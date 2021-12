Cine sunt cei doi ierarhi candidaţi la conducerea Episcopiei Devei, după moartea episcopului Gurie

La o lună şi jumătate de la decesul fostului episcop Gurie Georgiu, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Ardealului, întrunit sâmbătă, la Sibiu, i-a prezentat pe cei doi ierarhi dintre care va fi ales noul episcop al Devei şi Hunedoarei.

„După prezentarea listei de candidaţi eligibili transmisă de cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, membrii Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Ardealului au ales doi candidaţi pentru demnitatea de episcop al Episcopiei Devei şi Hunedoarei: Preasfinţitul Părinte Nestor Hunedoreanul şi arhimandritul Gherontie Ciupe, vicarul-administrativ eparhial al Episcopiei Devei şi Hunedoarei”, a informat Episcopia Devei şi Hunedoarei.



Propunerile vor fi înaintate sinodului Bisericii Ortodoxe Române, pentru a fi ales, prin votul tuturor ierarhilor din Patriarhia Română, noul episcop al Episcopiei Devei şi Hunedoarei.



Preotul Nestor Hunedoreanul este al doilea cel mai tânăr ierarh al Bisericii Ortodoxe Române. S-a născut în 1983 la Craiova şi a studiat teologia în localitatea natală. Are un doctorat în Istoria şi filosofia religiilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Între 2018 şi 2021 a fost vicar administrativ al eparhiei Devei şi Hunedoarei, iar de la începutul acestui an a fost ales arhiereu-vicar. Preotul Gherontie Ciupe este actualul vicar-administrativ eparhial al Episcopiei Devei şi Hunedoarei.



Episcopia Devei şi Hunedoarei a fost înfiinţată în iunie 2009 şi a fost condusă din acelaşi an, până octombrie 2021, de episcopul Gurie Georgiu. Acesta a murit în spital, în urma complicaţiilor suferite ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2.

