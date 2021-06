Accident teribil pe şoseaua de centură, la Iaşi. O tânără este în stare gravă

Două tinere care se aflau într-un Nissan Micra au ajuns la spital, după ce una dintre ele a pierdut controlul volanului, s-au răsturnat, iar mai apoi un autoturism marca BMW nu a mai putut evita coliziunea şi s-a oprit în Nissan.

„Aveau viteză foarte mare. Au depăşit pe cineva, iar pe aici au pierdut controlul volanului. Eu am frânat dar le-am luat în plin. Am înţeles că erau două persoane în maşină. Eu sunt bine, soţia s-a lovit. Din câte am înţeles, una din fetele din cealaltă maşină este destul de grav. Nu ştiu exact. Am pus frână, nu puteam intra pe contrasens”, a declarat şoferul BMW-ului.

Două tinere au fost transportate de urgenţă la spital, iar un bărbat a refuzat îngrijirile medicale.

„O femeie în vârstă de 30 de ani prezenta politraumă toracică severă, intubată cu oxigen si ventilată mecani. Aceasta era încarcerată. O femeie de 31 cu politraumă fracturi membrele inferioare şi membru superior drept şi o altă femeie de 56 de ani policontuzionată, stabilă hemodinamic şi respirator. Un bărbat a refuzat să fie transportat la spital”, a transmis Diana Cimpoeşu, şef UPU-SMURD Iaşi.