Dialog halucinant la 112, între operator şi un sătean furibund din Argeş, care fusese atacat de urs: „Bă, eşti prost?“ VIDEO

În ultimii ani, urşii au făcut prăpăd în gospodăriile din nordul judeţului Argeş. Zeci de oi, capre, porci, câini şi găini au fost sfâşiate de sălbăticiuni.





Un recensământ făcut în 2018, în cele 52 de fonduri de vânătoare din Argeş indica peste 1.000 de exemplare, în condiţiile în care efectivul optim la care făcea atunci referire Instituţia Prefectului Argeş era de aproximativ 280 de exemplare. Practic, judeţul avea, încă de acum trei ani, de peste trei ori mai multe exemplare decât ar fi normal.

De atunci însă, numărul urşilor a crescut, pentru că relocările şi recoltările nu ţin pasul cu sporul natural al populaţiei de urşi. A crescut simultan şi numărul atacurilor şi nu doar cele la animale. Un bărbat din Curtea de Argeş a intrat în comă după ce a fost atacat de urs. Omul s-a ales cu un picior amputat după întâlnirea cu fiara.

"Să vină un echipaj cu jandarmi, cu pistoale şi mergem şi căutăm ursu'"

Realitatea e că urşii îşi fac simţită tot mai des prezenţa în comunităţile de oameni, care se tem pentru viaţa lor şi pentru cea a animalelor din gospodării.





Apelurile la 112 care semnalează prezenţa urşilor în curţile oamenilor au devenit o obişnuinţă.



Într-o astfel de înregistrare, un localnic din Capăţâneni Pamânteni, comuna Arefu, judeţul Argeş, şi-a ieşit din fire când a povestit dispecerului de la 112 că s-a întâlnit cu ursul pe stradă şi s-a trezit cu fiara în coteţul găinilor.



Dialogul abundă în înjurături ale apelantului, urmate de ameninţări cu sancţionarea venite din partea operatorului:

Apelant: Un echipaj de jandarmi şi poliţişti să vie cu pistoale şi cu toate alea. A venit ursu', ne-a a atacat, a intrat la coteţe, a dat cu oamenii pe drum. Păi ce facem noi, aici, murim pe stradă?!

Operator 112: Unde anume?

Apelant: Căpăţâneni Pământeni, Valea Largă. Crăcan Georgel Mădălin mă numesc eu. Pe Valea Largă. Ies în drum, e o fântână, undeva pe dreapta, acolo mă găsiţi pe mine. Nu putem să mai trăim de urşii ăştia! (înjură) că-i protejează legea, (înjură) cu legea lor, cu tot! A intrat la oaie, a intrat la coteţ şi a fugit, de unde să-l iau eu?

Operator 112: Eu vă întreb dacă ursul mai e în zonă!

Apelant: E (înjură), e prin pădure, dracu' să-l ia pe unde e, am fugit după el… Şi dacă-l omorâm, tot pe noi ne bagă la puşcărie... Să vie un echipaj cu jandarmi, cu pistoale şi mergem şi căutăm ursu'!

Operator 112: Ce să facă jandarmii, să împuşte urşii sau ce să facă?

Apelant: Nu, să-l (înjură)!

Operator 112: Vă rog frumos să vorbiţi frumos! Urgenţa dumneavoastră care este acum?

Apelant: Să vie că ne umblă la coteţe!

Operator 112: E ursul acolo?

Apelant: Bă, da’ eşti prost! Miliţian… Bă, a umblat la găini şi vine!

Operator 112: Aveţi grijă că convorbirea este înregistrată!

Apelant: Şi mi se rupe!

Operator 112: Nu vorbiţi dumneavoastră aşa cu mine! Eu v-am vorbit frumos, da?

Apelant: Taci!

Operator 112: Ce-aţi spus?

Apelant: Veniţi aici cu echipajele şi stăm de vorbă!

Operator 112: Ca să vă dau şi o amendă, da!

Apelant: Păi să-mi daţi şi o amendă… Mi se rupe… de amendă! Hai, veniţi aici, că ursul e pe drum… Taci!

Operator 112: Cui spui, domnule, să tacă?

Apelant: Dacă omoară un om... Vi se rupe vouă dacă omoară un om!

Operator 112: Domnule, vă mai întreb o dată: ursul este la dumneavoastră în curte, acolo?

Apelant: Nu, e la vecinu’ în curte şi l-am alergat noi acum cinci minute…

Operator 112: Unde este ursul? Vă mai întreb o dată!

Apelant: Pe Valea Largă! Capăţâneni Pământeni, Valea Largă, cimitirului, toată lumea ştie de Valea Largă

Operator 112: Nu unde staţi dumneavoastră! Unde e ursul?

Apelant: E prin grădină, pe la vecini, latră toţi câinii. Veniţi să faceţi ceva, că nimeni nu face nimic! De când a venit ursul, vă doare-n… pe toţi!

Operator 112: Aţi făcut reclamaţie la Primărie?

Apelant: Da, am făcut reclamaţie şi la… Dracu să-i ia pe toţi!

Operator 112: Pe Valea Largă, mai exact unde?!

Apelant: Veniţi pe Valea Largă! Mă găsiţi la o fântână. Eu is în drum!

Operator 112: Ce mai e pe acolo?!

Apelant: E ursul, ce dracu să fie?! E mama...?

Operator 112: Dacă nu vorbiţi frumos, nu vă mai trimit nimic!

Apelant: Eu am venit pe drum şi ursul a fost în spatele meu în cinci minute! Păi, ce fac? Merg pe drum şi mă omoară ursul? (…)

Operator 112: Pentru că vorbiţi aşa urât, o să vă trimit jandarmii să vă dea şi o amendă!

Alt operator: Ia întrebaţi-l dacă are nevoie cineva de îngrijiri medicale!

Apelant: Poliţia Română n-are niciun efect!

Primul operator 112: Mă ascultaţi puţin?

Apelant: N-ascult nimic, bă! Voi sunteţi proşti! Ori veniţi, ori nu veniţi?!

Operator 112: Aveţi careva probleme medicale, ceva?

Apelant: N-am nicio problemă medicală… La mine vine ursul mereu, ne-atacă şi pe voi vă doare… Omoară om şi ce face? Omul rămâne mort şi ursul, hooo...! N-am nicio problemă medicală… La mine vine ursul mereu, ne-atacă şi pe voi vă doare… Omoară om şi ce face? Omul rămâne mort şi ursul, hooo...!

Operator 112: Vedeţi dumneavoastră că convorbirea a fost înregistrată!

Apelant: Mi se rupe… de înregistrările voastre!

Operator 112: Da, bine!

Apelant: Hai, veniţi! Băgaţi Capăţâneni Pământeni, pe uliţă, pe Valea Largă!

Operator 112: Să pregătiţi şi nişte bani, să vă dea jandarmii amendă!

Apelant: Să-mi (înjurături)… jandarmii! (…) Dacă veniţi, bine, dacă nu…!





Ce spun autorităţile despre apelul halucinant

La solicitarea „Adevărul“, oamenii legii spun că, deocamdată, nu pot preciza dacă solicitarea bărbatului a fost urmată de o intervenţie şi nici dacă apelul a fost urmat de sancţionarea bărbatului, aşa cum a averizat operatorul.



“Competenţa de intervenţie pentru astfel de situaţii revine reprezentanţilor Jandarmeriei Române", a precizat, joi, contactat de “Adevărul”, Florin Popa, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeş, care subliniază că eventualele sancţiuni sunt aplicate de cei care intervin.

Potrivit reprezentanţilor IJJ Argeş, apelul înregistrat nu ar fi avut loc în cursul acestui an.



“Este o înregistrare făcută cu operatorul nostru 112, dar estimăm că are o vechime de cel puţin un an jumate/doi ani: 2019-2020! Cel puţin de anul acesta nu este! Nu avem evidenţa. Toate datele acestea sunt stocate de către STS, nu de noi. Colegul respectiv, operatorul 112, a ieşit la pensie. Nu mai lucrează la noi de un an şi ceva", a precizat, pentru "Adevărul", Flavius Tănase, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Argeş.

Numărul intervenţiilor, în creştere

Reprezentantul IJJ Argeş confirmă că apelurile la 112 care semnalează prezenţa urşilor în localităţile din zona de nord a judeţului sunt frecvente.



„Au fost foarte multe! Cel puţin în ultimii trei ani, au crescut foarte mult intervenţiile şi e greu să identificăm exact localitatea în evidenţele noastre”, mai spune, pentru "Adevărul", Flavius Tănase, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Argeş.



"Ne pun pe noi, primarii, să le punem ştampila în bot"

Problema urşilor în zona de nord a judeţului şi în Arefu, în special, pare pierdută de sub control. O spune inclusiv primarul comunei, Gheorghe Stoican, care precizează că urşii ajung aproape zilnic în gospodăriile oamenilor.



“Ce să se întâmple, o chestie logică: vin urşii în gospodăriile populaţiei. Nimeni nu ia niciun fel de măsură, ne pun pe noi, primarii, să le punem ştampila în bot. Ultimul incident a fost zilele trecute. Urşii au venit şi au atacat turmele de oi, noaptea”, a declarat, pentru "Adevărul", primarul comunei Arefu, Gheorghe Stoican.



Anul acesta doar una dintre cele patru solicitări de relocare a urşilor care au dat iama în gospodăriile din Argeş a fost aprobată. În total, în 2021, în judeţul Argeş au existat patru solicitări de relocare a urşilor, din care numai una a fost aprobată, dar nerealizată încă, iar din cele 11 solicitări de recoltare, doar patru au fost aprobate, în timp ce realizate efectiv, numai două (ambele, în luna august a acestui an).

