VIDEO Cele mai importante descoperiri din Micia vor fi prezentate în premieră. „Este o adevărată capsulă a istoriei”

A doua ediţie a Festivalului „Micia Rediviva” va avea loc duminică. Este o zi a porţilor deschise organizată de arheologi şi autorităţile locale care vor să atragă atenţia asupra unuia dintre cele mai importante ansambluri arheologice din România – aşezarea romană de la Micia - şi introducerea acestuia în circuitul turistic, a informat Muzeul Naţional de Istorie a României, organizator al evenimentului.

Aflată pe malul stâng al Mureşului, Micia s-a dezvoltat în Antichitate, la graniţa vestică a provinciei Dacia, ca un important centru militar şi economic. Nucleul aşezării romane l-a constituit castrul auxiliar, amplasat într-un punct strategic cheie pentru apărarea provinciei.

„Micia a devenit în perioada romană o aşezare urbană semnificativă, chiar dacă inscripţiile o pomenesc cu titlul de pagus. Importanţa şi înflorirea aşezării s-a datorat, fără îndoială, faptului că aici a funcţionat una dintre principalele staţii vamale de la marginea Imperiului Roman, devenind o adevărată placă turnantă ce asigura circulaţia mărfurilor, oamenilor şi, nu în ultimul rând, a ideilor”, a informat Muzeul Naţional de Istorie a României.

Cercetările arheologice realizate aici în ultimii 40 de ani au avut ca rezultat dezvelirea unui complex de edificii publice şi militare: un castru de mari dimensiuni, un amfiteatru, băi romane, temple, locuinţe, străzi şi o porţiune din Drumul Imperial care lega provincia Dacia de partea occidentală a Imperiului Roman.

Migratorii au ocupat ruinele romane

Cele mai recente campanii arheologice au scos la iveală alte informaţii istorice preţioase.

„Am deschis în ultimii ani un sector pe care l-am numit Sectorul nord-est amfiteatru. Am ales acest loc pentru că ka investigaţiile non-invazive, era o zonă oarecum mai liberă de structuri arheologice din piatră, ceea ce ne-ar fi permis nouă să aflăm ce s-a întâmplat aici imediat după abandonarea Daciei romane. Rezultatele au fost absolut spectaculoase. Într-o suprafaţă atât de mică am reuşit să găsim o adevărată capsulă a istoriei, Este toată perioada migraţiei, tot ceea ce se întâmplă după abandonarea Daciei de către romani, sunt surprinse arheologic structuri şi o continuitate de locuire de la sfârşitul secolului III - începutul secolului IV.

După aceea avem structuri din secolul V - VI, structuri din secolul VII. Dedesubt, foarte interesant, am găsit cel puţin un complex care anunţă o aşezare a unei locuri din sfârşitul neoliticului, începutul epocii Bronzului, respectiv cultura Coţofeni. Tot din această zonă provine material din Epoca Fierului şi fragmente ceramice din cultura Criş - neolitic foarte timpuriu”, a declarat dr. Mihaela Simion, de la Muzeul Naţional de Istorie a României, responsabil ştiinţific al şantierului de la Micia.

„Traversat şi parţial distrus de DN 7 şi de calea ferată Simeria - Arad, afectat de amplasarea, în perioada comunistă, a Termocentralei Mintia, situl de la Micia îşi cere astăzi dreptul la transformarea sa într-o resursă culturală ce trebuie să devină un pilon de dezvoltare durabilă a comunităţii locale şi un reper pe harta turistică a iubitorilor de istorie. Prin caracteristicile sale şi prin potenţialul său turistic şi ştiinţific, dar şi prin gradul de accesibilitate, situl de la Micia se individualizează, fiind unic în cadrul siturilor romane din provincia Dacia”, arată MNIR.

Evenimentul are în centru ideea valorificării potenţialului multiplu al acestei importante resurse de patrimoniu, insuficient promovată, în ciuda amplasamentului de excepţie şi a elementelor sale constitutive, anunţă organizatorii evenimentului.



Programul evenimentului de duminică va cuprinde 11.00 - Parada costumelor antice Punctul Muzeal Micia; 11.30 - „Caravana castrului” A.C.S. Micia (asociaţie de ciclism) Punctul Muzeal Micia – Situl arheologic Micia; 12.00 - Deschiderea oficială; 12.30 - Deschiderea taberelor militare şi a atelierelor (gastronomie, jocuri romane, meşteşuguri); 13.00 - Ghidaj în situl arheologic Micia - „Poveştile nespuse ale unui oraş străvechi”; 14.00 - Concurs „SOLDATUL MICIEI – MILES MICIENSIS”; 15.00 - Reconstituire a unui ritual antic; 15.15 - Dansuri antice cu trupa „Eurytmia”; 15.30 - Prezentarea taberelor militare; 16.00 - Confruntarea armatelor; 16.30 - Vizită la Punctul Muzeal Micia.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Prăpădul naturii în cetăţile dacice. Cum sunt distruse accelerat cele mai faimoase vestigii antice ale poporului român

VIDEO Dezastrul de la Micia. Ce soartă a avut locul istoric de pe malul Mureşului, cu terme şi amfiteatru pentru gladiatori

Micia, misteriosul oraş de andezit al romanilor abandonat de români. Zidurile care pe vremuri aveau rol de apărare sunt acum doar ruine cucerite de bălării