Caravana TIFF revine la Galaţi.  Vineri, sâmbătă şi duminică - trei seri de cinema cu intrare liberă

Vara calendaristică este aproape de final, dar traseul Caravanei TIFF continuă şi, între 24–26 august, revine în Galaţi pentru trei seri de cinema în aer liber.

Iubitorii de film sunt aşteptaţi de la 21,30 în Parcarea Casei de Cultură pentru a urmări 3 dintre cele mai apreciate lansări cinematografice ale anului. Intrarea este liberă.

Prima seară de proiecţii le propune gălăţenilor întâlnirea cu România Neîmblânzită (r. Tom Barton Humphreys), documentarul care prezintă frumuseţea sălbatică a României într-o manieră complexă şi autentică.

Realizat în colaborare cu britanicii de la Off the Fence şi narat de Victor Rebengiuc, filmul este o producţie inedită, filmată pe parcursul unui an întreg. Cei peste 20 de cameramani implicaţi în filmarea documentarului au parcurs mii de kilometri pentru a surprinde lupta vietăţilor pentru supravieţuire.

Sâmbătă, 25 august, de la 21:30, aflăm că Banii sunt bani/ Money’s Money. Thriller-ul regizat de Géla Babluani, regizorul premiat în 2006 la Sundance pentru 13 Tzameti, urmăreşte aventura unui jaf care schimbă vieţile a trei tineri infractori.

Weekend-ul cinefil din Galaţi se încheie duminică, 26 august, cu un cocktail pop condimentat cu umor negru şi melodramă – Charleston. Filmul, care s-a bucurat de o premieră mondială în competiţia oficială de la Locarno, este debutul în lungmetraj al regizorului Andrei Creţulescu.

Spectatorii vor urmări în aer liber povestea unui triunghi amoros care îi aduce pe marele ecran, în rol principal, pe trei dintre cei mai iubiţi actori ai momentului: Şerban Pavlu, Radu Iacoban şi Ana Ularu.

Amintim că, la iniţiativa primarului Ionuţ Pucheanu, Consiliul Local a aprobat, în data de 26 iulie, participarea municipiului Galaţi, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc, la organizarea evenimentului ”Caravana Filmelor TIFF.

Primăria municipiului Galaţi va susţine cu 15.000 de lei organizarea acestui eveniment, suportând costurile de difuzare şi de realizare ale proiectului Caravana Filmelor TIFF 2018 (drepturi de autor pentru difuzarea filmelor, cheltuieli de transport Bucureşti – Galaţi (tur-retur), echipamente de proiecţie, sunet şi logistică, echipă tehnică şi nu numai).

Program

Vineri, 24 august

România Neîmblânzită

r. Tom Barton-Humphreys | România, 90’; Cu: Victor Rebengiuc.

În inima Europei există o viaţă naturală fabuloasă: o explozie a sălbăticiei, care reprezintă căminul a nenumărate vietăţi. Munţii infiniţi, pădurile străvechi, apele nesfârşite, toate acestea găzduiesc creaturi de referinţă pentru bătrânul continent.

Sunt ţinuturi ale frumuseţii şi sălbăticiei unde destinele sunt dictate de anotimpuri. Creaturi parcă desprinse din legendă trăiesc în libertate, aici animalele se luptă pentru supravieţuire. Iar România neîmblânzită va dezvălui toate aceste poveşti incredibile.

Sâmbătă, 25 august

Banii sunt bani - r. Gela Babluani | Franţa, 90'; Cu: Benoît Magimel, Olivier Rabourdin, Vincent Rottiers

Disperaţi să scape de problemele financiare, trei tineri fără viitor vor să dea lovitura furând o valiză de bani a unui tip înstărit din Le Harvre. Ce nu ştiu ei este că tocmai au jefuit un politician corupt şi că banii din valiză provin din afaceri criminale. Şi curând vor vedea că ceea ce părea o catapultă spre o viaţă mai bună se poate uşor transforma într-un adevărat dezastru...

Duminică, 26 august

Charleston - r. Andrei Creţulescu | România-Franţa, 119'; Cu: Şerban Pavlu, Radu Iacoban, Ana Ularu.

La două săptămâni după moartea soţiei sale, Ioana, Alexandru îşi sărbătoreşte cea de-a 42-a aniversare singur, înecându-şi amarul în alcool, când deodată cineva sună la uşă. Tânărul vizitator, Sebastian, îi mărturiseşte că a fost iubitul Ioanei în ultimele cinci luni şi vine cu o propunere neaşteptată...



Caravana Filmelor TIFF este un proiect organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc, cu sprijinul Europa Cinemas şi al Centrului Naţional al Cinematografiei.