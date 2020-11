Primul junior român medaliat cu aur la Mondialele de culturism pentru seniori. „Am lăcrimat pe scenă”

Ieşeanul Alexandru Iordan a scris istorie la Campionatele Mondiale de culturism-fitness pentru seniori, desfăşurate în staţiunea spaniolă Santa Susanna. Tânărul în vârstă de 23 de ani a devenit primul junior al României care a participă la un concurs pentru seniori şi a luat medalia de aur. Culturistul s-a întors acasă, la Iaşi, campion.

Foarte multă muncă, sacrificii şi un regim strict, acestea sunt doar câteva dintre condiţiile necedare pentru a face performanţă în culturism. Alexandru Iordan le-a simţit pe toate abia când şi-a auzit numele pronunţat pentru locul I la Campionatele Mondiale.

„Eram şocat. Sincer nu mă aşteptam la locul I. Sebi luase locul doi. Pozarea a făcut diferenţa. Am fost mult mai relaxat. Am pozat în alte unghiuri. Asta m-a scos pe mine pe locul I, la o diferenţă destul de mică. Când mi-am auzit numele pentru locul I am început să lăcrimez pe scenă. Aşa de multe s-au adunat: tensiune, regim. Antrenamente extraordinar de intense...Tot cumulul acesta l-am disipat pe scenă. Eram extraordinar de fericit, nu mai puteam ţine în mine nimic”, spune tânărul campion.

Tot răul spre bine. „Eram extraordinar de slab”

Începuturile sale în culturism nu sunt deloc previzibile. După cum spune vorba din popor „tot răul spre bine”, Alexandru a transformat un dezavantaj într-un avantaj. Şi-a dat seama ce nu e bine, unde trebuie să mai lucreze şi, în final, a făcut performanţe.

„Eram extraordinar de slab. Eu la 15 ani aveam undeva la 45-46 de kg. Colegii mei îşi băteau joc de mine. Era un fenomen atunci... Bullying-ul nu era aşa cunoscut ca acum. Eram luat peste picior, nu aveam un punct de vedere. Ceea ce m-a făcut să vreau iau în greutate, măcar să ajung la o greutate normală. Părinţii mei tot se chinuiau cu drumuri pe la medic, cu fel de fel de reţete, cu medicamente super scumpe, ca să-mi crească pofta de mâncare. Şi nu funcţionau. Ăla a fost momentul în care am zis că poate ar trebui să încep sala, suplimentele, poate pot să pun masă musculară”, îşi aminteşte Alexandru Iordan.

Nici prima întâlnire cu sala nu a fost una dintre cele mai reuşite, dar, cu timpul, mersul la sală a devenit parte din rutină. „Eu am avut o primă întâlnire ratată cu sala. Aveam un abonament pe un an de zile la un fel de centru wellness, cu piscină, cu sală, cu tot. În anul ăla am mers de 10 ori. Ştiu că tata plătise şi mi-a scos ochii că nu am mers aproape deloc.

Fix spre sfârşit, m-am luat cu un coleg, eram prin clasa a X-a, la începutul anului. Şi am zis să mergem amândoi la sală. De atunci am început să consum şi suplimente, şi fel şi fel de vitamine. Ambiţia mea pentru sportul ăsta crescuse. Am început să iau în greutate, luam în masă musculară, nu numai în grăsime”, spune tânărul campion în discuţia cu reporterul „Adevărul”.

Aşa, după 7 ani de muncă şi participări la mai multe concursuri, avea nevoie de un asemenea rezultat, spune Alexandru: „Aveam nevoie de un rezultat ca ăsta, după 3 medalii de argint la competiţiile externe. Concursul ăsta la care am luat medalia de aur a fost cireaşa de pe tort. Sunt primul juniori pe România care a participat la seniori şi a luat medalia de aur. Sunt prima medalie de aur la Men's Physique din România. Sunt extrem de mândru că am putut să contribui puţin la istoria culturismului în România. Sunt sigur că o să fiu şi în top 3 sportivi pe care îi are România, din punct de vedere al punctajului. Am încheiat anul în forţă. Mai ales că pentru mine culturismul este un hobby. Mă simt împlinit”.

Alexandru Iordan, culturist FOTO Alexandru Iordan Alexandru Iordan, culturist FOTO Alexandru Iordan

Informatica, a doua pasiune

Când nu este la sală, ieşeanul învaţă pentru facultate, înlocuind ganterele cu butoanele de la tastatură. În prezent este masterand la Facultatea de Informatică de la o universitate de Germania. Vrea să devină antreprenor şi să-şi fructifice şi pasiunea pentru IT.

„Planurile mele pentru viitor au început deja de cum am aterizat în Iaşi. Am început să învăţ pentru universitate. Am început studiile la un master în afara ţării, în Germania, un master pe Informatică. Mi se pare destul de greu, dar asta nu mă împiedică să îl duc la bun sfârşit. Am impresia că dacă am reuşit să ajung numărul 1 în lume la categoria mea de seniori atunci pot să fac orice. După ce termin masterul, vreau să-mi fac propria afacere, în IT. Şi în paralel să concurez, să nu mă las de acest hobby – culturismul”, a adăugat Alexandru Iordan.

Sfaturi pentru începători

Începuturile nu sunt uşoare, iar rezultatele uimitoare apar doar după multă muncă. Pentru toate astea, însă, este nevoie şi de o doză de incertitudine. Aşa cum spune Alexandru, nu ştim niciodată ce potenţial avem dacă nu încercăm.

După ce s-a întors cu aurul acasă, în România, ieşeanul spune că îşi doreşte să vadă mai mulţi tineri care se îndreaptă către culturism.

Pentru aceştia, Alexandru Iordan are şi câteva sfaturi: „Să-şi încerce norocul la un campionat zonal, naţional, dacă se poate. Nu ştii niciodată ce potenţial ai dacă nu încerci. Recomand tuturor amatorilor să concureze. E cu totul şi cu totul alt nivel să mergi la sală pentru tine şi să vezi ceea ce trebuie să îmbunătăţeşti ca să fii mai bun. Unde trebuie să lucrezi şi să modelezi corpul ca să fii în top. Astea sunt detalii de fineţe, cum îmi place mie să spun. Mi-ar plăcea să văd mai mulţi tineri. Să nu creadă că totul este numai despre partea întunecată a acestui sport. Să nu creadă că ai rezultate doar dacă apelezi la alte chestii, nu vreau să intru în detalii. Încurajez absolut pe toată lumea să-şi măsoare potenţialul pe scenă.”

Alexandru Iordan nu este singurul ieşean care a obţinut rezultate remarcabile la Campionatele Mondiale de culturism-fitness pentru seniori desfăşurate în staţiunea spaniolă Santa Susanna. Pe locul 2 la Men's Physique s-a clasat un alt sportiv legitimat la clubul ieşean, Sebi Şerpescu, şi el tot junior.

