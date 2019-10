Test de cultură generală despre telefoanele mobile. Care a fost primul celular cu cameră foto

1. Ce companie a realizat primul telefon mobil comercial?

a) Nokia

b) IBM

c) Motorola





2. În ce an a apărut primul iPhone?

a) 2005

b) 2007

c) 2009





3. Din ce ţară provine gigantul Samsung?

a) Coreea de Sud

b) Japonia

c) China





4. Cum se numeşte teama de a rămâne fără telefonul mobil, afecţiune din ce în ce mai întâlnită în rândul tinerilor?

a) Nomofobia

b) Smartofobia

c) Fonofobia





5. Cine a lansat primul telefon cu camera foto?

a) Samsung

b) Sharp

c) Philips





6. Cine a produs modelul 1100?

a) Motorola

b) LG

c) Nokia





7. Cine a compus celebra melodie folosită ca ton de apel la celularele Nokia?

a) Schubert

b) Francisco Tárrega

c) Gaspar Sanz





8. Ce producător realizează cel mai vândut model de smartphone din 2018?

a) iPhone

b) Xiomi

c) Samsung





9. În ce an a fost lansată platforma Android?

a) 2002

b) 2007

c) 2010





10. În ce oraş îşi are sediu compania Ericsson?

a) Stockholm

b) Osla

c) Helsinki





Răspunsuri corecte: 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – a, 5 – b, 6 – c, 7 – b, 8 – c, 9 – b, 10 – a.