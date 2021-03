VIDEO Impozite de 500% pentru proprietarii caselor de patrimoniu în paragină. Viceprimar: „Focşaniul are o istorie călcată în picioare“

Casa Macridescu se află în ruină de mai mulţi ani, deşi are proprietari

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă poate fi o bună oportunitate pentru administraţia locală din Focşani de a folosi bani gratis pentru reabilitarea unor clădiri monument istoric din oraş.

Unul dintre proiectele mature, care a parcurs mai multe etape pentru a fi reabilitată şi transformată în muzeu este casa Longinescu, care a aparţinut familiei cu acelaşi nume şi care a dat ţării mai mulţi savanţi.

Viceprimarul Alexandra Tătaru, care are responsabilităţi pe zona de cultură, spune că la nivelul Primăriei s-a discutat despre proiectele care ar trebui implementate din diverse surse de finanţare.

„Trebuie să ne grăbim să implementăm toate proiectele mature deja, dar şi ideile pe care le avem. În ceea ce priveşte patrimoniul am propus reabilitarea tuturor acestor clădiri de patrimoniu. Din păcate, am aflat că foarte puţine imobile de patrimoniu au rămas în administrarea publică, dar casa Longinescu este prioritară pentru reabilitate. În ce primeşte celelalte clădiri, ar trebui aplicată hotărârea de consiliu local în care se percepe 500% impozit pentru imobilele neîngrijite sau lăsate în paragină. Aceste clădiri de patrimoniu trebuie incluse într-un circuit turistic pentru ca Focşaniul să revină pe harta turistică şi ţin foarte mult la acest aspect. Focşaniul are o istorie, din păcate călcată în picioare de vechile administraţii, atât pe partea de patrimoniu, cât şi de istorie propriu-zisă, oraşul trebuie să devină destinaţie culturală şi dacă mai adăugăm şi alte amenajări de care au nevoie unii turişti putem să facem destinaţie turistică în adevăratul sens al cuvântului”, spune Alexandra Tătaru, viceprimar al municipiului Focşani.

Viceprimarul spune că a cerut deja o situaţie cu rezultatele comisiei de evaluare a clădirilor de patrimoniu din Focşani, astfel încât să se treacă la măsuri urgente privind îmbunătăţirea situaţiei lor.

