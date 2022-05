Vor să schimbe din temelii sistemul de învăţământ din România. Proiectul unic al elevilor din Galaţi şi Mureş

Copiii din două şcoli din România au decis să schimbe sistemul de învăţământ şi să deschidă canalul de comunicare dintre profesori şi elevi.

Ajutaţi de profesorii Anca Barbu şi Veronica Şandor, 70 de elevi de la Şcoala Gimnazială Nr. 17 din Galaţi, şi 30 de elevi de la Colegiul „Petru Maior” din Reghin, Mureş, au luat iniţiativa printr-un proiect de student leadership.



Totul a început la ora de dirigenţie, unde s-a discutat despre problemele clasei. Printre ele se numărau şi neînţelegerile pe care elevii le aveau cu profesorii. Atunci Anca Barbu a venit cu ideea de a pune în practică un proiect de student leadership, ce presupune crearea unei legături între elevi şi motivaţia de a merge la şcoală.

Pentru a învăţa de plăcere trebuie să poată fi sinceri cu profesorii, astfel încât să se poată crea un mediu propice învăţării.

”Din moment ce sunt <<Naşa>> lui, mi se pare şi smart şi kind. Consider că este o oportunitate extraordinară pentru copii, să îşi arate capacităţile lor organizatorice. Proiectul este o încununare a dezvoltării lor ca viitori adulţi”, a declarat pentru „Adevărul“ Anca Barbu, profesorul coordonator al proiectului.

Motivaţia de-a merge la şcoală

În prima săptămână, elevii au fost grupaţi în 3 echipe coordonate de 3 profesori aleşi prin vot, iar primul subiect de discuţie a fost empatia.

”Obiectivul nostru este de a crea o legătură între elevi şi motivaţia de a merge la şcoală, pentru a învăţa de plăcere trebuie să poată fi sinceri cu profesorii, de a crea un mediu mai plăcut al comunităţii de învăţământ. De aceea, ne numim <<Smart and kind learning community>>. Acesta este marele nostru scop. Am fi extrem de încântaţi dacă ar putea veni mai multă la evenimentul pe care îl organizăm. Mai mult de atât, ne-ar încuraja şi ne-ar da mai multă încredere în noi. Ajutaţi-ne să devenim „Cheia reuşitei noastre!”», spune Evelina Chiciuc, elevă în clasa a şasea la Şcoala Gimnazială nr. 17 din Galaţi.

Iniţiativă, determinare, gândire strategică, colaborare

Teach for Romania, o organizaţie non-guvernamentală care de 8 ani recrutează şi pregăteşte oameni valoroşi să devină profesori şi învăţători în şcolile publice din România, pornind de la cele mai dificile comunităţi, susţine punerea în practică a acestui proiect.

Obiectivul lui este să ofere elevilor un context de practică pentru noţiunile teoretice de educaţie financiară pe care profesorii şi învăţătorii le duc la clasă şi de a dezvolta cu această ocazie leadershipul la nivel de elevi.

”De asemenea, întreaga comunitate a şcolii – elevi, părinţi, profesori, este direct implicată în organizarea şi susţinerea activităţilor. Mai departe decât conţinuturile teoretice din manual, elevii au nevoie ca şcoala să le ofere contexte de dezvoltare a unor abilităţi de viaţă precum rezilienţa, iniţiativa, determinarea, gândirea strategică, comportamentele pro-sociale, colaborarea”, explică reprezentanţii Teach for Romania.

Învaţă de la profesionişti care inspiră

Toate acestea nu numai că susţin învăţarea, dar sprijină dezvoltarea copilului dincolo de notele pe care le obţine la şcoală, ajutându-l să devină un adult valoros, adaptabil, care contribuie. În urma activităţilor din proiectul „Smart and kind learning community”, copiii de la cele două şcoli – Şcoala Gimnazială nr. 17 Galaţi şi Colegiul „Petru Maior” din Reghin, judeţul Mureş – învaţă să colaboreze pentru acelaşi scop şi îşi dezvoltă spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat, comunicare, sensibilizare culturală şi exprimare artistică.

Pe 25 mai va fi organizată prima conferinţă a comunităţii ”smart and kind”, la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii din Galaţi, la care vor participa Gelu Duminică - sociolog, Doru Căstăian - profesor Merito, care predă ştiinţe socio-umane la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galaţi, Gabriela Dima -învăţătoare Teach for Romania, Marius Luca - Fundaţia VERITA, Oana Dănilă - psihoterapeut şi lector universitar la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Acestora li se vor alătura Alina Făinărea - psiholog şcolar în localitatea gălăţeană Corod, Andreea Damian - fostă elevă a şcolii Gimnaziale nr. 17, Suzana Raichici - antreprenor, Geta Stâncescu - psiholog consiliere vocaţională şi Marian Barbu - decanul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică din Galaţi şi fost elev al Şcolii Gimnaziale nr. 17 din Galaţi.

