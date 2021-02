Ascensiunea fulgerătoare a unui şef la Mediu. Secretul succesului: naşul deputat

Finul de cununie al şeful PNL Galaţi, deputatul George Stângă, a stârnit un uriaş scandal public după ce, printr-o procedură ce aminteşte de cazul chelneriţei ajunsă inginer la Apele Române, a fost numit în funcţia de director la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM).

Înainte de a ocupa această funcţie, în timp record, Sorin Adrian Pîrvu a fost angajat, pe 22 decembrie 2020, la o primărie rurală condusă de un primar PNL, a devenit funcţionar public, a fost transferat pe un post minor la Arii Protejate, de unde a fost propulsat, fără concurs, director la APM Galaţi. Apoi, din cauza scandalului iscat, a declarat că s-a autosuspendat din funcţie.

Înainte de fulminanta ascensiune din administraţia publică, Sorin-Adrian Pîrvu a fost „adviser” la Camera Deputaţilor şi preşedinte al organizaţiei de tineret a PNL Galaţi. Pe 25 ianuarie 2021 a fost numit director la conducerea APM Galaţi, lucru cu care s-a lăudat pe Facebook.

„Funcţia de director al APM în care am fost proaspăt învestit, mi-a dat astăzi posibilitatea să particip la şedinţa Comisiei de Dialog Social, desfăşurată la Instituţia Prefectului. Instituţiile statului trebuie să asigure servicii publice de calitate, doar în folosul cetăţeanului, adaptate la realitatea socio-economică în care acesta se situează”, a scris Pîrvu.

Pîrvu: „Nu m-a numit Stângă director”

Despre numirea sa în fruntea APM Galaţi, Adrian Pîrvu spune că nu a fost numit de George Stângă, fiind chiar mai vechi în partid decât naşul său. Acesta nu a negat, însă, prietenia veche, care îl leagă de deputatul liberal.

„Eu am crescut în PNL Galaţi. Am venit în 2007-2008. Aveam 17 ani. George Stângă a venit după mine, în anul 2008. Ne-am împrietenit şi în 2010 m-a şi cununat. Practic, am crescut împreună în PNL. Aşadar, nu se poate spune că George Stângă m-a pus director la APM. Consider că am avut suficientă experienţă în PNL”, spune Pîrvu.

Trebuie spus că înainte de ajunge şef la APM, Pîrvu a fost angajat la Primăria Ghidigeni, condusă de primarul PNL, Eugen Tăbăcaru, unde ar fi trebui să ocupe funcţia de coordonator al Poliţiei Locale. După doar două săptămâni, însă, a demisionat, motivând că nu este de acord să facă „ture de noapte”. Aşa că a solicitat să fie transferat la Agenţia Naţională pentru Arii Protejate, unde a devenit funcţionar public. Şeful APM are şi o explicaţie despre cum a reuşit să ajungă funcţionar public într-un timp atât de scurt.

„Cât priveşte funcţia publică, eu sunt licenţiat în drept şi în ingineria şi protecţia mediului la Universitatea Dunărea de Jos. Am aflat de concurs de la Primăria Ghidigeni, de coordonator la poliţia locală şi astfel am devenit funcţionar public. Atunci eu locuiam în Munteni şi era aproape de Ghidigeni. Domnul primar mi-a prezentat fişa postului şi am aflat că trebuie să fac ture de noapte, lucru care nu mi-a convenit. În acel moment am solicitat transfer către Agenţia de Arii Protejate Galaţi. Ulterior am cerut transfer la Agenţia de Mediu”, spune Pîrvu.

Am încercat să luăm şi un punct de vedere primarului de la Ghidigeni însă ne-a spus că „este la cumpărături şi nu poate vorbi”.

Acuzaţii cu iz penal

Imediat după numirea în funcţie a liberalului, în spaţiul public au apărut informaţii conform cărora el ar fi cercetat penal de Parchetul Tecuci. Pîrvu susţine însă că nu ştie absolut nimic şi că a solicitat Parchetului să i se comunice detalii.

„Nu am cunoştinţă să existe un dosar penal pe numele meu. Am solicitat prin email, dar şi prin adresă scrisă, prin poştă, cu confirmare de primire, Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci să mi se comunice dacă există vreo plângere penală pe numele meu. În cazul în care se dovedeşte că am comis o faptă de natură penală, voi demisiona imediat. Nu mă cramponez de nicio funcţie”, ne-a declarat, vineri, directorul Pîrvu.

În aceeaşi zi, însă directorul de la APM a decis să se suspende din funcţia de funcţionar public.

„Am decis mă suspend din funcţia de funcţionar public. Aştept să vedem despre ce este vorba în acea plângere penală, dacă există o plângere. Mă suspend din calitatea de funcţionar public începând de luni. Nu îmi dau demisia din funcţia de director, ci mă suspend din funcţia de funcţionar public. Nu mi-a sugerat nimeni de la PNL să procedez astfel, deoarece eu nu mai am nici o calitate în partid. Nu mai am nicio funcţie”, a explicat Pîrvu.

