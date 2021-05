Călin Pop, solistul Celelalte Cuvinte, vindecat de Covid-19: „De Paşte, oamenii s-au îmbulzit pentru salvarea burţilor“

Moartea solistului truperi Cargo, Adi Bărar, răpus de Covid în luna martie, la 61 ani, nu a fost singura încercare pentru muzica rock românească.

Orădeanul Călin Pop , solistul şi chitaristul formaţiei Celelalte Cuvinte a fost confirmat cu virusul Sars-Cov 2 pe 30 noiembrie anul trecut. Cu puţin timp înainte, el participase la un concert la Timişoara, oraşul studenţiei trupei Celelalte Cuvinte. La evenimentul din 11 noiembrie, creat pentru aniversarea centenarului Universităţii Politehnica, au luat parte nume grele ale muzicii, precum Mircea Baniciu, care au absolvit Universitatea Politehnica Timişoara.





Diagnosticat cu Covid-19, muzicianul Călin Pop a intrat în carantină la domiciliu. Din fericire, artistul a făcut o formă uşoară a bolii, iar în timpul izolării a şi reuşit să compună o nouă piesă pe care a lansat-o la sfârşitul anului trecut.

"Piesa e compusă în nefasta recentă perioadă de tratament şi izolare pe care am traversat-o după ce am fost depistat pozitiv. Din nelinişti şi gânduri si fiori care m-au încercat am simţit nevoia efectiv să fac o piesă cu un astfel de subiect dorind numai de bine tuturor, dar cu un mic semn al întrebării şi nesiguranţei privitor la noi toţi. Aşa că am făcut acest single stil urare pentru mine, pentru noi toţi în primul rând ca oameni, care ne confruntăm de aproape un an cu nişte situaţii pe care nu le-am trăit niciodată", a explicat, imediat după lansare, Pop.

El a postat luni, 3 mai, un mesaj încurajator şi dătător de speranţă pentru fanii săi şi ai trupei Celelalte Cuvinte: „Mi-am revenit. Dar numai pentru voi şi muzică. Am simţiţi dorinta din suflet. Nu mă las! Aşa că voi lupta până la ultima mea suflare! Rock On si Sărbători luminate în suflete!“