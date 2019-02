Cum a ajuns la închisoare celebrul Keith Richards de la The Rolling Stones: „De Beatles nu se puteau atinge, fiindcă deja le acordaseră medalii”

Pe 10 mai 1967, Keith Richards şi Mick Jagger erau puşi sub acuzare pentru deţinere de droguri. Iar vestea a făcut ocolul lumii. Procesul a avut loc la sfârşitul lunii iunie 1967, în Chichester, „oraş în care procedurile judiciare încă se desfăşurau ca în anii 1930.



Judecătorul Block prezida curtea. Pentru că se fumase răşină de canabis la mine acasă, el mă făcea „lepădătură” şi „jeg”. M-am ales cu un an la închisoarea londoneză Wormwood Scrubs. Am executat o singură zi. Ce sentinţă aberantă! Cât de tare ne urau! Ne-am pomenit sub lupa sistemului pe care îl zgândărisem. De Beatles nu se puteau atinge, fiindcă deja le acordaseră medalii. Pe noi ne-au strivit”, scrie Keith Richards în autobiografia sa.

Tot legendarul chitarist de la The Rolling Stones descrie în cartea sa şi cum a fost ziua petrecută în închisoare: „Procedurile de admisie au ocupat cea mai mare parte a acelei zile de închisoare. Intri alături de ceilalţi prizonieri, faci un duş şi te stropesc cu soluţie contra păduchilor. Ce frumoasă o ai, băiete! Totul e conceput ca să te intimideze la maximum. Zidul incintei te descurajează când îl priveşti, şase metri înălţime... Mă învârteam în cerc cu ceilalţi şi îmi treceau atâtea gânduri prin cap, de mi-a luat o vreme până să-mi dau seama că mă bate cineva pe spate. „Keef, băftosule, ieşi pe cauţiune”. Am întrebat în jur: „Ceva mesaje? Daţi-le încoa”. A trebuit să livrez vreo zece bileţele familiilor. Erau nişte ticăloşi înrăiţi pe acolo, majoritatea gardieni. Când m-am urcat în Bentley, bulangiul-şef mi-a zis: „Lasă că te întorci tu înapoi” ”. Iar răspunsul lui Keith Richards a fost la fel de îndrăzneţ: „Nu prinzi tu ziua aia”.

