Ce a descoperit un gălăţean care a făcut rapelul AstraZeneca cu trei săptămâni mai devreme decât era programat

Potrivit datelor furnizate de Prefectura Galaţi, bărbatul a primit prima doză din vaccinul AstraZeneca pe 16 februarie, la centrul de vaccinare Siderurgistul. Rapelul era programat pe 14 aprilie, însă acesta a solicitat să i se administreze a doua doză mai devreme deoarece pleacă în străinătate.

„Persoana respectivă a venit în centrul de vaccinare şi a solicitat să fie vaccinat cu a doua doză de AstraZeneca la 5 săptămâni. El a explicat că pleacă în străinătate şi vrea să facă rapelul mai devreme. Bărbatul a spus că se întoarce la 48 de săptămâni de la prima doză şi ar fi fost prea târziu. De altfel, avea acest drept să solicite rapelul la cinci săptămâni. Potrivit prospectului AstraZeneca, a doua injecţie poate fi administrată la 4 -12 săptămâni după prima doză. Şi pe pliantele din centrul de vaccinare este scris acest lucru ”, a explicat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Galaţi, Teodora Diaconiţa.

Deşi bărbatul a primit rapelul cu AstraZeneca, el nu poate primi adeverinţa de vaccinare din soft mai devreme de 14 aprilie, atunci când sistemul naţional de evidenţă a vaccinării poate genera documentul.

Softul nu poate genera certificatul de vaccinare mai devreme

Autorităţile gălăţene şi reprezentanţii Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) s-au consultat şi au anunţat că persoana în cauză va primi o adeverinţă cu parafa medicului din centrul de vaccinare, privind efectuarea rapelului. În momentul în care se va împlini termenul de vaccinare, stabilit prin platforma elecronică, acesta va putea să îşi printeze singur şi dovada online de vaccinare.

„Acesta este softul şi atâta timp cât softul a fost programat la opt săptămâni, înteleg că tehnic nu ai cum să generezi acel certificat mai devreme. Noi ne-am consultat cu CNCAV, ţinem în permanenţă legătura şi cu DSP, bărbatul va primi o adeverinţă de la medicul din centrul de vaccinare care dovedeşte faptul că este vaccinat cu a doua doză. El va putea intra în posesia certificatului pe 14 aprilie” , au adăugat reprezentanţii Prefecturii Galaţi.

Potrivit prospectului, vaccinul AstraZeneca se administrează în două injecţii. A doua injecţie poate fi administrată la 4 - 12 săptămâni după prima injecţie.

„Dacă se administrează prima injecţie cu COVID-19 Vaccine AstraZeneca, a doua injecţie pentru finalizarea schemei de vaccinare trebuie să fie tot cu COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Dacă omiteţi programarea pentru a doua injecţie cu COVID-19 Vaccine AstraZeneca, dacă uitaţi să reveniţi la momentul stabilit, cereţi sfatul medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Este important să reveniţi pentru a doua injecţie cu COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Dacă rataţi o injecţie programată, este posibil să nu fiţi complet protejat împotriva COVID-19”, precizează producătorul vaccinului AstraZeneca.

În România, s-a decis ca rapelul pentru vaccinul AstraZeneca să fie făcut la 8 săptămâni. Medicul Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare a explicat motivul. „A fost o discuţie pe care am avut-o în cadrul comisiilor ştiinţifice, am avut inclusiv o sesiune ştiinţifică cu reprezentanţii companiei la nivel european, în care am analizat toate datele ştiinţifice şi am decis de comun acord să mergem pe recomandarea de a administra la 8 săptămâni.

Rata de eficacitate între 8 săptămâni şi 12 săptămâni nu creştea semnificativ, practic intervalul de confidenţă era aproape la fel, iar din acest punct de vedere ne-am dorit să păstrăm rapelul la 8 săptămâni pentru a creşte probabilitatea ca persoana respectivă să vină la rapel şi să reducem riscul ca persoana să se infecteze între prima doză şi rapel”, declara medicul Valeriu Gheorghiţă, în luna februarie, în cadrul unei conferinţe de presă.

