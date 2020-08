Poteci de lumină în toiul nopţii, pe muntele Ceahlău. Fotografie uluitoare făcută înainte de apariţia piramidei

După cum era de aşteptat, Ceahlăul a fost luat cu asalt, pe 6 august 2020, de turişti şi credincioşi, care au dorit să asiste la cele ce se petrec în masiv în această zi.



Este vorba despre piramida holografică, un straniu fenomen format din proiecţia unor umbre şi de pelerinajul spre schitul de lângă cabana Dochia, care are hramul în această zi,

cortegiul fiind condus de IPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi

Bucovinei.

Pentru a fi martorii piramidei spaţiale (i se mai spune şi aşa), majoritatea turiştilor încep ascensiunea muntelui cam de la

miezul nopţii de 5/6 august, pentru a prinde răsăritul pe Vârful Toaca (1.904 metri), locul de unde poate fi observat fenomenul.

Şi ce-a fost să fie pe munte în acest an a fost admirabil surprins de un regizor de film din Piatra Neamţ, Andrei Dăscălescu, care (cel mai probabil), s-a poziţionat strategic în zona Vârfului Ocolaşu Mare, cel mai înalt din masiv - 1.907 metri.

Iar ce-a surprins obiectivul aparatului foto a fost postat pe internet - o fotografie nocturnă extrem de reuşită a masivului, cu Vârful Toaca în fundal şi potecile alpine care duc spre creste „inundate“ de lumina lanternelor sutelor, dacă nu miilor de turişti.

În instantaneu se observă traseele Lutu Roşu, Poiana Maicilor şi Jgheabul cu Hotar (toate pornind din sătucul Izvorul Muntelui), luminate de frontalele montaniarzilor, care se unesc în apropierea

cabanei Dochia.

Iar de aici se poate lesne observa în fotografie că dâra de lumină este mult mai bine conturată şi mai lată decât celelalte trei, semn că pe traseul ce duce la baza Vârfului Toaca, la Staţia meteo, era o „mare de oameni“. Despre acest aspect, Raul Papalicef, şeful Salvamont Neamţ, declara că se aşteaptă ca pe Ceahlău, pe 6 august să fie circa 2.000 de persoane.

„O hologramă naturală gigantică, incredibilă şi terifiantă“

Piramida holografică se observă de pe Vârful Toaca. FOTO: Adevarul.ro

Cât priveşte piramida spaţială sau holografică ea se produce pe data menţionată la răsăritul soarelui, fiind o fantastică imagine tridimensională, care se vede de pe Vârful Toaca dacă este senin şi are o explicaţie ştiinţifică, dar este înconjurată şi de mister.

Fenomenul straniu este o compunere de patru umbre. Vârful Toaca are formă de piramidă regulată cu baza un pătrat, iar sub acţiunea razelor solare dinspre est, are o umbră în formă de triunghi isoscel. Stânca Piatra Ciobanului, fiind mai mică şi mai joasă, face altă umbră, la fel Piatra Vulcanului şi Panaghia. Peste toate acestea se suprapune lumina ce trece prin şaua muntelui, iar pe data de 6 august, datorită poziţiei soarelui, umbrele se unesc la vârf şi se creează o imagine tridimensională, ca holograma unei piramide.

Nicolae Ţicleanu, fost profesor la catedra de Geologie şi Paleontologie a Facultăţii de

Geologie şi Geofizică a Universităţii Bucureşti detalia, în urmă cu câţiva ani, pentru Adevărul.ro, despre acest fenomen al piramidei holografice sau umbra piramidală:

„În prima decadă a lunii august, la răsăritul Soarelui, umbra vârfului piramidal Toaca, combinată cu umbra vârfului Piatra Ciobanului, formează, timp de peste 80 de minute, o hologramă naturală gigantică, incredibilă şi terifiantă, cu aspect de piramidă perfectă, motiv pentru care am denumit-o Umbra Piramida“.

Despre impresia care o creează asupra celor ce-o observă a Ionel Stoica, pentru Fanatic.ro: „Am fost şi acum doi ani de zile şi m-am întors. De data aceasta am venit alături de soţie şi copil. E ireal, vă spun, este un moment pe care trebuie să-l trăieşti măcar o dată în viaţă. Totul se desfăşoară sub ochii tăi, încet, încet, până când devine realitate. Pentru pasionaţi este ceva sublim, dar la piramidă se poate uita oricine. Fiecare înţelege ce vrea, apoi încep să curgă poveştile şi părerile“.

„Simţim că fără prezenţa Duhului Sfânt în viaţa noastră rătăcim pe căi greşite“

Pe 6 august, pelerinii urcă Ceahlăul, la schitul de la cota 1.750 metri. FOTO: Lucian Ducan

Tot pe data de 6 august, când în calendarul ortodox se sărbătoreşte Schimbarea la Faţă, a avut loc marele pelerinaj la Schitul Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, fiind hramul aşezământului de la cota 1.750.

Şi în 2020, pelerinii l-au avut în frunte pe IPS Teofan, mitropolitul Moldovei, care continuă, an de an, tradiţia instituită cu mulţi ani în urmă de PF Daniel. Credincioşii şi preoţii şi-au dat întâlnire la baza muntelui, la Stănile, urcând pe traseul cu acelaşi nume, care este cel mai lesne de străbătut, în vârf ajungându-se în cel mult o oră şi jumătate.

Trebuie spus că mulţi credincioşi ajung la aşazământul menţionat cu o seară înainte, pentru a asista la slujba Privegherii. Iar cea de pe 6 august a fost oficiată de IPS Teofan, care a ţinut şi un cuvânt de învăţătură.

„Simţim că fără prezenţa Duhului Sfânt în viaţa noastră rătăcim pe căi greşite. (...) Cum putem concepe viaţa noastră ca o urcare continuă, neîntreruptă sau întreruptă prin căderi dar reluată prin pocăinţă, o urcare permanentă pe Muntele Tabor? Multe sunt căile precum potecile acestui munte care duc până aici. Urcarea noastră pe Tabor înseamnă împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului Hristos. Prezenţa noastră la Dumnezeiasca Liturghie dacă nu este împlinită, începută, încheiată, adâncită şi înălţată prin împărtăşirea cu Sfintele Taine, este ca şi cum am fi urcat până la mijlocul muntelui“, a rostit mitropolitul Moldovei.

De menţionat că un singur incident a „umbrit“ cele petrecute pe Ceahlău, de Schimbarea la Faţă. Salvamont Neamţ a intervenit în zona Gardul Stanilelor, pentru acordarea primului ajutor unei persoane, care suferise un grav traumatism de membru inferior. Victima, un ieşean în vârstă de 72 de ani, a fost evacuată în siguranţă până în staţiunea Durău, de unde a fost preluată de o ambulanţă şi transportată la un spital.

Astăzi, alt pelerinaj, la care va participa şi IPS Teofan, are loc la Mănăstirea Sihăstria. Aici este hramul bisericii-catedrală închinate Sfintei Cuvioase Teodora, pelerinii plecând apoi pe traseul din Munţii

Stânişoarei către Schitul Sihla, o slujbă urmând a fi la peştera în care a vieţuit cuvioasa.

