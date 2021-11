Situaţie-limită în oraşul unde oamenii au căldură 3 ore pe zi. Dacă încep de luni cursurile, elevii vor învăţa în frig

Înainte de vacanţa forţată a elevilor, din cauza pandemiei, mii de elevi din Focşani au fost nevoiţi să facă faţă frigului din clase.

La cursuri, elevii au stat îmbrăcaţi cu haine groase pe ei şi au îndurat temperaturi de 14-15 grade, din cauza crizei financiare prin care trece societatea de termoficare, care oferă doar un scurt program de căldură, în timpul dimineţii.

Cu mici excepţii, toate unităţile de învăţământ din Focşani sunt racordate la sistemul centralizat, astfel că dacă luni, 8 noiembrie, se decide reluarea cursurilor cu prezenţă fizică, copiii de grădiniţă şi elevii vor reveni în aceleaşi săli de clasă friguroase.

Soluţia propusă de primarul Cristi Misăilă, ca sălile de clasă să fie încălzite cu calorifere electrice, nu este văzută cu ochi buni, întrucât este considerată periculoasă şi nerealistă, întrucât instalaţiile electrice nu sunt capabile să suporte asemenea sarcini.

Grădiniţa 13 din Focşani a beneficiat în trecut de centrală proprie, dar vechea conducere a unităţii a fost obligată de municipalitate să abandoneze centrala pentru sistemul centralizat, la recomandarea edililor de la vremea respectivă.

Obligaţi să renunţe la centrală proprie în favoarea sistemului centralizat

„Noi am avut centrală proprie, care ne asigura această independenţă. S-a renunţat prea uşor la ea, după ce fostul primar Bacinschi a cerut ca unitatea să fie racordată la sistemul centralizat de apă caldă şi căldură. O soluţie proastă, pentru că acum este un frig înfiorător în grădiniţă. Avem aproape 300 de copii şi o să vorbesc cu părinţii să vedem ce decizie luăm dacă se revine de luni la activităţi cu prezenţă fizică. Ne-ar trebui 18 calorifere să putem face faţă, dar e periculos, nu-mi asum aşa ceva. Fiecare clasă are doar o singură priză şi sar siguranţele dacă folosim calorifere electrice. Eu am anunţat din primăvară la primărie că vrem să revenim la centrala proprie, dar nu m-a ascultat nimeni. Anul viitor e prioritar şi sunt dispusă să fac cu părinţii asta dacă autorităţile nu vor”, a declarat pentru „Adevărul“ Andreea Niţu, directorul Grădiniţei 13.

Frig este şi la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, acolo unde nu s-a reuşit nici în această iarnă schimbarea tâmplăriei de lemn prin care bate vântul.

„Dacă se menţine programul actual, nu ne ajută cu nimic, pentru că este nevoie de un program pe parcursul întregii zile, aşa cum avem şi noi ore. Este o clădire istorică, cu clase foarte înalte, care se încălzesc greu şi în situaţiile normale”, a afirmat una dintre profesoarele liceului de tradiţie.

La Şcoala Gimnazială „Oana Renea”, reabilitată energetic nu cu mulţi ani în urmă, tot frig este în clase.

„La momentul acesta, este mai cald afară decât în clase. Elevii au avut vacanţă, dar noi am venit în activitate iar colegele din secretariat au pus în priză calorifere pentru a se încălzi. Sperăm să se rezolve problema cu societatea de termoficare şi să fie căldură în parametri optimi”, ne-a spus şi Florin Tudose, directorul unităţii de învăţământ.

Societatea ENET, care asigură căldura pentru mai bine de o treime din apartamentele oraşului şi aproape toate unităţile publice, se află în criză financiară şi nu are bani să cumpere gaze la preţul stabilit la bursă, de patru ori mai scump decât în vară.

Din banii obţinuţi din vânzarea energiei electrice obţinute în cogenerare s-au cumpărat gaze pentru următoarele două săptămâni, dar situaţia este incertă după 15 noiembrie, fiind nevoie de aproximativ 100 de milioane de lei pentru a trece cu bine de iarnă.

