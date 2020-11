Stareţă condamnată pentru că a „spălat” aproape 1 milion de lei printr-un cont al mănăstirii. Procesul a durat 7 ani

Condamnarea a fost dispusă săptămâna trecută, la Tribunalul Mureş, după mai bine de 7 ani de dezbateri într-un proces în care Maica Mina, stareţa Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea e judecată pentru constituire de grup criminal organizat şi spălare de bani în formă continuată.

Dosarul a fost înaintat instanţei de procurorii DIICOT în 2013, anchetatorii susţinând că mănăstirea orădeană a fost implicată într-o afacere ilicită de reprezentanţii firmei de farmaceutice Ropharma Braşov, pentru a-i putea recompensa pe medicii care îşi dirijau pacienţii la farmaciile societăţii ori la cele partenere.

Reprezentanţii companiei virau bani în contul mănăstirii, sub forma unor sponsorizări, de unde, apoi, erau transferaţi în conturile unor salariaţi de încredere ai firmei, sub diverse pretexte: achiziţie de tablă, cherestea, răsaduri, ceară, muguri de pin, răşină, lemn pentru iconostas etc.

La rândul lor, angajaţii Ropharma ridicau banii şi îi returnau firmei, închizând astfel circuitul. Caruselul era profitabil de două ori căci, pe lângă faptul că "albea" banii daţi medicilor, sponsorizările puteau fi şi deduse din impozitele pe care firma le datora statului.