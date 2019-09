Cantităţi insuficiente de sânge la Centrul de Transfuzie Iaşi, deşi numărul donatorilor s-a dublat în ultima lună. „În schimb, donatorii fideli au scăzut“

În prima jumătate a anului în curs, la CRTS Iaşi au donat sânge 6.600 de persoane, ceea ce înseamnă 2.970 de tone de sânge.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei medicale ieşene, au fost zile în care s-au prezentat şi 100 de potenţiali donatori, însă nu toţi au fost eligibili. „Începând cu luna septembrie a acestui an, am constatat că situaţia s-a îmbunătăţit. Numărul donatorilor s-a dublat, au fost zile în care am avut şi peste 100 de donatori, dar nu toţi au îndeplinit condiţiile necesare donării de sânge. Avem nevoie de aproximativ 80-100 de donări efective pe zi, dar, din păcate, acest număr este atins foarte rar. Se întâmplă din când în când”, a declarat prof. dr. Lavinia Scripcaru, director al CRTS Iaşi.

Majoritatea celor prezenţi în sala de aşteptare a Centrului a luat decizia de a dona sânge în urma unei solicitări din partea unei persoane cunoscute, fie un membru din familie, fie un prieten.

De exemplu, Andreea, o tânără în vârstă de 20 ani, spune că se află pentru prima dată într-un centru de transfuzie sanguină şi că a venit pentru o verişoară care are nevoie de sânge. Angajaţii CRTS spun, însă, că donările făcute pentru cei dragi nu sunt suficiente pentru a acoperi cererea de sânge.

Numărul donatorilor fideli a scăzut

Prof. dr. Lavinia Scripcaru spune că majoritatea donatorilor se află pentru dată într-un astfel de centru, iar numărul donatorilor fideli a scăzut drastic în ultima perioadă. „Din păcate, numărul celor care donează regulat a scăzut foarte mult în ultima vreme. Dacă în anii precedenţi numărul acestor donatori fideli era aproximativ 90% din totalul donatorilor, în condiţiile actuale numărul acestora a scăzut sub 50%, ceea ce nu este bine”.

Sergiu şi Lucian, ambii în vârstă de 35 de ani, sunt singurii donatori fideli care se aflau miercuri, 18 septembrie, în sala de aşteptare a Centrului de Transfuzie Sanguină Iaşi. Aceştia le-au spus reporterilor „Adevărul” că se află la cea de-a şaptea donare şi că deja s-au obişnuit cu tot ceea ce presupune această intervenţie. „Am donat prima dată pentru un membru din familie care acum nu mai este printre noi. Asta a fost experienţa care m-a făcut să înţeleg cât înseamnă actul donării de sânge. De atunci, vin şi donez regulat”, spune Lucian.

Sergiu a donat de şapte ori în doi ani. Legislaţia în vigoare spune că persoanele care donează sânge regulat pot reveni într-un centru de transfuzii sanguine într-un interval de 2 luni. Pe de altă parte, femeile nu pot avea mai mult de 3 donări pe an, iar bărbaţii pot dona de 4-5 ori pe an. „Nu putem să luăm de bună această perioadă de două luni între donări atâta timp cât trebuie să existe o fereastră imunologică. Testele pe care le folosim nu pot identifica o infecţie de dată recentă. Există posibilitatea ca o persoană să fie infectată cu un anumit virus, iar testele de laborator nu reuşesc să prindă această infecţie, asta deoarece infecţia este de dată recentă. Aşadar, prefer să am un interval mai mare de timp între donări, astfel fereastra imunologică va fi mai mare, iar riscurile mai mici”, a adăugat prof. dr. Lavinia Scripcaru.

Există un circuit al potenţialului donator

Până să doneze, posibilul donator trece printr-un anumit circuit. Nimeni nu poate să intre pe uşa Centrului şi să se ducă direct în sala de recoltă, spunând că donează pe proprie răspundere. Tot procesul, de la întocmirea fişei şi până la donarea propriu-zisă, durează aproximativ o oră şi 30 de minute. În Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi, din cauza personalului insuficient, procesul donării este îngreunat şi poate dura mai mult de o oră şi jumătate.

Analizele sunt făcute de fiecare dată când vine donatorul în centru, indiferent dacă se află la prima sau la a zecea donare. Pe lângă aceste analize obligatorii, donatorul trebuie să completeze şi un chestionar. Angajaţii CRTS Iaşi spun că acesta ar fi „chestionarul sincerităţii”.

Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi se află într-o continuă criză de sânge, iar aceasta oscilează în funcţie de diferite perioade ale anului. Vara, de exemplu, este perioada în care sunt cei mai puţini donatori. În vara acestui an, liniştea domnea la sediul CRTS Iaşi, iar stocul de sânge era aproape inexistent. „Nu am reuşit niciodată să acoperim 100% solicitările fiecărui spital. Dar, trebuie precizat că aceste solicitări nu sunt reale. Adică şi unităţile de transfuzie, pe bună dreptate, pentru a-şi asigura un stoc de urgenţă, au cerinţe mai mari decât necesarul real al spitalului”, a conchis prof. dr. Lavinia Scripcaru.

Pot dona sânge persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 62 de ani, cu o greutate de peste 50 de kilograme în corelaţie cu înălţimea. „Deşi legislaţia spune că o persoană care are peste 50 de kg poate să doneze, lucrurile nu stau chiar aşa. Această greutate trebuie să se coreleze cu înălţimea, trebuie să facă un calcul al indicelui de masă corporală. Legislaţia spune că nu poţi să recoltezi mai mult de 15% din volumul de sânge al potenţialului donator”, explică dr. Lavinia Scripcaru. Potrivit acesteia, nu se pot dona mai mult de 5-7 ml sânge/kg.

Înainte de donare, cu cel puţin 48 de ore, nu este permis consumul de băuturi alcoolice, consumul de grăsimi şi nici urmarea unui tratament pentru anumite boli.

