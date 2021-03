Vrăjitoria, la un click distanţă. Cum s-au adaptat la era online practicantele de „magie” albă, neagră sau roşie

În era în care aproape toate meseriile pot fi practicate în mediul online, şi vrăjitoaria este la doar un click distanţă. Vrăjitoarele fac ritualuri pentru dragoste, bani sau ce-şi mai doreşte clientul virtual.

În mediul online au apărut zeci de pagini şi grupuri dedicate acestei activităţi. Câteva exemple ar fi: „Dezlegări De Rele-Vrăji, Legări De Bine”, „Magie Vrăji şi Farmece” şi „Clarvăzătoarea Krina”.

Aici, în mediul online, aproape în fiecare seară, vrăjitoarele intră live şi stau de vorbă cu posibilii clienţi. Aceştia din urmă lasă comentarii cu ritualurile de care ar avea nevoie, iar clarvăzătoarele oferă mai multe detalii. Cei mai norocoşi au parte şi de etalari de tarot gratuite.

Cele mai cerute ritualuri sunt etalarea de tarot şi ritualurile de dragoste.

Magia albă, magia neagră şi magia roşie

„Doresc să arăt tuturor oamenilor adevărata parte a vrăjitoriei”, aşa începe Ana Maria Marin, cunoscută drept „Clarvăzătoarea Krina”, discuţia cu reporterul „Adevărul”. Tânăra în vârstă de 22 de ani ne spune că are o vastă experienţă în domeniul vrăjitoriei.

„Vrăjitoria are foarte multe forme. Este o artă ocultă. Există de foarte multă vreme şi de foarte multe feluri. Este magie albă, magie neagră şi magie roşie. Pot spune că, în momentul de faţă, sunt singura vrăjitoare din România care este capabilă să stăpânească cele trei mari forme ale magiei. Magia neagră se bazează pe sacrificarea unor animale, chemarea unor duhuri ale Iadului, pentru îndeplinirea sau rezolvarea altor răutăţi care au fost trimise, la rândul lor, de alte vrăjitoare. Magia albă se bazează pe magia divină, pe magia plantelor, pe magia tuturor lucrurilor bune, pe vindecare şi lecuire. Magia roşie se bazează pe magia sexualităţii, pe tot ceea ce priveşte dragostea”, explică vrăjitoarea.

În mediul online, tânăra vrăjitoare face diferite materiale prin care încearcă să le explice oamenilor ce reprezintă ritualurile pe care ea le practică. De asemenea, pe paginile sale de Facebook, face diferite transmisiuni live, prin intermediul cărora ţine legătura cu posibilii clienţi.

„Cu buciumul am buciumat, cu gura am descântat, în astă foc am băgat, leacul şi descântetul lui Cristina şi Mihai. Să rămâie curăţaţi, limpezaţi, de farmece şi de rele scăpaţi, nu pentru o zi sau pentru nouă, ci pentru toată viaţa”, aşa îşi începe Ana Maria Marin - Clarvăzătoare Krina, duminică, 28 februarie, ritualul de dragoste pentru un client român plecat în America, aşa cum chiar ea spune la începutul transmisiunii live.

„Am rezolvat primul caz la vârsta de şapte ani”

Tânăra a povestit în discuţia cu reporterul „Adevărul” că încă de când avea vârsta de patru ani lua parte la ritualurile pe care străbunica, bunica şi mama ei le făceau. „Eu am practicat vrăjitoria încă de la o vârstă foarte fragedă. Am luat parte la ritualurile efectuate de către bunica mea, străbunica mea şi mama mea. Împreună cu alte vrăjitoare, am dus, pot spune, toate aceste lucruri la un alt nivel. Eu m-am născut cu acest har. Cum în alte familii se moşteneşte meseria, aşa am moştenit şi eu acest har. Am fost plecată şi în străinătate, în Anglia, Italia. În străinătăţi, tarotul şi tot ceea ce înseamnă vrăjitoria sunt duse la un alt nivel. Cum este văzut zodiacul la noi, aşa este văzută vrăjitoria la ei”, a adăugat tânăra vrăjitoare.

A rezolvat „primul caz” la vârsta de doar şapte ani. „Atunci, când aveam eu şapte ani, mama era plecată de acasă, a venit o persoană la noi acasă, era disperată. Nu mai avea nici măcar o şansă. Avea un caz complex. Mama în perioada aceea avea anunţuri în ziar, iar persoana respectivă a venit la adresa noastră, la cabinetul nostru din Bucureşti. Eu, văzând că persoana respectivă este disperată, avea în interiorul său argintul viu. Şi am început ritualul pentru a-i putea îndepărta argintul viu. Pentru a scoate argintul viu este nevoie de trei etape. Eu mai văzusem cazuri. Tatăl meu a fost lângă mine şi m-a ajutat susţinându-mă. Acela a fost momentul în care am conştientizat ce puteri am. Persoana respectivă s-a simţit mult mai bine şi mi-a mulţumit. Apoi a venit mama mea şi am continuat ritualurile împreună”, îşi aminteşte Ana Maria Marin.

Taxele la stat

Tânăra vrăjitoare ne-a vorbit şi despre impozitul pe venit. Spune că nu ar deranja-o dacă ar trebui să plătească taxe la stat, cu condiţia ca meseria ei să fie cu adevărat cunoscută, dând exemplu astrologia.

„Să plătim nişte taxe fără să fie ceva oficial mi se pare o aberaţie. Însă, dacă această meserie se face una oficială, cum e cea de astrolog, de exemplu, există şcoală specială pentru acest lucru, dacă aşa ar fi şi vrăjitoria, atunci n-aş avea nimic împotriva taxelor la stat”, a completat tânăra vrăjitoare.

În final, Ana Maria Marin a avut şi un sfat pentru cei care încearcă să facă diferite vrăji. „Sunt foarte multe persoane care încearcă să facă vrăjitorie atât pe Tik Tok, pe Youtube, dar nu conştientizează ce fac. Văd pe Internet ritualuri cu lumânări aprinse sau mai ştiu eu...şi fac şi ei. Nu sunt conştienţi de răutatea pe care o pot face, pot ţine un spirit rău. O vrajă neprotejată, care nu e făcută cum trebuie, poate cauza foarte mult rău. Atunci când o persoană are nevoie de diferite ritualuri trebuie să apeleze la o persoană care poate să o îndrume pe drumul cel bun”, a conchis, Ana Maria Marin - Clarvăzătoarea Krina.

În prezent, vrăjitoaria nu este impozitată, neavând un standard ocupaţional, aşa cum au declarat mai mulţi foşi miniştri ai Muncii.

