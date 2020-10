Cultul personalităţii. Suma imensă cheltuită de şeful CJ Neamţ, Ionel Arsene, pentru a-şi face reclamă

„Plăţile constatate ca prejudiciu de echipa de audit nu au fost efectuate în strictă concordanţă cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, deoarece materialele publicate în presa online, ziare tipărite şi producţii TV au avut scopul de promovare a unei imagini pozitive a demnitarului - preşedintele CJ Neamţ, prin redarea declaraţiilor acestuia, prin anunţarea realizărilor autorităţilor locale, în special pe linie de investiţii, a vizitelor de miniştri şi a altor diverse evenimente prin care s-a urmărit publicitatea proprie pe seama fondurilor publice“.

Aceasta este concluzia ce se desprinde dintr-un raport al Curţii de Conturi, care a făcut un control la Consiliul Judeţean Neamţ, instituţie condusă, din 2016, de către Ionel Arsene, care a mai câştigat un mandat după alegerile din 27 septembrie 2020.

Auditul a vizat activitatea din anul 2019, iar inspectorii financiari susţin că 175.000 de lei au fost cheltuiţi ilegal, în principal pentru a aduce un beneficiu de imagine şefului.

Bani publici, despre care Curtea de Conturi spune următoarele: „Valoarea erorii constatate este de 104.087,50 lei, reprezentând cheltuieli efectuate de entitate cu nerespectarea prevederilor legale, astfel: suma de 69.819,50 lei pentru articole de presă şi producţii TV; suma de 34.268 lei pentru servicii profesionale de fotografie“.

Şi pentru că preşedintele Arsene, care conduce şi organizaţia PSD Neamţ, avea nevoie de „imagine“, au fost realizate nu mai puţin de 3.500 de fotografii. Iar aproape 70.000 de lei au fost folosiţi pentru plata serviciilor de externalizare a întreţinerii şi actualizării paginii entităţii pe reţeaua de socializare Facebook. Adică tot un fel de reclamă.

„Publicitatea proprie pe seama fondurilor publice“

„Urmare a verificărilor efectuate la categoria de operaţiuni Cheltuieli cu reclamă şi publicitate, s-a constatat că, pe întreg parcursul anului 2019, entitatea verificată a efectuat plăţi din buget, cu nerespectarea prevederilor legale, pentru cheltuieli reprezentând contravaloarea articolelor de presă, materiale cu referire la promovarea, prin preşedintele CJ Neamţ, a realizărilor proprii, a realizărilor CJ privind investiţiile, a vizitelor efectuate de miniştri în judeţ, inclusiv declaraţiile acestora, a inaugurării unor clădiri, precum şi reportaje difuzate prin intermediul televiziunilor“, se arată în Decizia 28/11.09.2020 privind înlăturarea deficienţelor constatate.

Curtea de Conturi mai menţionează că informaţiile publicate contra cost în presa online, tipărită, posturi TV, ce preamăreau realizările CJ, vizitele miniştrilor, declaraţiile acestora sau diverse evenimente „prin care reprezentanţii CJ urmăreau publicitatea proprie pe seama fondurilor publice, nu reprezintă informaţii pentru a căror transmitere se impune a se efectua plăţi din bugetul unităţii administrativ teritoriale“.

Pentru cele 3.489 de fotografii realizate anul trecut s-a plătit suma de 34.268 lei, „menirea“ lor fiind de a însoţi informaţiile difuzate către mijloacele de informare mass-media, pe reţelele de socializare sau pe site-ul instituţiei. Numai că, inspectorii financiari consideră că este foarte puţin probabil ca fiecare fotografie să fi fost şi utilizată în scopul declarat.

„Având în vedere cele descrise, se concluzionează că materialele difuzate prin mijloacele mass-media (...) au avut ca scop nedeclarat conturarea vizibilităţii publice în favoarea unor persoane prin promovarea unor activităţi ale instituţiei, cum ar fi cea de investiţii“.

„M-aţi susţinut, iar eu nu vă voi dezamăgi! Mergem înainte, urcăm spre vârf!“

În ceea ce priveşte pagina de Facebook a CJ Neamţ, concluzia Curţii de Conturi este iarăşi clară: suma de 70.000 de lei a fost plătită ilegal, prin două contrate, către o firmă. Asta în condiţiile în care CJ Neamţ are compartimente cu atribuţii clar definite privind activităţile de comunicare, promovare a imaginii prin actualizarea, administrarea, întreţinerea şi dezvoltarea paginii web găzduite pe Facebook.

Ionel Arsene, explicând, cel mai probaibil, despre cum se asfaltează un drum. FOTO Facebook

Plus că atât crearea, cât şi actualizarea, administrarea, întreţinerea şi dezvoltarea unei pagini pe Facebook sunt gratuite şi la îndemâna oricărui utilizator de internet.

În loc de concluzii, prezentăm postarea pe Facebook a lui Ionel Arsene din 28 septembrie 2020, după ce a câştigat un nou mandat în fruntea CJ Neamţ: „Mereu când mă zbat, mereu când întreprind ceva, mereu când ridic capul, văd că nu sunt singur. Da, mai sunt şi unii care poate huiduie, dar cine are timp să stea în loc, să-i audă, când mai avem de mers înainte? Sunt recunoscător pentru tot! Am avut sprijinul nemţenilor, am avut o echipă deosebită lângă mine, am muncit mult şi în aceşti 4 ani, şi în această campanie. (...) Aţi fost cu toţii la înălţime! Împreună am realizat tot ce am promis! M-aţi susţinut, iar eu nu vă voi dezamăgi! Vă îmbrăţişez şi vă mulţumesc pentru că nu m-aţi părăsit pe drumul acesta! Mergem înainte, urcăm spre vârf!“.