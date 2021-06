Gest impresionant făcut de un infirm din Iaşi. A găsit un telefon scump pe care l-a predat Poliţiei. „Omenia şi cinstea contează mai mult“

Un gest de omenie, mic, dar impresionant, a fost făcut de un bărbat cu handicap din judeţul Iaşi. Miercuri, 16 iunie, la sediul Postului de Poliţie Transporturi Iaşi, s-a prezentat un bărbat în cârje, din comuna ieşeană Vlădeni, care a predat poliţiştilor un telefon mobil în valoare de 7.000 lei.

La coborârea din trenul cu care venea spre oraş, bărbatul a observat pe o bancă un telefon mobil, uitat de un pasager.

Deplasându-se cu greu, în cârje, bărbatul a luat telefonul, l-a băgat în buzunar, pentru a putea merge mai departe, cu gândul să îl ducă la Poliţie.

„Când am coborât din tren, pe a doua canapea, am văzut un telefon. L-am luat, l-am băgat în buzunar, ca să pot coborî pe scări cu cârjele. Apoi l-am luat în mână, am zis că poate mă vede proprietarul. Am mers să-l predau la Poliţia Transporturi Iaşi. Între timp m-a sunat mama proprietarului, i-am explicat că am vorbit cu poliţia. În final, a venit proprietarul. I-am înmânat telefonul, care are o valoare foarte mare. Cred că face vreo 1.500 de euro. Dar nu mă intimidează banii pe mine. Omenia şi cinstea contează”, spune bărbatul.

Astfel, telefonul a ajuns în siguranţă înapoi la adolescentul care l-a pierdut.

