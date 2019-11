Cum pornim corect maşina când temperatura scade sub zero grade. Greşelile banale pe care le fac şoferii

Venirea sezonului rece aduce o serie de probleme la autovehicule, iar una dintre acestea este că uleiul care unge componentele motorului nu mai are aceeaşi vâscozitate. Se ajunge astfel la un joc mai mare între piesele care nu beneficiază imediat de ungere, iar asta face ca acestea să se uzeze prematur.

”Tocmai de aceea este indicat să lăsăm maşina la ralanti câteva minute să se încălzească, micşorând astfel stresul asupra pieselor interne şi permiţând uleiului să-şi recâştige vâscozitatea pentru a lubrifia piesele. Dacă punem maşina în mişcare cu motorul îngheţat, vom crea un stres suplimentar pe unele piese metalice care nu au lubrifiere şi, în timp, acestea se vor uza”, explică Florin Marin Bogdan, şef de lucrări la Facultatea de Inginerie din Galaţi.

Ideal ar fi să avem un garaj unde să ţinem maşina pe întreaga durată a anului, dar nu toţi proprietarii de maşini pot beneficia de acest ”lux”, astfel că singurul lucru eficient pe care îl pot face este să lase autovehiculul la relanti preţ de câteva minute, după care să plece la drum.

”O altă recomandare de care conducătorii auto trebuie să ţină cont este să permită calculatorului maşinii să facă toate verificările înainte de a porni motorul. Asta înseamnă să pună contactul şi să aştepte stingerea tuturor martorilor de bord. Făcând acest lucru, vor permite şi pompei de carburant să pună în mişcare benzină sau motorină către motor pentru că altfel pot avea surpriza neplăcută ca maşina să nu pornească din prima”, ţine să precizeze Florin Marin Bogdan.

De ce „mor“ mai repede unii acumulatori auto

Testul cel mai important în sezonul rece vine pentru acumulatorul autovehiculului. Dacă este în stare bună, va avea suficient curent la pornire pentru a învârti vibrochenul. În schimb, dacă are un amperaj scăzut, veţi fi nevoiţi să apelaţi la un alt şofer să vă ajute să porniţi maşina şi cel mai probabil va trebui să cumpăraţi o altă baterie.

Cei mai mulţi acumulatori auto ”mor” în timpul iernii pentru că acidul sau lichidul de electroliză din interior nu mai are aceeaşi eficienţă, în special când temperaturile scad sub zero grade. De reţinut de către şoferi este că atunci când folosesc maşina doar pe distanţe scurte şi la viteze reduse, încărcarea bateriei nu se face corespunzător şi va avea o durată de viaţă mai scurtă.

Bujia incandescentă, durerea de cap la maşinile cu motoare diesel

La maşinile cu motoare diesel pornirea este şi mai problematică pe perioada iernii. ”Un motor pe benzină funcţionează pe bază de aprindere şi scânteie produsă de bujii, iar acest lucru se întâmplă indiferent de temperatura de afară. În schimb, un motor diesel funcţionează pe bază de compresie. Asta înseamnă că un amestec de aer şi motorină este comprimat în camera de ardere atât de mult încât se aprinde automat. Problemele apar când este frig pentru că se va face mai greu compresia, în condiţiile în care aerul are o contracţie mai mare”, detaliază Florin Marin Bogdan.

Prin urmare, dacă camera de ardere nu este suficient de încălzită, nu se va realiza o compresie eficientă, iar acest lucru îl face bujia incandescentă. Dacă maşina este mai veche, bujia incandescentă nu va mai încălzi bine camera de ardere. Tocmai de aceea, în timpul sezonului rece, martorul de bord ce vizează bujia incandescentă va sta aprins cât va fi nevoie pentru a încălzi camera de ardere.

”Bujia incandescentă are un senzor de temperatură şi cu cât este mai frig afară, cu atât martorul de bord va sta mai mult aprins. Vara nici nu mai este nevoie de bujia incandescentă pentru că camera de ardere are temperatura optimă. Recomandarea pentru proprietarii de maşini cu motoare diesel este ca iarna să pună de câteva ori contactul înainte de a porni maşina şi să aştepte de fiecare dată să se stingă martorul de bujie. În acest fel se va realiza o încălzire mai bună a camerei de ardere, iar maşina va porni de la prima cheie”, susţine Florin Marin Bogdan.

Ca şi în cazul motorului pe benzină, este indicat să lăsaţi maşina la relanti pentru alte câteva minute, iar apoi puteţi pleca la drum fără probleme. Deşi la prima vedere pare că aveşi nevoie de mult timp pentru a face toate aceste operaţii, în realitate nu vă ia mai mult de 10 minute, iar în acest fel vă veţi scuti de multe dureri de cap şi de cheltuieli costisitoare mai târziu.