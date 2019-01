Cumpărătorul ArcelorMittal Galaţi a preluat şi o mare oţelărie din SUA. Keystone Consolidated Industries a costat 320 de milioane de dolari

GFG Alliance deţinută de Sanjeev Gupta a anunţat că a făcut un pas decisiv către materializarea ambiţiei sale de a deveni producător principal de oţel pe piaţa din SUA, prin finalizarea achiziţiei Keystone Consolidated Industries (KCI) de la Contran Corporation, pentru suma de 320 milioane USD.

Alianţa cu sediul la Londra confirmă faptul că adăugarea KCI la portofoliul Liberty Steel SUA duce astfel la apariţia unuia din cei mai mari producători de sârmă laminată din ţară şi asigură platforma necesară pentru ca GFG să dezvolte capacitatea sa producţie GREENSTEEL din SUA la 5 milioane tone pe an până în 2020.

Finalizarea tranzacţiei, susţinută de bănci mari din America de Nord inclusiv Wells Fargo NA şi BMO Harris Bank (BMO Harris), alături de fondurile gestionate de BlackRock Financial Management Inc., o sucursală a BlackRock Inc., cel mai mare administrator de active din lume, a deschis calea către o listare la bursă prin Ofertă Publică Iniţială în SUA pentru Liberty Steel USA, care va fi condusă de Credit Suisse.

Tranzacţia urmează îndeaproape finalizarea achiziţiei Aluminium Dunkerque, cea mai mare topitorie de aluminiu din Europa, pentru suma de 500 milioane USD. Tranzacţia a fost susţinută de Bank of America Merrill Lynch şi de un sindicat al principalelor bănci internaţionale.

Achiziţia KCI consolidează renumele GFG ca investitor străin direct în America de Nord. Activitatea companiei se mută într-un nou sediu regional situat pe Madison Avenue în New York şi vizează câteva oportunităţi majore de investiţii în sectoarele industrial, energetic şi financiar din America de Nord.

Din familia de companii KCI fac parte Keystone Steel & Wire, Engineered Wire Products, Strand Tech Manufacturing şi Keystone Bar Products. Gama de produse a KCI constă în proporţie de 100% din oţel de producţie americană, printr-o linie diversificată de produse din oţel de înaltă calitate cu valoare adăugată mare, inclusiv ţagle din oţel, oţel laminat, plasă de armătură, plasă de sârmă sudată, gard de sârmă pentru agricultură, sârmă pentru beton precomprimat, bare cu profil rotund şi armături industriale folosite în construcţii, agricultură şi în industria auto.

KCI şi-a menţinut în permanenţă profitabilitatea şi şi-a îmbunătăţit substanţial performanţele financiare în ultimii 5 ani, extinzându-se semnificativ către produse cu valoare adăugată mare, pentru a-şi consolida poziţia iniţială de furnizor principal de oţel laminat cu conţinut ridicat de carbon.

Această achiziţie consolidează poziţia Liberty pe piaţa din SUA prin adăugarea unei unităţi cu o capacitate de producţie de oţel laminat de 1,1 milioane tone, aceea de lider de piaţă pentru garduri de sârmă pentru agricultură marca RedBrand®, armături industriale, bare cu profil rotund de tip Merchant Bar Quality (de bază) / Special Bar Quality (speciale), trei unităţi de producţie pentru plasă de armare din sârmă sudată şi o unitate de producţie pentru sârmă PC.

KCI va fuziona cu Liberty Steel Georgetown pentru a creşte capacitatea de producţie a topitoriei Liberty Steel USA până la 1,8 milioane tone pe an, capacitatea de producţie a barelor cu profil rotund la 2 milioane tone pe an, alături de creşterea semnificativă a activităţilor comerciale în aval cu valoare adăugată mare, şi creşterea numărului de angajaţi la peste 1.300. Compania rezultată din fuziune va avea operaţiuni în Illinois, Ohio, South Carolina, New Mexico, Texas şi Georgia.

Liberty a beneficiat de consultanţă din partea Deutsche Bank Securities Inc., Wyelands Capital Ltd. Norton Rose Fulbright US şi Alvarez & Marsal. Suma de 320 milioane USD include şi achiziţia de către Liberty a unor pasive.

Preşedintele executiv al GFG Sanjeev Gupta a declarat: “Astăzi este un moment cheie în evoluţia ascensiunii noastre pe piaţa Statelor Unite. Urez un călduros ”Bun venit” tuturor angajaţilor Keystone în familia globală a GFG. Lungul istoric, managementul puternic, forţa de muncă excelentă şi poziţia pe piaţă a KCI vor consolida unitatea noastră de producţie existentă din Georgetown şi va reprezenta o bază solidă pentru extinderea noastră continuă către o capacitate de producţie în regiune de 5 milioane tone de oţel pe an”.

„Suntem încântaţi să colaborăm cu Wells Fargo, BMO Harris şi BlackRock pentru a sprijini dezvoltarea acestei afaceri. Sprijinul lor ne va ajuta să dezvoltăm platforma pentru lanţul valoric din America de Nord pentru oţel şi alte pieţe. 2019 va fi un an extraordinar şi dorim să continuăm să ne creştem prezenţa în America de Nord şi accesul la pieţele publice”, a mai adăugat Sanjeev Gupta.

Grant Quasha, Director General pentru Investiţii – America de Nord al GFG Alliance a declarat: „Keystone este un activ profitabil, cu performanţe remarcabile, cu echipamente moderne, operaţiuni în aval excelente, conexiuni cu pieţele cheie, forţă de muncă înalt calificată şi management puternic. Reputaţia extraordinară a companiei pentru producţia de sârmă laminată cu conţinut scăzut de carbon şi operaţiunile noastre în aval susţin extinderea noastră curentă şi programul de revitalizare a unităţii de producţie din Georgetown, South Carolina.”

„În urma extinderii producţiei de oţel a Liberty din SUA, ne dorim foarte mult să colaborăm cu partenerii noştri pentru a introduce şi alte companii ale GFG în regiune, inclusiv resursele ample ale GFG, serviciile noastre în domeniul energiei şi financiare”, a mai spus acesta.

La rândul său, directorul general al Keystone Consolidated Industries, Chris Armstrong, a adăugat: „Sunt încântat de faptul că KCI se alătură grupului GFG, iar acest lucru are o semnificaţie deosebită pentru viitorul companiei, pentru mărcile lider de piaţă, pentru angajaţii şi clienţii săi. GFG este cel mai bun părinte şi partener posibil pentru istoricul şi pentru dezvoltarea viitoare a KCI. Sunt nerăbdător să contribuim la creşterea internaţională fără egal a GFG şi să continuăm extinderea de către KCI a producţiei sale de oţel şi de produse cu valoare adăugată mare în SUA şi în regiune”.

Despre Liberty Steel USA

Grupul Liberty face parte din Alianţa GFG; un grup mondial de întreprinderi din industria energetică, minieră, metalurgică, inginerie, logistică si servicii financiare, cu sediul la Londra, cu centre suplimentare în Dubai, Hong Kong, Singapore, Sydney, Paris şi New York şi o prezentă în aproximativ 30 de ţări la nivel mondial.

Alianţa, care are un efectiv de angajaţi de aproximativ 14.000 persoane şi o cifră de afaceri ce depăşeşte US$15 miliarde, include întreprinderi industriale şi metalurgice integrate sub marca "Liberty"; un grup de resurse, energetic, transport şi infrastructură sub marca "SIMEC"; Wyelands; o filială bancară şi financiară, precum şi o filială imobiliară, JAHAMA Estates.

Despre Keystone Consolidated Industries

Keystone Consolidated Industries, Inc. (KCI) are sediul central în Dallas, Texas, este formată din Keystone Steel & Wire, Engineered Wire Products, Strand Tech Manufacturing şi Keystone Bar Products. Familia de companii KCI produce pe lângă ţagle din oţel, oţel laminat şi plasă de sârmă sudată, gard de sârmă pentru agricultură, sârmă pentru beton precomprimat, bare cu profil rotund de tip Merchant Bar Quality (de bază) / Special Bar Quality (speciale) şi armături industriale.

Toate produsele sunt realizate în SUA. Ca atare, KCI este pe bine poziţionat pentru a susţine industria manufacturieră şi infrastructura americană cu materiale în care respectă reglementarea Buy America. Familia de companii KCI oferă expertiză în industrie, preţuri atractive şi servicii prompte. Dar mai mult decât orice, resursele sale de oţel şi fabricile din locuri strategice promit servicii eficiente ca timp şi cost.

Despre Corporatia Contran

Contran Corporation este un holding ce funcţionează prin subsidiarele sale, fie proprii, fie în care este acţionar majoritar, printre care Valhi, Inc., NL Industries, Inc., Kronos Worldwide, Inc. (“Kronos”) şi CompX International Inc. (“CompX”).

Kronos este producător mondial şi vânzător de pigmenţi pe baza de dioxid de titan (“TiO2”), folosiţi pentru a albi, a conferi luminozitate şi opacitate unei game largi de produse, de exemplu: vopseluri, plastice, hârtie, fibre şi ceramice. În plus, TiO2 este un element important pentru operaţiuni obişnuite precum vopsire în straturi, plastifieri şi hârtie, dar şi cerneluri, mâncare şi cosmetice. Unităţile de producţie ale Kronos se află în America de Nord şi Europa.

CompX, un producător de top de produse de securitate folosite în transportul pentru recreere, servicii de curierat şi mobilă pentru instituţii, cabinete, depozitare unelte, asistenţă medicală şi o gamă largă de alte industrii. CompX este, de asemenea, un producător de top de sisteme de evacuare din oţel inoxidabil, gabarit, supape de reglare a debitul combustibilului şi umere de echilibrare pentru industria ambarcaţiunilor de agrement. Unităţile de producţie CompX se găsesc în Statele Unite.

Despre GFG Alliance

GFG Alliance este un grup internaţional în domeniul energiei, mineritului, metalelor, ingineriei, logisticii şi serviciilor financiare, cu sediul central la Londra şi cu centre în Dubai, Hong Kong, Singapore, Sydney şi New York, cu o prezenţă în aproape 30 de ţări în toată lumea.

GFG Alliance, cu peste 14.000 de angajaţi în prezent şi cu o cifră de afaceri de peste 15 miliarde de dolari, este format din companii din domeniul industrial şi al metalurgiei sub numele de “Liberty”, un grup în domeniul resurselor energetice, transportului şi infrastructurii “SIMEC”, Wyelands, divizia bancară şi de servicii financiare, şi JAHAMA Estates în domeniul imobiliar.