Costel Alexe, la mai mult de o lună după ce Klaus Iohannis i-a cerut autosuspendarea: „Sunt nevinovat!“

Preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, a organizat astăzi o conferinţă de presă având ca temă proiectele ce vor fi dezbătute săptămâna viitoare în plenul Consiliului Judeţean. Întrebat cum comentează afirmaţia preşedintelui Klaus Iohannis care a spus încă din luna ianuarie că ar trebui să se autosuspende din funcţii până când se clarifică aspectele legate de urmărirea penală a DNA, Costel Alexe a spus că nu îşi permite să îi răspundă preşedintelui României, din respect.

”Dacă voi fi trimis în judecată, voi proba în faţa judecătorilor ce am spus mereu: sunt nevinovat şi nu am comis nicio ilegalitate nici înainte de a fi ministru, nici în timp ce am fost, nici după. Astăzi nu sunt singurul care trece prin aşa ceva. În ceea ce priveşte situaţia mea, nu este plăcut pentru nimeni să ştie că face obiectul unei cercetări penale. Aveţi idee din ce funcţie trebuie să mă autosuspend? Eu îl respect prea mult pe preşedintele Klaus Iohannis pentru a-i comenta deciziile. Nu sunt în măsură să îi comentez declaraţiile.”, a declarat Costel Alexe.

La începutul anului, preşedintele Iohannis a declarat că penalii nu au ce căuta în funcţii publice, cu referire la cazul lui Costel Alexe, urmărit penal de DNA, pentru luare de mită şi instigare la delapidare.

"Sincer, eu cred că această discuţie trebuia să aibă loc de mult şi să fie mai scurtă, am mai spus că persoanele urmărite penal sau penalii, aşa cum i-am numit, n-au ce cauta în funcţii publice. Nu ştiu dacă PNL trebuia să discute, dar dacă Alexe va fi cercetat penal, m-aş aştepta să se autosuspende din funcţii până când se clarifică aceste aspecte.", a precizat, atunci, Klaus Iohannis.