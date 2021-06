Realitatea virtuală, terapie revoluţionară pentru pacienţii cu fobii şi adicţii

Psihoterapia cu ajutorul realităţii virtual (VR) nu mai este un subiect science fiction. Terapia VR este folosită cu succes încă din anii ’90, în SUA. Iniţial, acesta a fost un proiect al armatei, gândit pentru soldaţii care se întorceau de pe front şi sufereau de stres post-traumatic.

Acum, casca virtuală dă rezultate peste tot. La Iaşi, de exemplu, un tânăr medic psihiatru tratează pacienţii care suferă de anumite adicţii şi fobii folosind o terapie revoluţionară bazată pe această tehnolgie.

Astfel, unui pacient cu frică de înălţime, de exemplu, nu i se mai spune acum: „Imaginează-ţi că stai pe acoperişul unui bloc“, ci este dus în acel loc cu ajutorul noilor tehnologii. Realitatea virtuală are rezultate excelente în tratarea pacienţilor cu fobii, stres post traumatic, alcoolism sau chiar tulburări de alimentaţie.

Dr. Marcel-Alexandru Găină, medic rezident psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola“ din Iaşi, lucrează cu această tehnică încă de la începuturile sale în domeniu.

Subliniază, în cadrul unei discuţii cu reporterul „Weekend Adevărul“, că meditaţia, adică forma tradiţională de tratament în psihoterapie, nu rezolvă toate problemele.

„Ca medic psihiatru am simţit încă de la început faptul că meditaţia nu rezolvă toate problemele. Sau, mai bine zis, pe unele doar le ameliorează simptomatic. Spre exemplu, există o serie de tulburări, care îşi au origine cognitivă sau comportamentală. Să vă dau un exemplu relevant: e ca şi cum dumneavoastră aţi avea o bătaie la maşină, la motor, care vă deranjează auditiv, cum v-ar deranja vorbitul în public atunci când trebuie să expuneţi ceva, dar dumneavoastră alegeţi nu să reparaţi maşina, ci să antifonaţi capota astfel încât să nu mai auziţi acea bătaie“, explică medicul.

Pentru că 97% din stimuli sunt vizuali, cu ajutorul căştii virtuale, pacientul se va raporta mai uşor la acea lume, iar rezultatele vor fi mai bune decât în cazul meditaţiei tradiţionale.

În şedinţele clasice de psihoterapie, după discuţiile iniţiale în care a fost identificată problema, psihoterapeutul trebuie să-l expună pe pacient într-un mediu real. Potrivit specialiştilor, în zona de tulburări specifice, legate de fobii specifice mai ales, singurul lucru standard, clar stabilit, este că expunerea treptată desensibilizează. Dacă, de exemplu, unui pacient îi este frică de înălţime, expunându-l mai des într-o astfel de situaţie, la un moment dat va ajunge să diminueze acel sentiment până într-un punct în care să fie tolerabil sau funcţional în acel context.

Medicul Marcel-Alexandru Găină explică faptul că atunci când vorbim de astfel de fobii, nu vorbim doar de o frică în sine, ci de un lung şir de dezavantaje.

„Caz real: vorbim de un profesor universitar care nu merge cu avionul la congrese internaţionale din simplul fapt că îi este frică de înălţime, de ceea ce i s-ar putea întâmpla dacă ar suferi un accident. Asta însemnă, deci, că e în detrimentul lumii ştiinţifice. Practic, privează o întreagă lume de rezultatul lucrărilor sale. O lipsă de comunicare“, mai spune medicul Marcel-Alexandru Găină.

Medicul Marcel-Alexandru Găină FOTO Arhiva personală

Dacă nu ar fi existat tehnologiile moderne, bazate pe realitate virtuală, medicul şi pacientul ar fi trebuit să meargă împreună într-o zonă de expunere. De asemenea, în tratamentul tradiţional, pe lângă faptul că poate exista o pierdere mare de timp – atât pentru medic, cât şi pentru pacient –, este foarte greu să fie izolată frica de care suferă persoana în cauză.

„Am încercat cu un pacient cu agorafobie, frica de mulţimi. Am mers într-o piaţă. Erau foarte mulţi stimuli care distrăgeau persoana. E foarte greu să găseşti practic exact ceea ce pacientul caută. În schimb, în realitatea virtuală lucrurile sunt la distanţă. Practic, cu viteza luminii ajungem acolo. Şi, mai mult decât atât, putem să creăm noi de multe ori un mediu similar cu cel pe care pacientul îl imaginează. Ne folosim de imaginaţia pacientului. Din ce am remarcat eu, imaginaţia noastră devine limitată, citim din ce în ce mai puţine cărţi, vedem din ce în ce mai multe filme. «Lord of the Rings» (n.r. – «Stăpânul inelelor», celebrul roman al lui J. R. R. Tolkien) nu e acelaşi în carte şi în film. E vorba de o distanţă de câteva mii de pagini, poate. Deci e foarte greu să intre pacientul într-o stare foarte apropiată de cea reală“, mai explică psihiatrul Marcel-Alexandru Găină.