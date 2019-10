FOTO Ce au ascuns sudorii din Galaţi în nava comandată de un gigant mondial. Ceremonialul marinăresc misterios, vechi de secole

Ceremonie specială la şantierul naval „Damen” din Galaţi, la începerea lucrărilor (procedura se numeşte „punerea chilei) la o nouă navă comandată de un gigant mondial al construcţiilor: Hanson UK. Dincolo de fireştile discursuri ale părţilor contractante, a atras atenţia un eveniment deosebit, care înglobează tradiţii marinăreşti foarte vechi.

Mai exact, sudorii de la şantierul gălăţean au înglobat în chila navei patru monede - un leu românesc (din perioada comunistă!), o liră britanică, un gulden olandez şi un euro - care vor rămâne acolo pentru totdeauna.

GALERIE FOTO

Ceremonialul misterios, vechi de secole, este moştenit de la vechii corăbieri olandezi (se pare că era considerat aducător de noroc; simbolistica s-a diluat de-a lungul timpului).

Gestul este similar cu punerea pietrei de temelie a unei clădiri, însă potrivit altor surse ar fi vorba de o „taxă” către zeul Neptun, cumva inspirată din mitul despre plata către luntraşul Charon la traversarea râului Styx.

Dincolo de foarte interesantul moment, trebuie să spunem că nava tocmai intrată în construcţie are indicativul MAD 3500 şi este o extrem de sofisticată dragă maritimă care poate extrage nisip şi pietriş, în condiţii dure, din Marea Nordului şi din Canalul Mânecii, de la adâncimi de până la 55 de metri.

Vasul este conceput în mare parte de Damen Galaţi, singura contribuţie externă fiind echipamentul de sortare şi de descărcare, care va fi furnizat de către Dredging Equipment din Nijkerk, Olanda.

Una dintre cerinţele de bază ale proiectului este siguranţa în exploatare, a explicat directorul de vânzări al Damen, Joppe Neijens.

„Siguranţa are o importanţă extremă pentru ambele companii şi, prin urmare, va fi o prioritate absolută pe toată durata construcţiei acestei nave şi nu numai. Am implementat un nou program de guvernare a riscurilor şi incidentelor, care stabileşte standardele pentru sănătate, siguranţă şi mediu pentru grupul Damen. Prin această iniţiativă, facem paşi preventivi către operaţiuni mai sigure şi împărtăşim lecţiile noastre vitale pentru a ajuta la promovarea în continuare a excelenţei în siguranţă. Siguranţa la bord este, de asemenea, de o importanţă critică şi am luat măsuri pentru a încorpora acest lucru în întreaga navă - inclusiv aplicarea ergonomiei operaţionale în sisteme şi instalarea tuturor conductelor de dragare deasupra punţii”, a declarat Neijens.

Trebuie amintit că Hanson UK este cel mai mare producător din Europa de nisip şi pietriş dragat marin, fiind şi în topul mondial în această privinţă.

Compania este lider pe piaţa britanică de materiale de construcţii pentru industria construcţiilor grele, producând agregate, asfalt, ciment şi produse legate de ciment.

Simon Willis, directorul executiv al Hanson UK, prezent la eveniment, a declarat că este impresionat de munca angajaţilor de la Damen Galaţi şi că nu se îndoieşte că va primi o navă de excepţie.

„Investiţia noastră în această nouă dragă va oferi o navă de vârf în materie de siguranţă, performanţă şi durabilitate. Damen împărtăşeşte demersul nostru de a plasa siguranţa în centrul întregii activităţi şi a fost impresionant să vedem acest lucru în acţiune aici. Aşteptăm cu nerăbdare să primim, în 2021, noua navă Flota maritimă Hanson Aggregate”, a mai spus Willis.

Lungimea totală a vasului este de 103,5 metri, el având o capacitate de încărcare de 6.800 tone şi o viteză de deplasare (la încărcare maximă) de aproximativ 12,5 noduri. Dragorul are inclusiv un motor electric cu magnet permanent de 1.400 kW, care alimentează pompa de dragare pentru colectarea agregatelor şi înglobează un sistem de descărcare uscată construit de partenerul Damen PLM Cranes BV.

O navă asemănătoarea a fost deja livrată, în acest an, de către Damen Galaţi, către concurentul principal al Hanson – Cemex UK. Preţul final al unui vas de acest fel este de aproximativ 200 de milioane de euro.