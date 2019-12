Furt de proporţii în Elveţia în valoare de 300.000 de franci. Cum acţiona reţeaua infracţională de români

Laptop-urile MacBook erau comercializate cu preţuri mult sub cele de piaţă. FOTO: shoppane.com

O anchetă declanşată în judeţul Neamţ, care vizează un furt de proporţii petrecut în Elveţia, atestă că infractorii români din străinătate au conexiuni acasă, pentru valorificarea bunurilor sustrase.

Din cercetările efectuate până acum a reieşit că mai multe persoane din oraşul Roman deţin la domiciliile lor laptop-uri, telefoane mobile, tablete, aparatură şi instrumentar medical stomatologic care provin dintr-o spargere comisă la o firmă din Ţara Cantoanelor, cu prejudiciu de circa 300.000 de franci elveţieni.

În urma percheziţiilor, la unul dintre ei, Paul Muntean, de 43 de ani, patron al unei societăţi, au fost descoperite 35 de laptop-uri, iar pe 23 noiembrie a fost arestat pentru tăinuire de Tribunalul Neamţ. Iată ce au concluzionat anchetatorii când au propus arestarea, menţionând că bunurile sustrase erau comercializate la preţuri modice, mult sub valoarea de piaţă:

„Aceste bunuri provin dintr-o infracţiune de furt calificat comis pe teritoriul Elveţiei. Din cercetările efectuate rezultă că pe teritoriul Elveţiei acţionează o grupare infracţională formată din cetăţeni români, care se ocupă cu săvârşirea de infracţiuni de furt calificat la magazinele şi depozitele care comercializează produse electronice pe care, ulterior, le transmit persoanelor de mai sus în vederea valorificării lor pe teritoriul României, pentru ca, mai apoi, sumele de bani rezultate să se împartă între membrii grupării“.

Laptop-urile au fost furate din Elveţia

La audieri, Paul Muntean nu a recunoscut că electronicele provin dintr-un furt, afirmând că le-a achiziţionat de la Iaşi, din bazar, cu 150 de euro bucata, cu scopul de a le revinde. Acuzatul a mai fost cercetat pentru furturi în străinătate, pentru care a primit pedepse privative de libertate sau pecuniare.

În referatul pentru arestare se mai arată că „gruparea numără mai mulţi membri, dintre care o parte sînt cunoscuţi şi care au ca sarcină valorificarea bunurilor provenite din activităţi infracţionale printre care se numără şi inculpatul, alţi membri fiind neidentificaţi la acest moment“.

În faţa judecătorilor, avocatul celui cercetat a pledat pe ideea nevinovăţiei, susţinând că a greşit achiziţionând acele bunuri, dar trebuie dovedit că acestea provin dintr-o infracţiune: „Este adevărat că inculpatul are cazier judiciar însă, de foarte mult timp, nu a mai comis fapte penale. Are o societate, are angajaţi, respectiv un copil de 3 ani, care locuieşte în cadrul familiei reunite“.

Aceste argumente nu au contat, magistraţii hotărând arestarea preventivă, în condiţiile în care, în urma verificărilor elementelor de identificare ale celor 35 de MacBook-uri ridicate de la domiciliu cu ocazia percheziţiei domiciliare, s-a constatat că „toate figurează pe lista de bunuri sustrase din Elveţia în perioada... de la societatea xxxx, din localitatea xxx, care a fost transmisă de autorităţile din Elveţia prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională“.

Cum decizia de la Tribunalul Neamţ nu era definitivă, Paul Muntean a contestat-o la Curtea de Apel Bacău. Demersul său a avut efectul scontat, privarea de libertate fiind înlocuită, săptămâna trecută, cu măsura controlului judiciar.