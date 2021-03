Călugăr foarte apreciat de credincioşi, mesaj către lume: „Nu tolerez pedofilia! Nici zoo! Plec la Athos să mă pocăiesc“

Fostul stareţ al Schitului Maria Magdalena dn Ţibucani, judeţul Neamţ, Hrisostom Filipescu, ierodiacon acum mai mulţi ani la seculara Mănăstire Secu, a postat pe pagina sa de Facebook cu zeci de mii de fani un mesaj ciudat, în care face publice considerente personale despre pedofilie şi despre ce vrea să facă în viitorul apropiat.

Preotul-călugăr este extrem de apreciat de credincioşii din Neamţ şi Moldova, postările sale despre religie, credinţă şi viaţa duhovnicească având sute de mii de distribuiri. Acum spune că va pleca la Muntele Athos, pentru a se „pocăi“.

În 2018, Hrisostom a dispărut fără urmă, după ce avusese nişte opinii critice la adresa Bisericii, „reapărând“ anul viitor, aflându-se că urmase un tratament medical în Germania.

Din cele scrise în ultima postare pare că nu trece printr-o perioadă fastă a existenţei sale, reieşind că era în drum spre Bucureşti, de unde va merge spre Grecia şi că ar fi ţinta unor ameninţări din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Iată şi ce spune Hrisostom Filipescu pe Facebook, cu menţiunea că textul ce ar avea ca titlu „Tac. Iert. Iubesc“ are mai multe greşeli de scriere, poate nu voite, pentru că anumite litere sunt înlocuite din simplul motiv că se află lângă altele pe tastatura unui telefon sau laptop, fiind atinse involuntar.

„Tac. Iert. Iubesc... Pentru «liniştea Bisericii»...cuk spunea un celebru pedofil în viata, nu dam nume k se ştie... nu, cirnelush? Nu tolerez pedofilia! Nici zoo! Sorry! Dont hate me! Plec în Athos să mă pocăiesc! Nu mai merit nimic... nu sunt vrednic... sunt bolnav psihic... Tocmai am fost sunat de medicul meu psihistri să închid tot, să plâng, să îmi cer iertare public şi să nu mai am gânduri de suicid că nu voi obţine nimic prin circul acesta ieftin!“, a postat Filipescu pe Facebook.

O probabilă referire la fostul episcop Corneliu Bârlădeanu

Cel mai probabil, fostul stareţ, atunci când a scris „cirnelush“ a vrut să tasteze „cornelush“, cu referire la Corneliu Bârlădeanu, pe numele de mirean Cornel Onilă, fost episcop de Huşi, care este angrenat într-un uriaş scandal sexual, fiind acuzat că, alături de alţi înalţi prelaţi, ar fi violat foşti elevi de la un seminar. În acest caz penal, două dintre victime cer daune de câte 500.000 de euro.

În continuarea mesajului de pe Facebook, călugărul lasă de înţeles că ar fi ameninţat: „PS Timotei Prahoveanul mi-a scris acum pe whatsapp să văd lumina din viaţa oamenilor... Vă iubesc pe toţi! Nu am nevoie de medicaţie! Sunt cea mai bună versiune a mea de până acum. Voi închide Facebook că sunt akeninţat de 24h de sinod... şi voi păstra instagram unde voi pune din când în când poze cu peisaje din Athos... da, acolo nu au voie femeile. Nu înţeleg de ce. Este discriminare! Misoginism mascat în evlavie... poveşti cu grădina maicii domnului... hmmm“

Postarea de pe contul preotului Hrisostom Filipescu se încheie cu remarci de genul că este trist, că nu mai are încredere în oameni, nici în el, că nu este doctor în teologie, dar că speră ca IPS Teofan, mitropolitul Moldovei, să-i dea binecuvântarea de a termina un doctorat Neuroştiinţe la UMF Carol Davila Bucureşti:

„Mă abţin, nu sunt doctor în teologie. Nici în exorcisme. Sunt doctorand în Neuroştiinţe la UMF Carol Davila din Bucureşti sub bagheta venerabilului maslestru al creierului şi a fiziologie umane, domnul profesor doctor Leon Zagrean. Sper să primesc binecuvântare de la IPS Teofan să îl finalizez. Mi-a spus ultima dată că sunt sensibil şi mă protejează ţinându-mă ascuns... Îmi este greu! Nu mai am încredere în nimeni! Niciodată! Sunt foarte dezamăgit de oameni... de mine! Lăcrimez acum... sunt pe drum spre Bucureşti... nu protestaţi! Vă implor! O să îmi fie bine! Am îngerii cu mine... 8 zile din 7... Cu rugăciune şi binecuvântare, Hrisostom cel mic“

Iată şi un episod trecut din viaţa preotului. Hrisostom Filipescu a dispărut fără urmă de la schitul din Neamţ la finele lunii octombrie 2018, dar şi-a anunţat revenirea în ţară din Germania, unde fusese la tratament, printr-un mesaj postat pe blogul său, unul datat 8 martie 2019:

„Iubiţi credincioşi şi dragi prieteni, Cu ajutorul lui Dumnezeu, după perioada de absenţă, am ajuns cu bine în ţară. Sunt sănătos şi în ascultare faţă de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Pentru o vreme mă voi întoarce în Mănăstirea Secu, mănăstirea mea de metanie şi v-aş fi foarte recunoscător dacă mi-aţi putea îngădui liniştea duhovnicească, specifică rânduielilor monahale“.

