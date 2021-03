Fermierii din Matca au aflat că vor avea reţea de apă şi canalizare în bazinul legumicol: O să folosim tot apa din puţuri

Matca este unul dintre cele mai mare bazine legumicole din ţară, având peste 1.000 de hectare de solarii şi 2.000 de hectare cu culturi în câmp. Comuna are 12.000 de locuitori, este pe locul trei în judeţ (după municipiile Galaţi şi Tecuci), la numărul de locuitori şi la cifra totală de afaceri a firmelor, însă în mod paradoxal beneficiază de reţea de apă şi canalizare.

Fermierii din cel mai important bazin legumicol din ţară folosesc fose, cumpără apă potabilă de la magazin, iar legumele din solarii le irigă cu apă din puţurile săpate în curte.

În urma unui proiect cu finanţare europeană derulată de operatorul regional Apă Canal, localitatea Matca va intra în rândul lumii civilizate. Investiţia se ridică la aproximativ 20 de miioane de euro.

„Matca este singura mare localitate din judeţ care nu este în prezent conectată la o astfel de infrastructură, după ce în trecut s-a retras dintr-un proiect cu fonduri europene pe apă şi canalizare. Noul proiect, care vine în completarea investiţiei de amploare ce se implementează acum, se referă la realizarea a 100 de km de reţea de apă şi canalizare în Matca. Din discuţiile pe are le-am avut cu o parte din legumicultori, toţi au cerut alimentarea cu apă deoarece în momentul de faţă cumpără apă pentru consum. Oamenii îşi putea folosi în continuare puţurile pentru irigatul solariilor”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

„Intrăm în faliment dacă folosim apa de la reţea pentru solarii”

Giani Filimon face parte dintr-o familie de legumicultori cu tradiţie. Legumele pe care le comercializeză la piaţa din localitate reprezintă principala lui sursă de venit. Iată cum a primit fermierul vestea că localitatea va avea reţea de apă şi canalizare.

„Am auzit că vom avea apă şi canalizare. Este o veste bună pentru că nu o să mai plătim pentru vidanjare. Plăteam în jur de 1000 de lei, pe an. Mai cumpărăm apă şi pentru băut, însă în solarii folosim apa din puţuri. O vom folosi în continuare, chiar şi atunci când vom avea apă în sistem centralizat. La noi toată lumea are puţ în curte, chiar şi cel mai amărât. Înainte să-şi ridice o căsuţă, îşi face un puţ în curte. Noi folosim multă apă pentru solarii, pentru plante. Am intra în faliment dacă am folosi apa din sistem centralizat”, spune Giani Filimon.

La sfârşitul anului viitor, după ce vor fi finalizate toate studiile tehnice, va fi demarată licitaţia pentru începerea lucrărilor. În acest moment, în judeţul Galaţi se derulează o investiţie de amploare, de aproximativ 180 de milioane de euro, pentru extinderea şi modernizarea reţelei de apă şi canalizare în 21 de localităţi.

