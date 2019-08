Dezastru în spitalul judeţean din Deva: mizerie în secţii şi pacienţi puşi să aştepte ore în şir la Urgenţă: „Murim la uşa doctorilor”

Controale inopinate au fost efectuate de conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva în mai multe secţii, la două zile după ce unii pacienţi au reclamat neregului, iar concluziile sunt triste.

„La secţia de Dermatologie am efectuat un control şi am depistat nereguli legate de curăţenie, depozitarea necorespunzătoare a materialelor de curăţenie şi a medicamentelor, situaţie în care tot personalul aflat pe tură în momentul respectiv a fost sancţionat cu avertisment, inclusiv asistenta şefă. La UPU am depistat probleme legate de timpii de aşteptare şi de curăţenie. Şi aici, personalul responsabil va fi sancţionat”, a declarat dr. Lucia Moga, directorul medical interimar.



Şi pacienţii s-au plâns de modul în care au fost trataţi la UPU Deva. „Spitalul de Urgenţe Deva, unde aşteptăm pe hol de peste 3 ore şi mai avem mult şi bine de aşteptat. Oare aşa este in România sau aşa este normal să aştepte lumea la Urgenţe, să moară pacienţii la uşa doctorilor?”, scrie unul dintre devenii ajunşi în spital, pe pagina de Facebook a unităţi medicale.



La Unitatea de Primiri Urgenţe, personalul medical va va primi un tabel cu timpii de aşteptare pentru toate cele patru coduri în baza cărora se face prioritizarea consultaţiilor.

„Cine nu va respecta timpii stabiliţi, va fi sancţionat. Nu este normal ca, de exemplu, un pacient cardiac să nu beneficieze de un consult de specialitate în cel mai scurt timp. Controalele vor continua şi vineri, dar şi săptămâna viitoare, pentru că vreau să văd personal cum funcţionează secţiile şi să stau de vorbă cu pacienţii. Nimeni nu va fi anunţat în legătură cu momentul în care va fi efectuat controlul”, a mai precizat medicul Lucia Moga, care ocupă funcţia de director medical interimar începând cu data de 2 august 2019, pentru o perioadă de şase luni.

