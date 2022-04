Înotătoare româncă, medaliată cu argint la Campionatele Naţionale ale Franţei: „Când eram mică, uram apa”

La Campionatele Naţionale ale Franţei desfăşurate la Limoges, Alexandra, originară din Piteşti, a obţinut argintul la o diferenţă foarte mică de medalia de aur.

„Cursa a fost dificilă, pentru că în probele de mixt, fiecare sportiv are un procedeu foarte dintre cele patru la proba de 400 metri mixt, iar ierarhia se schimbă în mod constant de la început până la sfârşit. Este o cursa grea din punct de vedere fizic, psihologic, şi mai ales tactic. A fost greu deoarece a trebuit să simt exact momentul oportun pentru a face "mutarea" pe care am considerat-o cea mai bună. Faptul că am terminat a doua nu poate decât să mă bucure, ştiind că timpul final este unul valoros”, a declarat Alexandra Dobrin pentru ”Adevărul”.

În cadrul competiţiei, Alexandra Dobrin a reprezentat clubul francez Denain Natation Porte du Hainaut.

„Concurez pentru clubul Denain de aproximativ 10 ani, deoarece în Franţa am absolvit liceul şi am trăit o perioadă de timp. A fost alegerea mea în anul 2009, deoarece acolo în Franţa am găsit o structură favorabilă şi profesionistă. Am decis să fac liceul în Franţa pentru că în urma participării la Campionatele Europene de Juniori (Praga, 2009) mi-am dorit o schimbare. Liceul a venit cumva "la pachet". Părinţii mei nu au fost niciodată de acord să mă focusez mai mult pe sport decât pe şcoală. Ori amândouă, ori renunţăm la sport. Pregătirea în Hexagon este diferită comparativ cu ţara noastră din multe puncte de vedere. Sunt investite sume mari în echipe sportive, fie prin finanţare directă din partea statului, fie prin mijloace private. Dispunând de acest avantaj, este mult mai uşor de găsit un staff implicat şi profesionist”, precizează Alexandra.

Valoroasa înotătoare româncă participă ocazional la competiţii în Franţa şi în special la competiţiile la nivel înalt. Pregătirea o face însă la Braşov, la clubul Corona, mai ales sub supravegherea profesorului Silviu Cioroiu.

„Îmi place foarte mult să citesc”

Cu zeci de titluri de campioană a României la activ, Alexandra Dobrin a acordat mereu o atenţie deosebită studiilor şi lecturii. ”Îmi place foarte mult să citesc. Am ales Facultatea de Drept în Belgia pentru că mi-am dorit o diplomă recunoscută cel puţin la nivel european, care să îmi permită accesul la o scară mai largă pe piaţa muncii mai târziu”, adaugă Alexandra Dobrin.



În prezent, Alexandra este studentă în anul I la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Braşov, specializarea Sport şi Performanţă Motrică.

Se antrenează în bazin circa patru ore zilnic, având însă şi alte activităţi conexe pentru a rămâne constant la un nivel înalt în lumea nataţiei.

Alexandra are zeci de titluri de campioană a României FOTO: arhiva personală

Paradoxal este faptul că atunci când era mică, Alexandra avea o fobie de apă. A început să practice înotul la Piteşti la vârsta de opt ani la sfatul medicului de familie şi pentru a îndrepta o scolioză. ”Într-adevăr, când eram mică uram apa şi nu-mi plăcea să îmi între în ochi şi în urechi. A trebuit să îmi înving această teamă atunci când, în urma descoperirii scoliozei, înotul a fost cel mai recomandat sport”, mărturiseşte Alexandra.

La ora actuală, Alexandra deţine o performanţă extrem de greu de egalat: nu mai puţin de 19 ani de continuitate în calitate de campioană naţională a României.

