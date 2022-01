Ce a păţit bărbatul care l-a stropit cu cerneală pe George Simion. „Am fost pus la pământ şi lovit în cap”

Bărbatul care l-a stropit pe George Simion cu cerneală în Piaţa Unirii din Iaşi, de Ziua Unirii Principatelor Române, spune că imediat după incident a fost salvat de către poliţişti, pentru că altfel ar fi fost linşat de persoanele din jur.

Tânărul a vorbit într-un interviu pentru ziaruldeiasi.ro şi a povestit momentele prin care a trecut în acea zi.

„După ce am dat cu cerneală în el, am încercat să plec de acolo, moment în care am fost pus la pământ şi lovit de mai multe persoane, aceste persoane fiind bineînţeles din grupul AUR. Din câte am înţeles de la Poliţie, de la audieri, acele persoane erau din Bucureşti. Am fost lovit în cap şi în coaste, mi-au tras masca, mi-au dat jos geaca şi gluga, moment în care eu am cerut ajutorul Poliţiei. Poliţia m-a ajutat şi m-a scos din mulţimea respectivă; dacă nu ceream ajutorul Poliţiei, iar dacă poliţiştii nu ar fi intervenit, cu siguranţă acei indivizi mă lăsau la pământ şi m-ar fi linşat. Aveau o agresivitate ieşită din comun”, a spus bărbatul, pentru sursa citată.

Acesta a transmis că a stat circa trei ore la secţia de Poliţie şi a primit o amendă contravenţională, iar decizia autorităţilor i se pare corectă.

George Simion aşteaptă scuzele bărbatului şi a soţiei acestuia, deşi imediat după incident a transmis că nu va purta pică nimănui.

„E bine să fim judecaţi după fapte, nu după vorbe. Iar ce spune el şi soţia lui, faptul că fac circ, ei care au aruncat cu cerneală într-un lider de partid... Asta este o gândire tipic useristă, şi înţeleg că au fost manipulaţi de propaganda marxisto-globalistă. Le puteţi oferi dvs. numărul meu şi, dacă se vor gândi să-şi ceară scuze pentru gestul reprobabil pe care l-au făcut, voi lua în considerare că trebuie să-i iert, pentru că nu ştiu dacă merită să ajungă acest om pentru acest gest în închisoare”, a declarat George Simion.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Decizie neaşteptată a unuia dintre cei mai de succes antreprenori români. Renunţă la business pentru un post de bugetar