Ce riscă profesorul de matematică din Piatra Neamţ care a hărţuit sexual o elevă, apoi i-a spus că e „căţea în călduri“

Scandalul de la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida“ din Piatra Neamţ, unul în care un profesor de matematică este acuzat că a hărţuit sexual o elevă, zguduie din nou învăţămîntul românesc, arătîndu-i hibele şi din punct de vedere al resursei de umane de la catedră.

O anchetâ jurnalistică a scos la lumină faţa hidoasă a sistemului, iar odată adus în spaţiul public cazul a „explodat“. Luări de poziţie au avut ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu, care a demis-o pe directoarea adjunctă de la liceu, conducerea Inspectoratului Neamţ, reprezentanţi ai unor organizaţii, fiind deschisă o anchetă disciplinară şi una penală împotriva profesorului de matematică Cristian Pipirigeanu de la Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida din Piatra Neamţ.

„Marţi, 19 ianuarie 2021, eleva a depus la conducerea unităţii o sesizare, cu toate dovezile. Am avut discuţii cu secretarul de stat Sorin Ion şi cu domnul ministru Sorin Câmpeanu. Am căzut de acord că trebuie să manifestăm toleranţă zero şi că trebuie urmaţi paşii legali, prevăzuţi de Statutul personalului didactic. În cazul cadrului didactic se va merge pînă la desfacerea contractului de muncă. Acest lucru se va stabili în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului «Leonida»“, a precizat Mihai Obreja, inspectorul general şcolar în Neamţ.

În baza unui raport al cazului, astăzi, 20 ianuarie, a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară la liceu. Aceeaşi comisie va cerceta şi atitudinea directorului adjunct, Mihaela Zachman, care ar fi trebuit să informeze Inspectoratul Şcolar despre cele petrecute şi să demareze încă de când eleva i-a spus că este hărţuită procedura de cercetare disciplinară.

Profesorul Obreja a dezavuat atât limbajul grobian şi vulgar al profesorului, dar şi atitudinea directoarei adjuncte, care a avut unele reproşuri la adresa elevei. În acest caz s-a sesizat din oficiu şi Poliţia Piatra Neamţ.

„În urma apariţiei în spaţiul on-line a unor conversaţii dintre o elevă şi un cadru didactic al unei instituţii de învăţământ, cadrele Poliţiei Piatra Neamţ s-au sesizat din oficiu şi au demarat cercetări în vederea stabilirii, cu exactitate, a situaţiei de fapt. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infracţiunii de hărţuire sexuală, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ“, a transmis Poliţia Neamţ.

„Credeam că trimiţi o poză cu tine goală, că de matematică sunt sătul“

Anchetele în acest caz au început după ce convorbirile dintre o elevă de la seral şi profesorul de matematică, care au conotaţie sexuală, au apărut în spaţiul public. Respectivele discuţii au avut loc spre sfârşitul anului trecut, dar nu în timpul orelor, eleva, care are 21 de ani, susţinând că profesorul i-ar fi făcut avansuri sexuale.

La un moment dat, exasperată de insistenţele dadrului didactic, tânăra a prezentat conducerii unităţii de învăţământ conţinutul convorbirilor din mediul virtual, cel vizat a fost sfătuit să înceteze, dar nu s-a luat nicio măsură, considerându-se că era vorba despre dialoguri între două persoane adulte, care nu s-au petrecut în incinta şcolii şi nici la cursuri.

Numai că, după ce profesorului i s-a atras atenţia cu privire la comportament, el s-a dezlănţuit la adresa celei care-l „pârâse“, insultând-o pe Facebook. Acest caz a fost detaliat într-un articol documentat de jurnaliştii de la Rise Project.

„Credeam că trimiţi o poză cu tine goală, că de matematică sunt sătul“, „I-ar înfrumuseţa zilele unui om trecut de 45 de ani“, scria profesorul, care îi sugera că nu va avea probleme la matematică: „La mate nu am pus niciodată 2 şi 3 la elevele frumoase. Cel puţin nota 6, întotdeauna“.

Ziariştii de la Rise Project mai arată că eleva l-a reclamat şi a cerut să fie mutată la alt liceu, dar cel incriminat, după ce a fost chemat să dea explicaţii conducerii unităţii, a trecut la „represalii“, jignind-o: „căţea în călduri“, „handicapată curvă“, „jigodie ordinară“.

Ulterior, pentru aceste invective a avut şi o scuză penibilă: „Era o oră târzie şi am tras singur două damigene de vin (...) deci eram în timpul liber când pot agăţa câte curve vreau“, dar a ţinut să precizeze că nu prea poate fi tras la răspundere, pentru că este cineva: „Sunt strănepot de judecător, frate de grefier, iubitul unei persoane din justiţie, frate de poliţistă“.

Eleva, care este căsătorită, a intrat anul trecut în concediu de maternitate după care a decis să reia

cursurile liceale întrerupte din cauza unor probleme personale, astfel că s-a înscris la Secţia de mecanică a liceului. În ceea ce îl priveşte pe profesorul Cristian Pipirigeanu, până la finalizarea anchetei administrative, va continua să susţină cursuri, pentru că Statul cadrelor didactice prevede că nu poate fi suspendat înainte de a se lua o decizie.

Hărţuirea sexuală este incriminată în articolul 223 din Codul penal, care prevede că pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

