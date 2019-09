Citate motivaţionale din sport, utile pentru viaţă. Cum a găsit cheia succesului un sportiv celebru: „Am dat greş...“

1. „Asta e esenţa sportului: să mergi până la propriile limite şi să vezi dacă eşti în stare să treci dincolo de ele“ - Pascal Bruckner, scriitor

2. „Mingea de tenis nu-mi ştie vârsta. Nu ştie dacă sunt bărbat sau femeie, dacă sunt dintr-o ţară comunistă sau nu. Sportul a dărâmat întotdeauna aceste bariere“ - Martina Navratilova, fostă sportivă

3. „Am ratat mai mult de 9000 de aruncări în cariera mea. Am pierdut aproape 300 de jocuri. De 26 de ori, mi s-a dat încrederea că o să dau coşul care o să ne aducă câştigul jocului şi am ratat. Am dat greş din nou şi din nou şi din nou. Şi de aceea am reuşit“ - Michael Jordan, fost sportiv

4. „Fiecare campion a fost la un moment dat un concurent ce a refuzat să se dea bătut“ - Sylvester Stallone, actor

5. „Sportul te învaţă să ai caracter, te învaţă să joci după reguli, te învaţă să ştii ce înseamnă să câştigi şi să pierzi – te învaţă ce este viaţa“ - Billie Jean King, fostă sportivă

6. „Ziua în care vei fi responsabil şi nu vei mai găsi scuze, aceea este ziua startului şi care te va purta către succes“ - O.J.Simpson, fost sportiv

7. „Limpezeşte-ţi mintea de sintagma «nu pot»“ - Samuel Johnson, scriitor

8. „Secretul pentru a fi primul este începutul“ - Mark Twain, scriitor

9. „Forţa nu provine din capacitatea fizică. Ea vine dintr-o voinţă îndărătnică. Mathama Gandhi, scriitor, filosof

10. „Am urât fiecare minut de antrenament, dar am spus: Nu renunţă. Suferă acum şi trăieşte tot restul vieţii tale ca un campion. Muhammad Ali, fost sportiv

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: