Comedie la băcănie. Uluitoarea combinaţie dintre umor şi mâncărurile tradiţionale

Tradiţionalul şi show-urile moderne de comedie fac echipă bună în Capitala Moldovei. La Iaşi a devenit deja tradiţie să se rândă-n băcănie. Platourile festive cu produse româneşti merg bine cu glumele tinerilor comedianţi. Ideea le-a venit unor tineri antreprenori care deţin „Băcănie pe platou”.

Încurajează consumul local, consumul de produse tradiţionale şi de glume ale comedianţilor locali. „Când deliciile alese, bunul gust şi creativitatea se întâlnesc, fiecare produs pe care îl găseşti în Băcănie devine o specialitate culinară. Din dorinţa de a aduce mai aproape de ieşeni gustul autentic de odinioară, am dat viaţă Băcăniei noastre, alegând exclusiv furnizori locali şi naţionali”, spun tinerii Rareş Pîrv şi Ramona Mardar, asociaţi în afacerea Băcănie pe platou.

Ieşenii s-au arătat încântaţi de idee. Mai ales că se găsesc diferite tematici pentru aceste seri de stand-up. Ultima a fost „Râzi & Plângi în Băcănie”. Ieşenii au râs copios la un show de stand-up şi au plâns de la sosurile picante.

„Să dai din râs în plâns e mai uşor decât ai putea crede. Râdem copios la un show de stand-up, plângem de la sosurile picante OnLeaf şi stingem focul cu o degustare de bere artizanală. Cu o bere-n mână, prieteni aproape şi bunătăţi pe masă nu ai cum să nu te distrezi la show”, spun organizatorii.

Unul dintre comedianţii care este prezent şi face show la Băcănie pe platou este Călin Gheorghiu, ieşean.

„Cred că este o premieră internaţională. Facem stand up într-o băcănie. Este un eveniment la care, de obicei, se fac degustări de produse, iar la final este stand up comedy. Patronii de acolo sunt foarte faini. Şi, fiind pasionaţi de stand up comedy, au încercat să facă o colaborare cu noi”, spune comediantul Călin Gheorghiu.