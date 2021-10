Computer tomograf nou livrat spitalului din Hunedoara. A costat peste 800.000 de euro

Un computer tomograf fabricat în 2021 a fost livrat la Spitalul „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara.

Noul computer – tomograf Siemens Somatom X.cite a costat 835.000 de euro (inclusiv TVA) şi a fost achiziţionat prin intermediul unui proiect cu finanţare europeană nerambursabilă în valoare totală de două milioane de euro. Este al doilea achiziţionat de spital după cel cumpărat prin fonduri accesate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2 în 2018.



În ţară mai există doar două sisteme similare, unul în Bucureşti, celălalt la Timişoara, susţine Radu Budae, managerul Spitalului municipal Hunedoara.

„Este vorba despre un sistem de tomografie computerizată cu 128 de slice-uri care, în faza de reconstrucţie, poate furniza şi 384 de slice-uri. Sistemul este dotat cu inteligenţă artificială, fapt ce permite fluxuri de lucru optimizate, atât în faza de achiziţie, cât şi de post-procesare a imaginilor. Mai mult, acest sistem are şi un soft de reducere a dozei de radiaţii cu până la 60 la sută faţă de un CT obişnuit. Noul CT permite efectuarea întregii game de investigaţii, pentru toate tipurile de pacienţi şi are şi un mod dedicat de investigare a pacienţilor pediatrici. În plus, sistemul permite inclusiv scanarea pacienţilor bariatriatici precum şi a celor ventilaţi mecanic sau intubaţi. Pe lângă performanţele tehnice, acest nou computertomograf ne va permite ca, din momentul în care va fi instalat şi operaţionalizat, să separăm fluxurile de pacienţi, astfel încât pentru pacienţii COVID-19 să se folosească un CT, iar pentru cei non-COVID, celălalt CT”, a declarat Radu Budae, managerul Spitalului municipal Hunedoara.

