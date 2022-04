Păcăleli „fake-news” de  1 aprilie. Cum a reuşit un ziar să înfurie mii de oameni, cu o licitaţie inventată

Data de 1 aprilie este prilej de farse puse la cale apropiaţilor sau prietenilor, practic mici pozne care au legătură cu minciuni nevinovate.

De această dată sunt legate însă şi farse puse la cale prin intermediul mass-media, în care au fost implicaţi un număr important de oameni.

Pe 1 aprilie 1990, o publicaţie care a apărut doar jumătate de an în Vrancea a aranjat o păcăleală pe cinste în care au căzut în plasă mulţi oameni. Publicaţia, de sorginte liberală, era conduspă de profesorul focşănean Florinel Agafiţei, iar echipa redacţională era formată în special din adolescenţi.

Într-o seară de sfârşit de martie, redactorii s-au gândit să pregătească un număr de ziar special, mai ales că următorul ziar apărea pe 1 aprilie.

Pe prima pagină era anunţat că e va scoate la licitaţie publică, în centrul oraşului, maşina fostei prin secretare a judeţului, un Renault, o raritate pentru acele vremuri.



„Cred că ideea a fost a unui şef din redacţie, iar noi ceilalţi nu am zis nu, fiind încântaţi să vedem cam câţi vrânceni pică în plasa întinsă de noi. Aici a contribuit şi credibilitatea de care se bucura ziarul al cărui tiraj de 20.000 de bucăţi săptămânale se vindea, la un moment dat, în mare parte. Nici una, nici două, am încropit un plan de acţiune şi, în urma unei şedinţe fulger, am stabilit cine şi cum să scrie, despre ce să scrie”, îşi aduce aminte profesorul Florinel Agafiţei.

Ziarul oferea şi detalii cu privire la licitaţia maşinii, în piaţa centrală a oraşului, în faţa prefecturii de azi, menţionând că evenimentul va fi însoţit de fanfara militară chemată să veselească lumea.

1.000 de oameni la licitaţie

„Nu mică ne-a fost mirarea când, de 1 aprilie, am constatat că în piaţa centrală a oraşului se adunaseră mai bine de 1 000 de oameni dornici de licitaţie pentru maşina Niculinei, maşină care nu mai apărea. Atunci am aflat că mulţi dintre cei care doreau să participe la licitaţie îşi scoseseră banii de la CEC, iar alţii veniseră de la Galaţi, Buzău, Brăila, pentru eveniment. Nerăbdarea mulţimii creştea odată cu trecerea timpului; la un moment dat, a parcat în faţa Hotelului Unirea o Volgă mare şi neagră, care a fost luată drept maşina ce urma să fie licitată. Degeaba şoferul se apăra şi spunea că este o Volgă şi nu un Renault, că are număr de Vaslui şi nu de Vrancea! Oamenii începuseră singuri să liciteze, până când cineva dintre cei ce participau la evenimentul ad-hoc, citind mai atent ziarul, a observat ce scrie în caseta redacţională. Evident, celor prezenţi nu le-a venit să creadă şi au pornit nervoşi spre actuala Prefectură, cerând socoteală autorităţilor de atunci pentru păcăleală”, profesorul Agafiţei.

O altă păcăleală, din acelaşi număr special, de 1 aprilie 1990, viza teatrul din Focşani, despre care se spunea că va fi cumpărat, pe bani puţini, de un armator grec, al cărui nume coincidea, intenţionat, cu al premierului grec de atunci.

Alte două păcăleli ţinteau Muzeul de Istorie, în interiorul căruia s-ar fi depozitat un ciudat obiect cu inscripţii nedescifrate, realizat dintr-un aliaj de metale necunoscute, descoperit pe locul actualei Şcoli nr. 3, care era în construcţie, obiect compus dintr-un cilindru şi o sferă, ce ar fi urmat, după o săptămână de şedere în România, să fie ridicat de reprezentanţii NASA, spre cercetare:



„Mai ştiu că la Muzeul de Istorie s-au primit câteva telefoane şi au fost câţiva cetăţeni care au dorit să vadă obiectul ciudat ce urma să fie ridicat de NASA, dar s-au liniştit când au aflat că au fost victimele păcălelii de 1 aprilie. La fel şi una din rudele maiorului Gh. Pastia, care ridicaseră teatrul din Focşani, o doamnă foarte în vârstă, al cărui nume nu mi-l mai amintesc acum, care ameninţa că face greva foamei dacă teatrul va fi vândut”, ne-a mai spus Florinel Agafiţei.

