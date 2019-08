Cum se prepară vinul terapeutic de volbură şi pentru ce este util

Volbura sau rochiţă rândunicii (Convolvulus arvensis), plantă perenă, erbacee, căţărătoare sau târatoare, cu flori albe sau roz pal, în formă de trompetă, este un exemplu de buruiană cu efecte terapeutice surpinzatoare, multe dintre ele confirmate prin cercetări de laborator.

"Planta conţine următoarele substanţe: rezine de natură glicozidică, convolvulină, jalapină, tanin, vitamina C şi substanţe minerale. Are efect: laxativ sau purgativ în funcţie de doză, coleretic, colagog, depurativ (prin efectul laxativ, poate fi un bun coleretic co­lagog, cicatrizant; determină evacuarea conţinutului intestinal cu un scaun unic, stimulează secreţia şi eliminarea bilei)", explică specialistul în fitoterapie Elena Badea.

În uz intern, planta este utilă în caz de boli gastrointestinale, constipaţii, dischinezii biliare, tuse – sub formă de pulbere de plantă, infuzie, tinctură (în uz extern, sub formă de frunze proaspete, fiind folosită în caz abcese, arsuri, furuncule, răni, sub formă aplicaţii directe).

Iată un preparat terapeutic cu efecte surprinzătoare.

Vinul de volbură este recomandat în constipaţie, câte 50 ml de două ori pe zi. Se pun 100 g plantă uscată, mărunţită groscior, într-un litru de vin alb, timp de 30 zile, agitând de două-trei ori pe zi. După 30 zile, se filtrează şi se pune la păstrat în flacoane.

Precauţii şi contraindicaţii

Specialistul atrage atenţia că, din cauza efectelor puternic laxative, preparatele din volbură trebuie utilizate în cantităţi mici.

"Cantităţile mari pot provoca dureri de stomac. Nu utiliza astfel de preparate dacă eşti însărcinată sau alăptezi! De asemenena, nu utiliza volbură dacă suferi de apendicită, colita, boală Crohn sau sindromul colonului iritabil!", precizează Elena Badea.

