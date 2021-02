Tânăra pasionată de sunetul muzicii: cântă la cinci instrumente. ”Fiecare instrument are un farmec aparte”

Camelia Hrostea (32 de ani) a fost fascinată de muzică încă de când era mică. A început să cânte în corul unei biserici, iar la vârsta de 10 ani părinţii au înscris-o la Colegiul Naţional de Arte „George Apostu“ din Bacău. În paralel, a studiat şi flautul. Din clasa a V-a a început să participe la concursuri de profil, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Talentul său a fost răsplătit cu premii la numeroase competiţii şi olimpiade, atât în ţară, cât şi în străinătate.

„Toate acestea m-au motivat să mă perfecţionez. Cântam la mai multe instrumente muzicale şi la biserică şi asta mi s-a dus la suflet, e un sentiment care te pătrunde“, spune Camelia Hrostea. Tot în liceu a învăţat să cânte cu vocea, dar şi la pian, nai şi ocarină, iar în urmă cu şase ani şi-a dat seama că îi place şi saxofonul. Dincolo de curiozitatea şi bucuria de a descoperi ceva nou, în spatele succesului său stau mii de ore de studiu, indiferent de instrumentele muzicale care i-au trecut prin mână.

„Începi cu două ore de studiu pe zi, iar la liceu ajungi şi la trei-patru ore de studiu. Fiecare instrument are un farmec aparte. De nai m-am îndrăgostit instantaneu. Şi de saxofon am fost atrasă puternic. Având bazele muzicale, îmi vine mult mai uşor când încep să studiez un instrument. Acum aş putea să învăţ să cânt la orice instrument muzical, pentru că am deja bagajul muzical“, explică tânăra.

Concentrarea, cheia succesului

Camelia şi-a sacrificat bună parte din copilărie pentru a învăţa să cânte la diverse instrumente muzicale, dar nu regretă nimic, ba dimpotrivă, le este recunoscătoare acum părinţilor săi pentru că au susţinut-o şi, de multe ori, chiar au împins-o de la spate pentru a face performanţă în muzică.

„Totul ţine de concentrare. Dacă eşti focusat pe studiu, poţi învăţa într-o oră cât într-o zi, când eşti cu mintea în altă parte. De asemenea, studiul te învaţă să ai răbdare. Câteodată, e nevoie să repeţi câteva note şi de o sută de ori ca să îţi iasă bine sunetul, mai întâi mai rar, apoi din ce în ce mai repede.“

Totul porneşte de la respiraţie

Studiul este doar o parte a antrenamentului pe care Camelia Hrostea l-a inclus în rutina zilnică. Exerciţiile de respiraţie joacă, de asemenea, un rol foarte important. Pe lângă capacitatea de a înmagazina o cantitate mare de oxigen în plămâni, care să-i permită să cânte minute în şir la un instrument de suflat, trebuie să respire cât mai corect. Unii deprind imediat această tehnică, în timp ce alţii au nevoie de ani de exerciţii pentru a o putea integra.

„Totul pleacă din diafragmă. Dacă nu respiri corect când cânţi, cu timpul poţi dezvolta probleme cardiace. În plus, nu se recomandă ca un elev să înceapă să exerseze la un instrument de suflat până când nu a împlinit 9 sau 10 ani. Profesorul meu îmi spunea să mă aşez pe pat, să pun nişte cărţi pe abdomen şi să observ cum se ridică cărţile. Când tragi aer, nu trebuie să umfli pieptul, ci diafragma, adică să respiri abdominal“, explică artista.

O trupă unică pe piaţa muzicală

În 2016, Camelia Hrostea a creat o trupă unică pe piaţa muzicală din România: Nostalgy Ladies, o trupă vocal-instrumentală formată din patru fete. Trupa a adaptat instrumentele clasice, precum saxofonul, flautul, ocarina, naiul, vioara şi pianul, la muzica modernă. Fetele, toate absolvente de Conservator, cântă muzică pop, funk, dar şi jazz şi muzică clasică. Camelia Hrostea şi colegele ei au creat un adevărat fenomen la nivel naţional şi internaţional, fiind invitate constant să cânte în emisiuni de televiziune, dar şi să concerteze în Statele Unite.

„De mic copil am fost fascinată de trupa Amadeus. E vorba de patru fete care vin cu instrumente deosebite, cântă extrordinar şi fac spectacol. Mi-am dorit mereu să fac o trupă formată doar din fete, să fie ceva total nou pe piaţa muzicală şi am reuşit asta, iar ideea a prins foarte bine.“

„Fiecare copil ar trebui să-şi dezvolte partea artistică“

„Fiecare copil, chiar dacă nu va avea o carieră în muzică, ar trebui să-şi dezvolte partea artistică. Nu trebuie să fie neapărat muzică, poate fi desen, pictură sau arhitectură. Important este să-şi dezvolte partea sensibilă, emoţională. Ulterior, poate decide dacă va merge în această direcţie sau în alta, dar e necesar să facă aceşti primi paşi pentru dezvoltarea personală.“

Aşadar, e lesne de înţeles că cele două fetiţe pe care le are, de 5 şi 9 ani, îi calcă pe urme. Deşi sunt încă mici, participă deja la concursuri naţionale şi internaţionale, unde au câştigat premii, şi îşi înregistrează propriile piese şi videoclipuri.

Concerte în familie pe tot mapamondul

După ce a absolvit Facultatea de Muzică din cadrul Universităţii „George Enescu“ din Iaşi, Camelia Hrostea a înfiinţat, alături de fratele şi tatăl său, Nostalgy Taraf&Band. Din 2004 şi până acum, trupa a susţinut numeroase concerte în România, dar şi în Austria, Slovacia, Cehia, Germania, Elveţia şi Italia.

Nostalgy Taraf&Band abordează toate genurile muzicale şi îmbină coverurile cu propriile compoziţii. Trupa a început mai întâi cu patru instrumente muzicale – orgă, nai, vioară şi flaut –, în timp ce Camelia cântă şi cu vocea. Ulterior, au început să cânte şi la pian, ocarină şi saxofon, oferind audienţei o adevărată desfăşurare de forţe muzicale.

