceea vor realiza că se poate şi vor îndrăgi arta cusutului şi portul nostru popular atât de frumos.“

Ce a făcut-o să-şi păstreze pasiunea pentru portul popular în toţi aceşti ani? „Sufletul meu nu a putut să uite ce a învăţat. Dragostea pentru portul popular nu a dispărut vreodată. Nicio haină nu valorează cât un costum popular românesc. Simţi că te îmbraci şi este sărbătoare! E o adevărată bucurie a sufletului“, mărturiseşte Mariea Plopeanu.

