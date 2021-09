Ţinutul Zimbrului şi secularele mănăstiri din Munţii Stânişoarei, incluse în celebra rută de pelerinaje Via Mariae VIDEO

Pe harta Via Mariae, un renumit traseu internaţional de pelerinaj ecumenic, unul care formează o cruce pe harta Europei, străbătând Austria, Ungaria, România, Slovacia, Polonia, Croaţia şi Bosnia, recent, a fost inclus şi Parcul Natural Vânători Neamţ - sau Ţinutul Zimbrului, după cum mai este numit.

În ţara noastră, acesta se oprea la Şumuleu Ciuc, în Harghita, unde an de an, de Rusaliile catolice, zeci de mii de oameni de diferite confesiuni participă la slujbele în aer liber oficiate la altarul închinat Sfintei Fecioare Maria. De altfel, în anul 2020, traseul prin România al Via Mariae a fost recunoscut ca rută turistică naţională.

Faptul că zona Parcului Vânători este extrem de bogată în lăcaşuri de cult este cunoscut şi a constituit o oportunitate pentru extinderea traseului spre judeţele Neamţ şi Suceava. Inginerul Sebastian Cătănoiu, directorul Administraţiei Parcului din Neamţ, o structură a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, a detaliat pe această temă.

„Prin proiectul Green Pilgrimage - Promovarea Patrimoniului European Cultural şi Natural prin Pelerinaje Verzi, finanţat prin Programul de Cooperare INTERREG, cinci entităţi interesate, provenind din Marea Britanie, Suedia, Norvegia, România şi Italia au schimbat informaţii şi bune practici legate de modalitatea de promovare a traseelor de pelerinaj din ţările de origine. Partenerul din România a fost Institutul de Cercetare ăi Dezvoltare în Turism, care a facilitat participarea celor interesaţi: consiliile judeţene Neamţ şi Suceava, Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ (Romsilva) şi Asociaţia Via Mariae (Harghita). Pornind de la existenţa traseelor de pelerinaj, datorate numeroaselor lăcaşe de cult din Neamţ şi Suceava, s-a considerat necesar ca acestea să fie legate între ele, oferindu-se astfel celor interesaţi posibilitatea de a avea la dispoziţie un traseu de pelerinaj, care să facă legătura dintre Putna şi Ceahlău, cu trecere pe la diverse mănăstiri“, a declarat inginerul Cătănoiu.

Şi aşa se face că existenţa traseului care se oprea la Şumuleu Ciuc a creat oportunitatea ca cel din Neamţ şi Suceava să fie cuplat cu Via Mariae, obţinându-se astfel unul internaţional de mari dimensiuni, cu relevanţă ecumenică. Porţiunea din Parcul Vânători Neamţ ar cuprinde trei zile de mers pe jos. În prima, pelerinii ar putea porni de la limita cu judeţul Suceava. având ca destinaţie Mănăstirea Secu, parcurgînd distanţa de 16 kilometri.

Mănăstiri, schituri, muzee şi un „tânăr“ lac de baraj natural

În a doua zi, poate fi străbătut traseul de 23 de kilometri dintre Secu şi Mănăstirea Văratec, urmând ca în ultima itinerariul să fie de 17 kilometri, între Văratec şi Lacul Cuejdel (acumulare de baraj natural, formată în 1991, ca urmare a ploilor, alunecărilor de teren şi a unui cutremur, care este mai mare decât cebrul Lacul Roşu).

Lacul Cuiejdel, o minune a naturii din judeţul Neamţ FOTO Planiada.ro

În judeţul Neamţ, traseul de pelerinaj Via Mariae ar urma să treacă prin localităţi cunoscute - Tarcău, Poiana Teiului, Pângăraţi, Cuejdiu, Cracăul Negru, Magazia, Bălţăteşti, Vânători, Văratec, Agapia sau Pipirig. Pelerinii au prilejul să viziteze în drumul lor o serie de obiective turistice, cum ar fi mănăstirile Tărcuţa, Pângăraţi, Văratec, Agapia, Agapia Veche, Sihla, Sihăstria şi Secu, Neamţ, schiturile Nifon, Procov, Vovidenia, Casa Alexandru Vlahuţă, Casa Mihail Sadoveanu, Muzeul Vivant Agapia, Lacul Cuiejdel, etc.

Pe site-ul Romanian Via Mariae - mariaut.ro, sunt oferite detalii despre acest traseu internaţional: „Un drum de pelerinaj care se bazează pe cinstirea Sfintei Maria de către popoarele din Europa Centrală, dar totodată uneşte locurile mariane şi valorile istorice, culturale aflate de-a lungul traseului, fără să facă deosebire în funcţie de religie. Are ca scop construirea în Europa Centrală a traseului turistic şi de pelerinaj, respectiv a reţelei care să sistematizeze valorile religioase din această regiune (...). Drumul trasează o cruce pe harta Europei Centrale (Austria, Ungaria, România, Slovacia, Polonia, Croaţia, Bosnia), realizînd astfel o reţea de trasee de pelerinaj bazate pe valori locale, asemănător cu El Camino. Acest drum se adresează tuturor, îi cheamă pe toţi. Îi aşteaptă pe cei, care - indiferent de naţionalitate, religie, doresc să fie pelerini în scop religios, spiritual, de autocunoaştere şi îi aşteaptă şi pe cei care doresc să păşeasă pe acest drum deocamdată doar în scopuri turistice sau sportive“

Anul acesta, la pelerinajul de la Şumuleu Ciuc au participat circa 50.000 de persoane SURSA YouTube.com

La Şumuleu Ciuc, considerat locul celui mai mare pelerinaj creştin din Europa Centrală şi de Est, s-au adunat anul acesta, pe 22 mai, circa 50.000 de oameni, iar în 2019, slujba de la baza muntelui Şumuleu a fost oficiată de papa Francisc, în cadrul vizitei sale în România.

„Acest pelerinaj aparţine moştenirii Transilvaniei, dar aduce cinstire tradiţiilor româneşti şi ungureşti deopotrivă; participă la el şi credincioşi de alte confesiuni şi este simbolul dialogului, al unităţii şi al fraternităţii; un apel la a recupera mărturiile de credinţă devenită viaţă şi de viaţă devenită speranţă. A peregrina înseamnă a fi conştienţi că venim, ca popor, în casa noastră. Un popor a cărui bogăţie stă în miile sale de chipuri, culturi, limbi şi tradiţii; sfântul popr credincios al lui Dumnezeu care, împreună cu Maria, este pelerin, căutînd milostivirea Domnului“, a transmis pelerinilor papa Francisc.

Ţinutul Zimbrului a dus România pe podiumul unui top exclusivist eco-turistic internaţional

Destinaţia eco-turistică Ţinutul Zimbrului Neamţ, care se suprapune peste arealul Parcului Natural Vânători, s-a clasat pe locul II în Top 100 Sustenable Destination 2020, un clasament mondial al celor mai importante destinaţii turistice „verzi“ din întreaga lume, realizat de experţi în domeniu. numele câştigătorilor fiind anunţate pe 12 martie, la ceremonia de premiere găzduită de Târgul Internaţional de Turism Berlin 2021.

Este al patrulea an consecutiv în care Ţinutul Zimbrului este singurul obiectiv din România prezent la competiţia internaţională Green Destination. Reprezentanţii Parcului Vânători şi cei ai Asociaţiei Ţinutul Zimbrului transmiteau mulţumiri susţinătorilor. „Vă mulţumim pentru votul dumneavoastră! Faptul că ne susţineţi, ca şi comunitate, este mai important pentru noi decât premiul câştigat. Distincţia primită şi poziţia în acest top mondial ne onorează pe noi ca oameni, zonă turistică şi ţară“, declara Geanina Fedeleş, preşedintele Asociaţiei Ţinutul Zimbrului.

Prin codrii Neamţului sunt în libertate circa 50 de exemplare de zimbru FOTO Felicia Aron

Arealul s-a calificat în acest top select al destinaţiilor „verzi“ din lume graţie programului de eliberare a zimbrilor prin pădurile nemţene, coordonat de Romsilva - Parcul Natural Vânători, proiectul considerat un exemplu de bune practici în ceea ce priveşte conservarea biodiversităţii, dar şi punerii în valoare a specificului şi comunităţii locale. „Suntem recunoscători pentru cei care ne susţin. Această poziţie este o dovadă că oamenii, dar şi comunitatea apreciază ceea ce facem şi ne încurajează să continuăm. Vă mulţumim pentru susţinere!“, transmitea Viorela Chiper, managerul asociaţiei.

Şi reprezentanţii Romsilva - Parcul Vânători Neamţ au avut un comentariu în aceeaşi notă, directorul Sebastian Cătănoiu spunând: „La votul publicului, din cele 100 Top Sustainable Destinations 2020, Bison Land - Ţinutul Zimbrului s-a clasat pe locul II. În lume! O iniţiativă generoasă, agreată de comunitate, reuşeşte să poziţioneze România pe podiumul mondial. Vă mulţumim că aţi fost alături de noi cu votul şi cu gândul!“. Global Top 100 este o iniţiativă a Green Destinations, o organizaţie non-profit pentru turismul durabil şi a altor lideri importanţi din domeniu.

Scopul concursului este de a evidenţia poveştile de succes în managementul destinaţiilor, oferind participanţilor ocazia de a face schimb de bune practici. Ţinutul din judeţul Neamţ a fost înclus în acest clasament internaţinal după evaluări în care s-a ţinut cont de criterii ce au vizat protejarea naturii, peisaje, decor, conservarea moştenirii culturale, locuitori implicaţi în turism şi promovarea produselor locale, eficienţa şi transparenţa bunelor practici, dar şi pe ceea ce reprezintă comunitatea, biodiversitatea, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă.

Ţinutul din Neamţ este inclus şi în reţeaua EDEN - European Destinations of Excellence

Astfel, Bison Land reprezintă România în lume, alături de destinaţii turistice verzi extrem de cunoscute precum Parcul Yellowstone (USA), Insulele Skyros şi Sifnos (Grecia), Regiunea Pafons (Cipru), Regiunea Scania (Malmo, Suedia), insula Gozo (Malta), Alberta SouthWest Crown of the Continent (Alberta - Sud Vestul Coroanei Continentului, Canada), Insulele Azore (Portugalia), Transylvania County - North Carolina (ţinutul Transilvania, SUA) etc.

Destinaţia eco-turistică Ţnutul Zimbrului cuprinde zona oraşului Târgu Neamţ, comunele Agapia, Bălţăteşti, Crăcăoani şi Vânători Neamţ. Pentru dezvoltarea zonei s-au asociat Asociaţia ţinutul Zimbrului împreună cu Romsilva - Parcul Natural Vânători Neamţ, autorităţile din localităţile incluse în destinaţia de ecoturism, APDTN Valea Ozanei, Asociaţia EcoLand, Centrul de Informare şi Promovare Turistică Târgu Neamţ, dar şi parteneri locali (pensiuni, producători de produse tradiţionale, meşteri populari, şcoli, organizaţii, etc), obiectivul fiind dezvoltarea sustenabilă a microregiunii.

Mănăstirea Văratec a fost ctitorită într-o poiană din Munţii Stânişoarei FOTO Doxologia

Povestea ţinutului a început în 2005, când Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ a înregistrat la OSIM mărcile Ţinutul Zimbrului şi Bison Land, prezentând pentru prima dată conceptul dezvoltării durabile a zonei. Apoi, în 2009, destinaţia a primit certificare europeană, prin includerea în reţeaua EDEN (European Destinations of Excellence), în 2016 arealul a devenit a patra destinaţie ecoturistică a României, iar în prezent recunoaşterea este una mondială.

Ca exemplu de bune practici este dat proiectul unic de reintroducere a zimbrilor în mediul natural, unul care a început în 2012, ajungându-se ca acum prin codrii Neamţului să umble libere aproximativ 50 de exemplare ale legendarului mamifer.

Aşadar, turiştii care vor să scape de stresul şi rutina aglomerărilor urbane pot alege ca destinaţie de vacanţă, fie ea şi de doar două zile, la final de săptămână, Ţinutul Neamţului, unul înzestrat de natură sau de om cu locuri de o neasemuită frumuseţe.

„Ţinutul Zimbrului este o zonă care adăposteşte o moştenire spirituală şi naturală fără preţ, meleaguri pline de har divin, aflate la graniţa dintre realitate şi basm. Reapariţia zimbrului în libertate, după ani de eforturi, este chiar ca o poveste întrupată. Specificul zonei este dat de împletirea frumuseţilor naturale cu valorile culturale şi spirituale. Comunitatea monahală prezentă aici este a doua ca mărime din Europa (după cea de la Muntele Athos), satele monastice (Văratec, Agapia, Neamţ), cu modul lor deosebit de organizare, reprezintă un unicat European“. Aşa sună descrierea făcută de cei care au pus la cale proiectul de promovare a Ţinutului Zimbrului.

