VIDEO Crima din Hunedoara. Trecutul sumbru al recidivistului care a măcelărit o tânără cu un cuţit de vânătoare

Cristian Stănciulescu (27 de ani) a fost reţinut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în cursul nopţii de joi spre vineri, după ce joi după-amiază şi-a omorât iubita în vârstă de 22 de ani.

Crima, săvârşită pe fondul geloziei, a avut loc într-o locuinţă de pe Strada I.L. Caragiale, din cartierul O.M., la câteva sute de metri de sediul Poliţiei municipiului Hunedoara.

Bărbatul şi-a înjunghiat victima cu un cuţit de vânătoare, lovind-o în piept şi în spate, cu o forţă care i-a cauzat moartea aproape instantanee. Practic, susţin surse din anchetă, i-ar fi găurit trupul fetei de 22 de ani. Imediat, Stănciulescu a ieşit din apartament plin de sânge.



„Trezit” după gestul criminal, ar fi încercat să îşi pună capăt vieţii, tăindu-se cu cuţitul în zona gâtului. În faţa blocului, un jandarm care se afla în zonă, în timpul liber, l-a imobilizat şi l-a predat autorităţilor.

„Bărbatul, care era plin de sânge, a afirmat faptul că şi-ar fi omorât viitoarea soţie. Ulterior imobilizării, jandarmul a apelat numărul unic de urgenţă 112, la faţa locului deplasându-se efective ale poliţiei care au preluat bărbatul, în vederea continuării cercetărilor. În urma verificărilor efectuate, crima a fost confirmată”, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara.

Potrivit unor informaţii, ar fi fost sub influenţa substanţelor etnobotanice în momentul crimei.



Zona în care a avut loc tragedia a fost împânzită de poliţişti, în timp ce suspectul a fost transportat la spital, sub paza Poliţiei, pentru a primi îngrijiri medicale. „Din păcate, medicii nu au reuşit sa ii salveze viaţa femeii. Cercetările vor fi preluate în competenta procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în cauză fiind întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul comiterii infracţiunii de omor, necropsia urmând a stabili cauza morţii”, a informat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara.

„Bărbatul, care se află în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv din Deva, a fost reţinut azi-noapte de Parchetul de pe lîngă Tribunalul Hunedoara. Se fac cercetări pentru omor, în varianta agravată, şi dacă starea de sănătate îi va permite în continuare, el va fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă. În caz contrar, se va face solicitarea de arestare în lipsă”, a precizat procurorul Gina Cibian, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Cristian Stănciulescu, zis Piu sau Carlos, este recidivist, iar în ultimii ani a fost condamnat de mai multe ori pentru infracţiuni legate de traficul de droguri şi substanţe etnobotanice. De asemenea, în perioada în care era minor, a fost condamnat pentru o tâlhărie. Foştii săi apropiaţi îl cunosc ca fiind un tânăr dependent de droguri, cu un comportament ciudat, care îi trăda adesea dependenţa. De asemenea, spun că în trecut furniza substanţe etnobotanice unui număr mare de tineri.

De altfel, după ispăşirea condamnării pentru tâlhărie, „Piu”, un tânăr cu nouă clase şi fără loc de muncă, a intrat un lung şir de probleme cu legea din cauza drogurilor. În 2015, bărbatul a fost condamnat la o amendă penală de 13.200 de lei, pentru că „în cursul lunii februarie 2014, şi-a procurat cantitatea de 0,36 grame substanţă vegetală conţinând compusul MDMB- CHMICA, canabonoid sintetic susceptibil de a produce efecte psihoactive, care a fost găsită asupra sa la data de 19.02.2015”. Amenda penală, dată de Tribunalul Cluj, nu a fost plătită, iar în următoarele luni, instanţa a decis transformarea ei echivalentul a 220 de zile de muncă în folosul comunităţii. În 2016, Tribunalul Cluj a dispus „înlocuirea numărului de 220 zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii aplicate condamnatului prin S.P. nr. 86/09.03.2016 a Tribunalului Cluj, prin necontestare la data de 22 martie 2016, cu 220 zile închisoare”.

Închisoare şi droguri

Stănciulescu a fost eliberat din închisoare în februarie 2016, dar s-a întors în scurt timp la consumul de droguri. În 2018 a primit o nouă sentinţă, de doi ani şi şase luni de închisoare, la Tribunalul Hunedoara.

„Începând cu luna aprilie 2017, până la începutul anului 2018, inculpatul Cristian Stănciulescu, un important dealer de substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive din municipiul Hunedoara, a vândut astfel de substanţe la nivel stradal, unui mare număr de consumatori, iar din primăvara anului 2018 până în luna iunie 2018, a vândut astfel de substanţe doar unui număr limitat de persoane, care revindeau, la rândul lor. Inculpatul pretindea clienţilor să cumpere substanţe etnobotanice de minim 1.000 lei, la preţul de 100-150 lei/gram, în funcţie de frecvenţa cu care cumpăra clientul. În perioada aprilie 2017 – iunie 2018, inculpatul a achiziţionat, din Cluj-Napoca, în cantităţi mari, substanţe etnobotanice sub formă de substanţă vegetală de culoare verde sau sub formă de substanţă pulverulentă de culoare albă. La data de 30 iunie 2017, organele de poliţie din cadrul BCCO Alba Iulia au oprit în trafic, în Alba Iulia, autoturismul marca Peugeot în care se afla acesta şi alte trei persoane. În urma controlului, în autoturism au fost găsite următoarele bunuri: o pungă albă în care se aflau 115 pliculeţe din material plastic transparent în care se află masă vegetală de culoare verde-oliv; 1 pachet de ţigări marca Marlboro în care se afla o ţigară ruptă şi două ţigarete confecţionate din foiţă. Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit de Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul BCCO Cluj-Napoca a rezultat că probele înaintate în cauză sunt constituite din: 115 punguţe care conţin 20,9 grame fragmente vegetale pe care s-a pus în evidenţă 5F-MDMB-PINACA; 2 ţigarete parţial arse care conţin fragmente vegetale pe care s-a pus în evidenţă 5F-MDMB-PINACA. Cristian Stănciulescu a declarat că substanţele etnobotanice descoperite de organele de poliţie în autoturism îi aparţineau şi le-a achiziţionat de la o persoană din municipiul Cluj-Napoca”, se arată în dosarul penal în care acesta a fost condamnat de Tribunalul Hunedoara.

Deşi era sub supraveghere, fiind anchetat pentru trafic de stupefiante, tânărul şi-a continuat activitatea infracţională în vara şi toamna anului 2018, când a vândut mai multe doze de substanţe etnobotanice şi de cannabis colaboratorilor unor investigatori sub acoperire şi mai multor tineri din Hunedoara. În urma unor percheziţii au fost descoperite la domiciliul său droguri, substanţe etnobotanice, cântare şi materiale folosite la porţionarea substanţelor interzise. În închisoare s-a aflat sub tratament psihotrop, iar în iulie 2019, a fost eliberat din Penitenciarul Deva.

„Instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate, proba îndreptării fiind făcută de datele cuprinse în procesul – verbal de propunere a liberării condiţionate. Participarea condamnatului la activităţile şi programele de instruire şi formare profesională şi rezultatele obţinute în realizarea acestor programe şi activităţi, atitudinea respectuoasă şi corectă faţă de autorităţile din penitenciar sau în raport cu alte persoane şi cu ceilalţi condamnaţi sunt elemente avute în vedere de instanţă pentru a constata existenţa unui comportament care certifică o reală îndreptare a celui condamnat şi care justifică punerea sa anticipată în libertate”, se arăta în decizia din 2019, a magistraţilor Judecătoriei Deva.

