Profesorul care umilea elevii a aranjat votul ca să rămână la catedră? „O ţigancă făcea scandal“ AUDIO

„Idioata asta de Farcaş a chemat-o pe directoare acuma să-i spună să direcţioneze Consiliul de Administraţie… Da, da’ cum… Păi, sigur, sigur…Ce delict am comis eu?! Nu văd ce delict să fi comis eu… O înregistrare care este trucată. Da, asta e! Foarte bun, foarte bun. Dar, nu asta e problema…Ea e foarte nedumerită că a dat declaraţia aia aşa de aiurită. Înţelegi? Şi vrea să se asigure că totul va fi cum spune ea. (…) Nu, pe directoare nu o poate demite. Dar, poate să-i trimită un control, un audit managerial, foarte simplu. Ea mai are trei săptămâni de stat, o lună, Farcaş… Da, aşa o să fie pentru că noi o protejăm pe directoare… Exact, exact, exact… Şi ce o să facă 7est (7IAŞI – Constantin Şerban face o confuzie – n.r.). O să se ducă după doctoriţa Holicov? O să le urmărească pe doamnele astea?”, spune Şerban în înregistrarea care a intrat în posesia presei.

Cu doar câteva minute înainte de şedinţa care îi stabilea viitorul, Şerban era foarte sigur pe ceea ce se va întâmpla şi cine va vota cu el, cine se va abţine şi cine va vota împotrivă.

”Sunt doi părinţi care se văd… Ionela, doamna Holicov, Hâncu. Eu, dar nu am voie… Directoare… Şi Ţermure. Ţermure se abţine, directoarea votează pentru. Şi aici trebuie să fie două treimi. Din şapte, şase… Din şapte, că nu din cei prezenţi… Din total, două trei înseamnă cinci. Cinci, cinci… trebuie să voteze împotrivă. Păi, fără mine nu au… Dar, eu nu am voie să votez. Ţermure, aia din Primărie, o să se abţină. Ştiu sigur că aia se abţine şi-s numai patru. Dacă-i cu jumătate plus unu, câştigăm… Nu, ceilalţi patru votează cu mine. Nu ştiu cum e… o să vedem… O să discut cu… Nu, nu, astăzi nu…”, mai spune Şerban.

Profesorul care a scăpat din nou să fie dat afară din învăţământ după nenumărate jigniri la adresa elevilor, continuă conversaţia cu o nouă jignire, la adresa unei mame.

„O ţigancă, care făcea ieri scandal. Astăzi nu a venit copilul la şcoală, dacă nu cumva l-a pus la un post de televiziune. Ieri a fost spectacol aici… O nesimţită, domnule, o nesimţită. Am făcut cu copilul ăla prin telefon. Numai eu ştiu. Să vină să ia tabletă, dar nu a venit. Nu avea cu ce să scrie. I-am cumpărat stilou…E complicat, dar o voi da în judecată pe Farcaş. Pe ea, pe persoană, pentru abuz de putere. Daaaa şi pun martori pe cei doi adjuncţi. Oricum, e obligată să semneze o hârtie.”, se mai aude în înregistrarea publicată de 7iaşi.ro.