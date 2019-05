O nouă producţie la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi: ”Soacra cu trei nurori”

Spectacolul va avea premiera în iunie şi va ieşi din tipare, dar şi din spaţiile convenţionale de teatru, promite regizorul.

„Este o provocare atât pentru mine, cât şi pentru echipa pe care am ales-o. Sunt sigur că este echipa ideală, pentru că am stat mult şi am cugetat după ce am văzut aproape toţi actorii teatrului. Ne străduim ca până la jumătatea lui iunie să scoatem această producţie. Vreau să cred că acest spectacol va incita curiozitatea spectatorilor. Va fi o variantă un pic mai nonconformistă, spectacolul va ieşi din tipare. O să încercăm să facem un turneu şi în afara graniţelor ţării cu acest proiect, pentru că se poate juca şi în spaţii convenţionale, şi în spaţii neconvenţionale – spaţii deschise, esplanade, grădini publice, parcuri – pentru că el aşa a fost gândit şi construit. Cred că există premisele ca acest spectacol să fie o carte de vizită bună pentru noul concept al teatrului gălăţean. Am observat că în ultimul timp s-au diversificat spectacolele şi există o paletă diferită de abordare a teatrului aici, la Galaţi. Vreau să cred că noul spectacol va întregi noul concept al acestui teatru”, declară regizorul Dan Mirea.

Producţia va fi una dinamică şi interactivă. Ilustraţia muzicală va fi asigurată de instrumentişti care vor cânta live, iar publicul va avea un aport în desfăşurarea spectacolului.

Actor şi regizor, Dan Mirea a montat piese în 11 teatre din România. Spectacolele lui sunt de o mare diversitate artistică (drame, tragicomedii, comedii, spectacole pentru copii) şi se adresează atât publicului tânăr, cât şi celui adult. De asemenea, Dan Mirea a compus muzică originală pentru mai mult de şapte spectacole de teatru. În prezent, el este directorul artistic al Teatrului de Vest din Reşiţa.

Soacra cu trei nurori

De Ion Creangă

Adaptarea scenic şi regia artistică: Dan Mirea

Scenografia: Daniel Divrician

Instrumentişti: Tamara Manea, Doru Roşca, Vasile Savin

Distribuţia:

Aftinia – Carmen Albu

Maranda – Svetlana Friptu

Anica – Mihaela Lecca-Gorea

Constantin – Aureliu Bâtcă

Floarea – Cristina Uja-Neagu

Culai – Vlad Ajder

Agripina – Valeria Taban

Gheorghiţă – Adelin Ilie

Popa Leapşă – Vasile Dănilă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: