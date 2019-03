Un părinte din Iaşi îl acuză pe învăţătorul fiului său că i-ar fi corectat greşit lucrarea. „Tati, eu unde am greşit? Nu înţeleg“

Părintele s-a arătat dezamăgit că dascălul copliului său nu stăpâneşte limba română şi spune că a încercat să-i explice că nu a greşit cu nimic.

Contactat de „Adevărul“, tatăl a spus că întâmplarea a avut loc acum câteva săptămâni, dar că de atunci copilul a mai venit acasă cu astfel de „însemnări”, care l-au determinat în cele din urmă să facă publică situaţia.

„S-a întâmplat acum vreo trei săptămâni ce s-a văzut pe lucrare. Zi de zi tot mai venea cu exerciţii corectate greşit la matematică de data aceasta, cu calificative precum suficient sau bine, deşi exerciţiul era rezolvat corect. Dacă 5 plus 5 este egal cu 10, aşa rămâne, nu se poate schimba. Îi mai punea uneori suficient pentru că nu făcea litera «l» caligrafic.

Avem antecendente cu el pentru că nu participăm la «voucherele» pentru ziua lui, început de an, sfârşit de an sau sărbători. Un grup de părinţi au atras după ei şi alţii şi voiau să punem câte 50 de lei şi să-i facem cadou învăţătorului. Noi am zis că nu suntem de acord cu aşa ceva şi dacă vrem îi ducem noi o floare sau o ciocolată.

În urmă cu vreo doi ani, nu l-a lăsat pe băiat să spună poezia la serbare. Copiii stăteau în grup şi cântau cântecele, apoi i-a strigat pe toţi să zică poezia, dar el a fost omis. N-am vrut să strigăm serbarea altor copii care nu aveau nicio vină, aşa că m-am dus la şcoală în una din zilele următoare şi l-am întrebat de ce procedează astfel. L-am făcut «voucherist», într-adevăr, dar n-am ţipat. El m-a numit «măgar» pe holurile şcolii, ca să audă şi să iasă din cancelarie profesorii, căci era ora 12 şi terminaseră cursurile şi aşa am ajuns la secţia de Poliţie. Am fost sunat de un poliţist care mi-a spus că mă aşteaptă la secţie. Am fost, iar acesta mi-a zis că şi la copilul său în clasă se mai adună câte 10 lei pentru un cadou, că o ştie pe doamna directoare şi e ok şi că speră să rezolvăm problema şi să fie bine. Acesta e sistemul, iar de atunci eu n-am mai fost la şcoală.

Într-o zi l-a tras de cap pe băiat şi cum eu am evitat să merg, ca să nu intrăm iar în conflict, l-a sunat soţia. Învăţătorul i-a vorbit urât şi i-a închis telefonul, iar asta e inacceptabil din partea unui cadru didactic. Aşa s-au tot adunat întâmplările şi ieri m-am enervat şi am postat, dar n-am crezut că o să aibă aşa mare impact.

Spunea cineva că să arăt toată lucrarea, să vadă pe ce a luat suficient. Dar ce importanţă mai are calificativul când vezi ce bazaconii scrie învăţătorul”, a precizat tatăl băiatului, Ionel Tarnoveski.

Ieri, fiica cea mare a bărbatului a fost să stea de vorbă cu învăţătorul, dar acesta ar fi invitat-o ironic să consulte dicţionarul, susţine aceasta într-un comentariu la postarea tatălui.

Conducerea unităţii de învăţământ susţine că a aflat de cele întâmplate, dar că nu a avut încă timp să verifice cum s-au petrecut lucrurile.

„Noi abia astăzi am aflat şi nu am avut încă timp să verificăm lucrurile semnalate de părinţi. De asemenea, nu ştim dacă unul dintre părinţi a fost ieri să discute cu învăţătorul, deoarece clasa din care face parte copilul se află într-un alt corp al Colegiului. Vom încerca să aflăm dacă situaţia este adevărată şi în cazul în care se va dovedi că este vom întruni o comisie pentru a discuta problema”, a declarat profesorul Dorina Doroftei, directorul adjunct al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi.

Jurnaliştii „Adevărul“ au încercat să dea şi de învăţător, pentru a obţine un punct de vedere, dar nu au reuşit să îl contacteze până la publicarea acestei ştiri.

Din ultimele informaţii, o persoană care a văzut povestea pe reţelele de socializare a sesizat Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi (ISJ), iar membrii acestuia s-au deplasat la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” pentru a verifica situaţia. Conform reprezentanţilor ISJ, conducerea şcolii a început o anchetă internă.

„Am primit o sesizare de la un cetăţean, prin intermediul paginii noastre de Facebook. Nu avem nicio sesizare de la părinţi, din păcate. Nouă ni s-a părut foarte gravă informaţia, ne-am deplasat în şcoală şi în acest moment a început o anchetă la nivelul instituţiei. Când este vorba de un cadru didactic ancheta se derulează la nivelul şcolii, iar dacă este vorba de un director demersul se face la nivel de inspectorat”, a precizat profesor Sabina Manea, purtător de cuvânt al ISJ Iaşi.

