Spovedania publică a misteriosului preot dispărut. Cum a reuşit să transforme un lăcaş pustiu şi de ce îi învinovăţeşte pe ierarhii de la Mitropolie

Înainte de a-şi pierde urma şi de a stârni nelinişte prin postările ciudate apărute pe contul său în reţelele de socializare, Hrisostom se spovedise public în faţa enoriaşilor care au asistat la slujba ţinută pe 21 octombrie 2018. În cuvântul de învăţătură din acea duminică, egumenul schitului Sf. Maria Magdalena le-a povestit credincioşilor cum a fost trimis să aibă grijă de acest lăcaş în 2011, pe când avea doar 26 de ani.

„…acum 7 ani eram doar trei suflete în biserică la Sf. Parascheva, la Sf. Dimitrie şi la alte sărbători mari. Şi eram proaspăt scos din Mănăstirea Secu, mănăstirea mea de metanie, unde, din darul lui Dumnezeu, avusesem grijă de un bătrân sfânt pentru sufletul meu, trecut la Domnul, părintele Teofil... Bibliotecar, ghidul mănăstirii, din cărţi, dintr-o lume magică, am fost adus aici, să resuscitez Schitul Ţibucani“, şi-a început mărturia Hrisostom Filipescu.

Preotul a recunoscut apoi că în primii ani a avut mari îndoieli în privinţa reuşitei misiunii sale, ba, chiar a avut şi atacuri de panică, de frica eşecului.

„După un an, doi, lucrurile au început să se mişte. Am deschis Facebook, am făcut un cont pentru schit, am început să postez câte ceva în fiecare zi, mi-am apropiat tinerii în primul rând din sat, tinerii şi-au adus părinţii, am tipărit a doua sau a treia carte, <Puţine cuvinte, multă iubire>, pe care am început să o mediatizez pe Facebook“, a mai spus Hrisostom Filipescu.

Într-o mărturisire inedită, monahul a arătat că reuşita sa nu era privită cu ochi buni de unii ierarhi de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei:

„O parte dintre colegii mei preoţi au spus că mă propovăduiesc pe mine şi nu-l predic pe Hristos, neştiind care este scopul meu. Şi unii dintre colegi, un părinte de la Mitropolie, a lansat zvonul că am înnebunit, că sunt depresiv, că Hrisostom e trist, nu mai ai ce face cu el...m-am dus să stau de vorbă cu acest părinte la Mitropolie şi i-am zis: <Părinte, să ştiţi că nu mai sunt un părinte trist, nu mai sunt un părinte speriat, sunt un părinte al bucuriei, dorm bine, mănânc bine, am adunat o mână de oameni frumoşi din toată ţara la Ţibucani, obştea mă iubeşte, eu îi iubesc, sunt cu analizele la zi, totul e în regulă. Dar, zic eu, Sfinţia Voastră v-aţi vindecat de invidie? V-aţi vindecat de răutate?> S-a întors, şi a plecat“, a relatat preotul.

Hrisostom Filipescu a subliniat apoi că a făcut această mărturisire nu întâmplător, ci pentru a le dovedi credincioşilor că oricine poate suferi în viaţă episoade de depresie, dar că nu e ruşine să vorbească deschis despre aceste probleme.

La câteva zile după spovedania sa, Hrisostom Filipescu a părăsit schitul (30 octombrie), iar Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a afirmat despre preotul dispărut că „trece printr-o grea suferinţă psihică“. Mai mult, părintele Sturzu a dezvăluit că în 2011, Hrisostom ar mai fi avut „o cădere psihică gravă“:

„Faptul că, după criza din 2011, Părintele Hrisostom Filipescu a fost lăsat în funcţia de egumen la Schitul Ţibucani, vine şi din motivul că exista convingerea că a depăşit acel moment ce nu a fost unul care să aducă şi sminteală publică. În plus, a contat mult şi faptul că specialiştii din domeniu i-au acordat, ulterior, calificarea de a activa ca psiholog clinician, aşa cum a şi făcut-o în ultimii ani la Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din localitatea Păstrăveni (jud. Neamţ)”, a mai menţionat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei.