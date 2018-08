Câţi evrei ar fi murit în România în timpul regimului Antonescu: „Nu există popor în lume care să fi dat atâtea victime regimului hitlerist“

Directorul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, ieşeanul Adrian Cioflâncă, a postat un articol din ianuarie 1945 în care se prezintă „numărătoarea crimelor comise de regimul Antonescu cu sprijinul Germaniei naziste“.

În articolul publicat în „Timpul“ apare o declaraţie a dr. Wilhelm Filderman, preşedintele uniunii evreilor români, privind numărul victimelor regimului antonescian. Potrivit acestuia: „Au fost în România 740.00 evrei şi azi nu mai sunt decât 340.000, aşa că 54 la sută au fost asasinaţi de regimul hitlerist. Din 15 milioane de români au murit în războiu 650.000, adică 4,3 la sută. Se vede că, proporţional, noi avem de 14 ori la sută mai mulţi morţi. Dacă evreii ar fi fost mobilizaţi din absolut toate contingentele am fi avut circa 100.000 de evrei mobilizaţi, din care ar fi fost cel mult 32.000 de morţi. Astfel fiind, nu există popor în lume şi nici în România, care să fi dat atâtea victime regimului hitlerist“.



Preşedintele uniunii evreilor români mai vorbeşte şi despre deposedarea evreilor de „averea mobilă şi imobilă“. „Ni s`a luat dreptul la muncă, ni s`a luat efecte de două miliarde. Am fost obligaţi să subscriem la împrumutul din 1941 de patri ori mai mult decât românii, am plătit circa două miliarde pe an taxe pentru carnete de muncă, am dat aproape un miliard în contul de contribuţii de 4 miliarde, aşa că din supravieţuitori 150.000 sunt goi, desculţi şi flămânzi, şi trebuie să cerşim evreilor din ţări străine o bucată de pâine, o ghiată şi o haină“, mai declara dr. Wilhelm Filderman.