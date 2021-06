Premieră la Iaşi. Studenţii au sărbătorit Ziua Campusului, scăpaţi de restricţii

Mai puţine restricţii, mai multă bucurie pentru studenţii din Iaşi. După mai bine de un an cu restricţii şi socializare puţină, viaţa de student revine la normal în campusurile universitare.

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI), studenţii au marchat în mod oficial aceste relaxări, sărbătorind pentru prima dată Ziua Campusului Universitar.

Astfel, sălile de lectură şi de muzică au fost din nou animate, după un an în care studenţii s-au văzut doar în virtual.

„Revine uşor-uşor viaţa de student în campus, dar suntem tineri, ne obişnuim şi cu digitalizarea, comunicăm şi în online, ne bucurăm acum că ne putem şi îmbrăţişa fizic”, spune Ion Ursache, reprezentant studenţi Universitatea Tehnică Iaşi.

Conducerea TUIASI a luat decizia celebrării evenimentului fiindcă în 2021 se împlinesc 200 de ani de la revoluţia celui al cărui nume îl poartă campusul studenţesc, Tudor Vladimirescu.

„Plecând de la această idee am dezvoltat-o şi am zis că nu ar fi deloc rău, campusul studenţesc să aibă o zi proprie şi am decis aşa cum a anunţat astăzi doamna prorector Gaiginschi ca 7 iunie să fie de acum stabilită ca ziua campusului nostru. Această sărbătoare mie mi se pare foarte firească, pentru că, campusul nostru este de fapt un organism viu, nu numai datorită celor aproape 500 de studenţi care acum se găsesc în campus, ci datorită faptului că aşa cum spuneam şi în biserică, la 2-3 generaţii campusul se transformă, se regenerează”.

În mod normal, campusul Universităţii Tehnice din Iaşi are o capacitate de aproximativ 8.000 de studenţi, pentru a fi cazaţi în cămine. Însă, din cauza restricţiilor impuse de pandemie, în primul semestru au fost doar 3.800 cazaţi, iar în semestrul al doilea 4.500. Abia odată cu noul an universitar, care începe din toamnă, se speră la revenirea la capacitate maximă a căminelor.

