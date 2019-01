Farmacista care îşi exprimă emoţiile în versuri. „Poeziile mele sunt ecouri ale unor trăiri profund umane, îmbrăcate într-o haină poetică“

Fire extrem de sensibilă, Aneta Badea vorbeşte cu emoţie de perioada în care a început să scrie poezii. S-a întâmplat în adolescenţă, când aşternerea versurilor pe hârtie a devenit o pasiune pe care a cultivat-o de-a lungul anilor.

”Poezia a fost pentru mine o pasiune, dar şi un refugiu. A fost o pasiune care m-a ajutat să-mi eliberez gândurile, să scap de <<negura>> care uneori mă apăsa, dar am scris şi pentru a-mi materializa, în cuvinte, dragostea pentru frumos. Să scrii poezii înseamnă, de fapt, să extragi frumosul din tot ceea ce te înconjoară şi să-l transpui, prin mijloace stilistice adecvate, în forme plastice menite să sensibilizeze şi să înalţe spiritual. Iar sursele de frumos, de inspiraţie, sunt inepuizabile. Poeziile mele sunt, de fapt, ecouri ale unor trăiri profund umane, îmbrăcate într-o haină poetică. Am scris în momente de bucurie, dar şi de tristeţe. Am scris când ceva m-a emoţionat în mod special, dar şi atunci când eram chinuită de frământări lăuntrice sau întrebări al căror răspuns nu-l puteam afla. A fost o bucurie, dar şi o terapie şi continuă să fie….”, ne mărturiseşte poeta.

Un lucru este cert. Aneta nu are teme preferate când vine vorba de poezie. A fost o perioadă când a scris despre iubire, dar odată cu trecerea anilor, temele s-au schimbat, iar acum are frământări legate de probleme existenţiale, de viaţă, moarte şi spirit. Nu a îndrăznit să publice vreuna dintre poeziile sale până anul trecut, de teamă că nu vor fi apreciate de public.

”M-am trezit în situaţia în care aveam un număr foarte mare de poezii şi m-am întrebat ce fac cu ele, de ce scriu? Unele le-am scris pe caiete, altele erau pe calculator, pe telefon, pe tabletă, M-am gândit că pot transmite emoţiile mele pentru că poate vor rezona cu emoţiile cuiva, poate vor face plăcere cuiva. Mi s-a părut un egoism să le ţin numai pentru mine”, ne destăinuie Aneta, care şi-a publicat pentru prima dată versurile pe mai multe site-uri de poezie.

În 2016, a publicat primele sale poezii în revista de artă şi cultură ”Eminesciana”, având apariţii şi în mai multe antologii de poezie. Un an mai târziu publica primul volum de versuri, intitulat ”Trăiri amestecate”, pentru care a obţinut locul I la un festival naţional de poezie organizat de Federaţia Artă, Muzică şi Sport, devenind şi membră a Societăţii Scriitorilor din România, iar în 2018 şi-a răsplătit cititorii cu o nouă colecţie de poezii reunite în volumul ”Celălalt eu”. Ne dezvăluie că mai are pregătite poezii pentru alte două, trei volume, pe care intenţionează să le publice în perioada următoare.

Chimia- prima pasiune

Chimia a fost şi rămâne însă pasiunea sufletului său. A scris articole pentru revistele de Chimie în perioada adolescenţei şi a participat la olimpiade, opţiunile pentru liceul sanitar şi Facultatea de Medicină şi Farmacie venind ulterior ca alegeri fireşti. Aneta a devenit ulterior farmacist, îmbinând pasiunea pentru Chimie cu dragostea pe care a avut-o dintotdeauna faţă de oameni. A deţinut în trecut şi o farmacie, dar a preferat să renunţe la ea şi să se dedice doar profesiei de farmacist.

”M-am implicat în tot ceea ce s-a putut face din poziţia unui farmacist. Am ales să mă retrag din funcţiile pe care le deţineam pentru că farmacia s-a îndepărtat de obiectivul ei iniţial. Profesia de farmacist nu mai este cea pentru care m-am pregătit în facultate. A devenit comercială, mult prea comercială. Nu mă mai regăseam în profesie. Rolul farmacistului rămâne în continuare acela să sfătuiască, să îndrume, să consilieze pacientul, dar se pune prea mult accent pe latura comercială. Nu poţi să forţezi un farmacist să facă vânzare, să îi stabileşti target-uri, pentru că el are nişte obligaţii profesionale, trebuie să aibă o anumită conduită etică”, ne dezvăluie Aneta, care a deţinut în trecut şi funcţia de vicepreşedinte al Colegiului Farmaciştilor din Galaţi şi preşedinte al Patronatului farmaceutic Galaţi.

Este unul dintre coautorii manualului de ”Legislaţie şi modele de proceduri pentru aplicarea în farmacie a regulilor de Bună Practică Farmaceutică” editat sub egida Colegiului Farmaciştilor din România.

Poezia este chimie pentru sufletul său

Aneta nu consideră că profesia de farmacist şi pasiunea pentru poezie sunt antagonice, ba dimpotrivă. ”Ambele au la bază un sentiment sublim prin unicitatea lui, iubirea, omniprezentă în toate formele de manifestare ale vieţii noastre. Nu sunt nici prima şi sper nici ultima farmacistă care scrie poezie”, ne spune cu umor poeta.

La Gala anuală a farmaciştilor, organizată în 2018 de Colegiul Farmaciştilor din România, a primit diploma de excelenţă pentru activităţi extraprofesionale deosebite, o nouă dovadă a recunoaşterii talentului său. ”Am avut surpriza plăcută să constat că şi alţi colegi farmacişti din ţară scriu proză sau pictează. Deci creează! Ceea ce este un lucru extraordinar, că oamenii indiferent de profesie îşi eliberează spiritul creator, transformând frumosul în artă, transpunându-şi emoţiile în cuvinte sau în culoare”, ne mărturiseşte Aneta.

Deşi a intrat de puţină vreme în rândul artiştilor din România, chiar dacă se consideră încă o amatoare care scrie din plăcere, Aneta crede că artiştii nu trebuie să se aştepte la apreciere şi recunoaştere imediată. ”Arta are nevoie de timp pentru a fi <<digerată>> metaforic vorbind, pentru a-şi găsi publicul potrivit, capabil să o aprecieze. Pentru că până la urmă, consumatorul de artă dă valoare artei. Opinia lui contează cel mai mult. Iar arta, dacă nu este una comercială, făcută la comandă, sau ca să placă la cât mai mulţi, sau să corespundă aşteptărilor anumitor critici exigenţi, nu poate fi apreciată imediat ce s-a născut. Are nevoie de timp, care uneori poate fi foarte lung şi îndepărtat”, punctează poeta.

De la versuri la proză

După cum se ştie, interesul pentru cultură nu este prea ridicat în România. Aneta crede că autorităţile fac prea puţin în prezent pentru promovarea artei şi artiştilor. Pe de altă parte, nici artiştii nu ştiu să îşi promoveze prea bine creaţiile.

”Prin natura lor, artiştii sunt mai introvertiţi şi se izolează în propriul lor univers creator. Sunt puţini cei care, pe lângă calităţile creative, le au şi pe cele de buni manageri şi se implică în promovarea propriilor creaţii. Nu există un interes prea mare nici din partea editurilor de a promova artişti mai puţin cunoscuţi. De regulă aspectul comercial primează şi mergi la sigur cu un autor consacrat. De ce să rişti? Nici în ceea ce priveşte sponsorizarea artei lucrurile nu stau mai bine. Nevoile acestei societăţi sunt atât de mari, iar unele atât de vitale, încât arta nu mai poate fi inclusă pe lista de priorităţi, decât doar la urma ei”, vine concluzia tristă a artistei.

După ce şi-a făcut debutul în poezie cu două volume de versuri apreciate de public şi critici, Aneta se pregăteşte să schimbe registrul. Următorul său proiect este un roman, pe care intenţionează să îl finalizeze şi să îl publice în 2019.